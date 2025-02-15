Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2: реванш не доберётся до судейского решения? LIVE

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В субботу, 22 февраля 2025 года, в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, на «Kingdom Arena» состоится по-настоящему грандиозный боксёрский турнир, главным событием которого станет реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Начало боксёрского вечера запланировано на 20:00 мск. Поединок Бетербиева и Бивола стартует не ранее 23:30.
Первый бой россиян прошёл в октябре прошлого года и завершился победой Бетербиева решением большинства судей.
Также в рамках турнира в феврале пройдёт бой Даниэля Дюбуа и Джозефа Паркера за титул IBF.
Шакур Стивенсон будет защищать пояс WBC в бою с Флойдом Скофилдом. А Карлос Адамес встретится в титульном поединке с Хамзой Ширазом.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.
🥊 Бетербиев ответил, почему не смог нокаутировать Бивола
«Он тоже хороший боксёр (улыбается). Его команда хорошо подготовилась. Они настраивались боксировать полную дистанцию. И они это сделали», — сказал Бетербиев в интервью The Ring Magazine.
⭐️ Тренер Бетербиева оценил подготовку россиянина к реваншу с Биволом
Марк Рэмси, тренер абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева, оценил подготовку россиянина к реваншу с соотечественником Дмитрием Биволом, который состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.
«Артур провёл отличный тренировочный лагерь и избежал травм. Конечно, мы внесли некоторые изменения, но я не могу говорить об этом. Могу сказать одно — наша команда очень уверена в себе», — приводит слова Рэмси «Матч ТВ».
💥 Олег Тактаров поделился ожиданиями от реванша Бетербиева и Бивола
«Конечно, Артур может сдавать. Зато таких денег он не получит ни за один другой бой. В этот раз Бетербиев может быть не таким активным. И, наоборот, Бивол будет чуть поактивнее действовать. Возможно, решение в пользу Дмитрия, но я не вижу какого-то супердраматического, критического завершения, поскольку они оба знают друг друга.
Исхожу из своего боевого опыта. К примеру, с Марко Руасом. В первом бою я его победил. И в реванше уже понимал, что выиграю, хотя могу быть в не лучшей форме. И выглядеть менее энергичным, чем он. Но у него нет шансов меня победить. Когда ты знаешь бойца, ты объективно оцениваешь его, там не может быть сюрпризов, особенно если ты физически подготовлен», — сказал Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.
⚡️ Моррель: Бетербиев заслуженно победил Бивола в первый раз — и повторит это в реванше
«Бивол — отличный боец, но я думаю, что у Бетербиева больше опыта, что проявилось в первом бою. Полагаю, Бетербиев больше нацелен на победу.
Мне кажется, что Бетербиев выиграл первый поединок, и если матч-реванш пройдёт так же, я уверен, что он победит снова», — приводит слова Морреля Boxing Scene.
Прямая трансляция турнира с главным боем Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
Трансляцию боксёрского турнира планируют показать платформы DAZN и ESPN. В России поединок покажут на Первом канале. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира.
💫 Бетербиев — о звёздной болезни: я по земле хожу, со мной все болельщики и близкие
«Есть такое выражение, что на вершине одиноко и холодно. Я ни на какой вершине. Я по земле хожу. И мне не холодно и не одиноко. Со мной все мои болельщики, близкие, родные», — сказал Бетербиев в видеоролике сервиса DAZN.
Дата и время турнира Бетербиев — Бивол 2
Турнир состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало боксёрского вечера запланировано на 20:00 мск. Поединок Бетербиева и Бивола стартует не ранее 23:30.
💪 Леннокс Льюис считает, что реванш Бетербиева с Биволом будет масштабнее первого боя
«В этом поединке победит сильнейший. Перед всеми своими реваншами я просто упорно работал. Говорил себе, что должен выбрасывать больше ударов, что мне необходимо работать усерднее. Так что в их поединке вы увидите, как они выбрасывают больше ударов. Этот бой будет крупнее, чем первый», — сказал Льюис на YouTube-канале Seconds Out.
Полный кард турнира с главным боем Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
- Артур Бетербиев (21-0, 20 KO) — Дмитрий Бивол (23-1, 12 KO);
- Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) — Джозеф Паркер (35-3, 23 КО);
- Шакур Стивенсон (22-0, 10 КО) — Флойд Скофилд (18-0, 12 КО);
- Карлос Адамес (24-1, 18 КО) — Хамза Шираз (21-0, 17 КО);
- Верджил Ортис (22-0, 21 КО) — Исраил Мадримов (10-1-1, 7 КО);
- Агит Кабайел (25-0, 17 КО) — Чжан Чжилэй (27-2-1, 22 КО);
- Джошуа Буатси (19-0, 13 КО) — Каллум Смит (30-2, 22 КО);
- Брэдли Ри (20-1, 10 КО) — Константино Нанга (12-0, 8 КО).