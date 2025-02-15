Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2: реванш не доберётся до судейского решения? LIVE

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В субботу, 22 февраля 2025 года, в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, на «Kingdom Arena» состоится по-настоящему грандиозный боксёрский турнир, главным событием которого станет реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Начало боксёрского вечера запланировано на 20:00 мск. Поединок Бетербиева и Бивола стартует не ранее 23:30.

Первый бой россиян прошёл в октябре прошлого года и завершился победой Бетербиева решением большинства судей.

Также в рамках турнира в феврале пройдёт бой Даниэля Дюбуа и Джозефа Паркера за титул IBF.

Шакур Стивенсон будет защищать пояс WBC в бою с Флойдом Скофилдом. А Карлос Адамес встретится в титульном поединке с Хамзой Ширазом.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.