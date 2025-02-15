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Бой Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2, реванш, бокс 22 февраля 2025, где смотреть, время начала, онлайн-трансляция

Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2: реванш не доберётся до судейского решения? LIVE
Сергей Сорокин
Бой Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2
Комментарии
До грандиозного турнира — ровно неделя.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В субботу, 22 февраля 2025 года, в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, на «Kingdom Arena» состоится по-настоящему грандиозный боксёрский турнир, главным событием которого станет реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Начало боксёрского вечера запланировано на 20:00 мск. Поединок Бетербиева и Бивола стартует не ранее 23:30.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

Первый бой россиян прошёл в октябре прошлого года и завершился победой Бетербиева решением большинства судей.

Также в рамках турнира в феврале пройдёт бой Даниэля Дюбуа и Джозефа Паркера за титул IBF.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Даниэль Дюбуа — Джозеф Паркер
22 февраля 2025, суббота. 22:00 МСК
Даниэль Дюбуа
Не началось
Джозеф Паркер

Шакур Стивенсон будет защищать пояс WBC в бою с Флойдом Скофилдом. А Карлос Адамес встретится в титульном поединке с Хамзой Ширазом.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.

Первый бой существенно поднял гонорары россиян:
Шейхам придётся потратиться. Сколько Бетербиев и Бивол получат за реванш?
Шейхам придётся потратиться. Сколько Бетербиев и Бивол получат за реванш?
Прямая трансляция турнира с главным боем Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол Дата и время турнира Бетербиев — Бивол 2 Полный кард турнира с главным боем Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
Live Сергей Сорокин

🥊 Бетербиев ответил, почему не смог нокаутировать Бивола

«Он тоже хороший боксёр (улыбается). Его команда хорошо подготовилась. Они настраивались боксировать полную дистанцию. И они это сделали», — сказал Бетербиев в интервью The Ring Magazine.

13:31 Сергей Сорокин

⭐️ Тренер Бетербиева оценил подготовку россиянина к реваншу с Биволом

Марк Рэмси, тренер абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева, оценил подготовку россиянина к реваншу с соотечественником Дмитрием Биволом, который состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

«Артур провёл отличный тренировочный лагерь и избежал травм. Конечно, мы внесли некоторые изменения, но я не могу говорить об этом. Могу сказать одно — наша команда очень уверена в себе», — приводит слова Рэмси «Матч ТВ».

13:15 Сергей Сорокин

💥 Олег Тактаров поделился ожиданиями от реванша Бетербиева и Бивола

«Конечно, Артур может сдавать. Зато таких денег он не получит ни за один другой бой. В этот раз Бетербиев может быть не таким активным. И, наоборот, Бивол будет чуть поактивнее действовать. Возможно, решение в пользу Дмитрия, но я не вижу какого-то супердраматического, критического завершения, поскольку они оба знают друг друга.

Исхожу из своего боевого опыта. К примеру, с Марко Руасом. В первом бою я его победил. И в реванше уже понимал, что выиграю, хотя могу быть в не лучшей форме. И выглядеть менее энергичным, чем он. Но у него нет шансов меня победить. Когда ты знаешь бойца, ты объективно оцениваешь его, там не может быть сюрпризов, особенно если ты физически подготовлен», — сказал Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

13:04 Сергей Сорокин

⚡️ Моррель: Бетербиев заслуженно победил Бивола в первый раз — и повторит это в реванше

«Бивол — отличный боец, но я думаю, что у Бетербиева больше опыта, что проявилось в первом бою. Полагаю, Бетербиев больше нацелен на победу.

Мне кажется, что Бетербиев выиграл первый поединок, и если матч-реванш пройдёт так же, я уверен, что он победит снова», — приводит слова Морреля Boxing Scene.

13:02 Сергей Сорокин

Прямая трансляция турнира с главным боем Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол

Трансляцию боксёрского турнира планируют показать платформы DAZN и ESPN. В России поединок покажут на Первом канале. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира.

13:02 Сергей Сорокин

💫 Бетербиев — о звёздной болезни: я по земле хожу, со мной все болельщики и близкие

«Есть такое выражение, что на вершине одиноко и холодно. Я ни на какой вершине. Я по земле хожу. И мне не холодно и не одиноко. Со мной все мои болельщики, близкие, родные», — сказал Бетербиев в видеоролике сервиса DAZN.

13:02 Сергей Сорокин

Дата и время турнира Бетербиев — Бивол 2

Турнир состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало боксёрского вечера запланировано на 20:00 мск. Поединок Бетербиева и Бивола стартует не ранее 23:30.

13:01 Сергей Сорокин

💪 Леннокс Льюис считает, что реванш Бетербиева с Биволом будет масштабнее первого боя

«В этом поединке победит сильнейший. Перед всеми своими реваншами я просто упорно работал. Говорил себе, что должен выбрасывать больше ударов, что мне необходимо работать усерднее. Так что в их поединке вы увидите, как они выбрасывают больше ударов. Этот бой будет крупнее, чем первый», — сказал Льюис на YouTube-канале Seconds Out.

13:00 Сергей Сорокин

Полный кард турнира с главным боем Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол

  • Артур Бетербиев (21-0, 20 KO) — Дмитрий Бивол (23-1, 12 KO);
  • Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) — Джозеф Паркер (35-3, 23 КО);
  • Шакур Стивенсон (22-0, 10 КО) — Флойд Скофилд (18-0, 12 КО);
  • Карлос Адамес (24-1, 18 КО) — Хамза Шираз (21-0, 17 КО);
  • Верджил Ортис (22-0, 21 КО) — Исраил Мадримов (10-1-1, 7 КО);
  • Агит Кабайел (25-0, 17 КО) — Чжан Чжилэй (27-2-1, 22 КО);
  • Джошуа Буатси (19-0, 13 КО) — Каллум Смит (30-2, 22 КО);
  • Брэдли Ри (20-1, 10 КО) — Константино Нанга (12-0, 8 КО).
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