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Кейшон Дэвис — Денис Беринчик, как завершился бой, Дэвис победил Беринчика, обзор боя

Уничтожил непобеждённого украинца за четыре раунда. Кейшон Дэвис — новая суперзвезда
Игорь Некрасов
Бой Кейшон Дэвис — Денис Беринчик
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Американец пообещал стать новым лицом бокса.

В США состоялся масштабный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира прошёл титульный поединок в лёгком весе по версии WBO между обладателем пояса, украинцем Денисом Беринчиком, и американцем Кейшоном Дэвисом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Денис Беринчик — Кейшон Дэвис (W)
15 февраля 2025, суббота. 07:20 МСК
Кейшон Дэвис
Окончено
KO
Денис Беринчик

Поединок был интересен сразу по нескольким причинам. Для начала, ринге сошлись два непобеждённых боксёра. 36-летний Беринчик подошёл к первой защите пояса с рекордом 19-0. В мае 2024 года он завоевал вакантный пояс WBO, в крайне тяжёлом бою одолев чемпиона мира в трёх весовых категориях Эмануэля Наваррете. Дэвис же на 11 лет младше украинца и считается будущим дивизиона — у американца рекорд 12-0, и для него это был первый бой за полноценный титул чемпиона мира в профессионалах.

Не менее интересно, что бились два боксёра с колоссальной любительской базой. Денис и Кейшон выступали на Олимпийских играх, и оба завоёвывали серебро. Беринчик в Лондоне в 2012 году, а Кишон — в Токио в 2021 году.

Подробнее о карьере Кейшона Дэвиса:
«Через пять лет буду лицом бокса». Этот Дэвис станет круче Джервонты
«Через пять лет буду лицом бокса». Этот Дэвис станет круче Джервонты

Ну бой был за полноценный титул в лёгком весе — в дивизионе, где полно громких имён: Шакур Стивенсон, Василий Ломаченко, Джервонта Дэвис и многие другие. Победа открывала для обоих двери к громким и денежным поединкам.

Кейшон по-хозяйски занял центр ринга с первых минут, но не форсировал события, а постепенно гонял украинца по рингу и старался резать углы. Денис же действовал в любительском стиле, много двигался и перемещался, старался раздëргивать и проверять корпус претендента. Чемпион в стартовых раундах казался быстрее и мобильнее, Дэвис же никуда не торопился, продолжал прессинг и пристреливался одиночным правым прямым, который несколько раз достиг цели.

На старте третьего раунда Кейшон неожиданно поймал чемпиона на встречном движении и точно пробил по печени, после чего Беринчик оказался на полу. Рефери отсчитал нокдаун, а претендент почувствовал кровь и бросился добивать. Дэвис стал больше внимания уделять корпусу, а Денис старался клинчевать и выстоять до гонга. В четвёртом раунде Дэвис продолжил активно атаковать, джебом и прямыми сумел разбить чемпиону нос. А следом Кейшон поставил эффектную точку: американец вновь мощно пробил по печени, на этот раз удар был гораздо серьёзнее, и Денис не сумел подняться на ноги и продолжить бой. Феноменальная и убедительная победа Кейшона Дэвиса, который впервые стал чемпионом мира и готов к самым большим вызовам, которых в дивизионе достаточно.

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