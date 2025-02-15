«Не думаю, что кто-либо побил бы его в расцвете сил». Почему молодой Фёдор был непобедим

Легендарный российский боец Фёдор Емельяненко уже давно наслаждается спортивной пенсией, повесив перчатки на гвоздь. Но наследие Последнего Императора настолько велико, что его продолжают обсуждать и сегодня.

Например, на днях звёздный комментатор UFC Джо Роган высказал мнение, что пиковая версия Фёдора вряд ли была бы кому-то по плечу.

«Если взять молодого Фёдора из Pride, я не думаю, что кто-либо побил бы его в расцвете сил. Он был очень хорош, он прошёл КроКопа [Мирко Филипповича], когда тот был на пике. Не забывайте, бо́льшую часть поединок прошёл в стойке, Фёдор наносил КроКопу удар за ударом и ломал его. А болевой Рэндлману, тот, чёрт возьми, сделал суплекс и приземлил Фёдора на голову, а через пять секунд Фёдор вышел на кимуру, и это безумие. Фёдор был особенным, просто монстр», — сказал Роган в выпуске своего подкаста.

Роган — далеко не первый, кто называет Емельяненко лучшим тяжеловесом в истории. Однако при этом такое мнение вызывает сразу же массу споров. Так можно ли назвать Фёдора лучшим тяжем в истории смешанных единоборств?

Россиянин сделал себе имя в японском промоушене Pride — в те времена, когда именно там, а не в UFC, выступали сильнейшие бойцы мира. В Японии Емельяненко настолько популярен, что и по сей день ему готовы там поклоняться. На старте карьеры Фёдор выступал в другом японском промоушене — RINGS, где в декабре 2000 года потерпел первое поражение в карьере, к которому, конечно, есть вопросы: россиянина сняли с поединка из-за сечки, которую японец Цуëси Косака нанёс ему запрещëнным ударом локтем.

После этого началась эра Емельяненко. Фёдор не проигрывал на протяжении 10 лет, выступая на тот момент на самом высоком уровне. 27 побед подряд в тяжёлом весе — фантастическая статистика, которая не поддаётся объяснению. Интересно, что Фёдор никогда не был похож на природного тяжеловеса, практически всегда уступая соперникам в габаритах: рост россиянина — 183 см, размах рук — 189 см. Для сравнения: у действующего чемпиона UFC Джона Джонса рост 193 см, а размах рук — 215 см.

Но это никогда не было для Фёдора проблемой. Он выходил на бой против огромных парней, и это в эру, когда не было тестирования на допинг: просто вспомните, как выглядел, например, Кевин Рэндлман в бою с Последним Императором. Однако исход всегда был один — судья поднимал руку Фёдора вверх.

Не слишком большие габариты по меркам тяжёлого веса Фёдор компенсировал взрывной скоростью. Емельяненко был очень быстрым для тяжа, особенно в работе на руках: его удары вылетали настолько быстро, что соперники иногда их просто не видели. Например, как отправился спать бывший чемпион UFC Андрей Орловский: Фёдор поймал соперника на движении и выключил белорусскому бойцу свет одним ударом, когда тот находился в атаке в прыжке.

Бой Фёдор Емельяненко — Андрей Орловский Фото: Jon Kopaloff/Getty Images

Емельяненко, безусловно, обладал нокаутирующей мощью. От его ударов складывались пополам и бывшие чемпионы UFC, и огромные бойцы, как, например, Зулузиньо. Смотрелось это крайне эффектно, когда небольшой Фёдор отправлял спать мощных соперников и даже не праздновал победу — мол, ничего сверхъестественного.

Добавим к отличной ударной технике борцовскую базу — не забываем, что Фёдор был базовым самбистом. Емельяненко отлично умел переводить соперников опять же за счёт взрывной силы, умел удерживать более крупных оппонентов на земле, имел в арсенале огромное количество разных приёмов, ну и, конечно, Емельяненко был особенно опасен в граунд-энд-паунде. К тому же Фёдор обладал высоким бойцовским интеллектом, умел быстро ориентироваться в пространстве и подстраиваться под обстоятельства: вспомните, как он «выжил» после броска того же Рэндлмана, не потерял концентрацию и тут же поймал соперника на кимуру — что-то из разряда фантастики.

Пиковый Фёдор был мощным универсалом, который мог перебить в стойке КроКопа, засабмитить вице-чемпиона мира по борьбе Марка Коулмана. Емельяненко не проигрывал на протяжении 10 лет на самом высоком уровне — ни один тяжеловес в истории не может похвастаться такой статистикой.

Все споры о величии Фёдора возникают из-за вопросов к его оппозиции: мол, Емельяненко дрался в Японии с фриками, а когда перебрался в США, то стал проигрывать всем подряд. Доля справедливости в этих суждениях есть. Соперниками Емельяненко иногда были и тот же Зулузиньо, и кореец Чхве Хон Ман, рост которого составлял 218 см — такие бои, конечно, чем-то напоминали поп-ММА.

Однако при этом не стоит забывать, что на тот момент Pride был сильнейшей лигой мира. Помимо боёв с условными фриками для создания шоу, Емельяненко дрался и с лучшими бойцами того времени. Фёдору часто прилетает за то, что он так и не попробовал себя в UFC. Но взгляните на резюме Фёдора: он побеждал бывших и будущих чемпионов UFC Антониу Ногейру, Марка Коулмана, Тима Сильвию, Андрея Орловского, Кевина Рэндлмана, Фрэнка Мира. То, что Емельяненко не сумел договориться с Даной Уайтом, не говорит о том, что Фёдор испугался конкуренции и остался бить фриков в Японии. В период с 2000 по 2010 год, когда длилась победная серия Фёдора и когда он находился на пике, в тяжёлом весе UFC было 10 чемпионов. С пятерыми Фёдор встретился и всех победил.

Да, тут можно сказать, что многие из них уже были на спаде, однако, например, Ногейра после двух поражений от Емельяненко становился чемпионом UFC, пусть и временным, Орловский после двух поражений от Тима Сильвии, которого, к слову, Фёдор побеждал, вышел на серию из пяти побед и в бою с Емельяненко был в отличной форме. Фёдор не дрался с Рэнди Кутюром, который в то время трижды завоёвывал пояс чемпиона UFC, но Кутюр проиграл Ногейре, которого Последний Император побеждал дважды.

Рэнди Кутюр Фото: Jon Kopaloff/Getty Images

Конечно, если бы Фёдор всё-таки попал в UFC и победил, например, нахимиченного Брока Леснара, который правил в UFC в 2008 году, или же сразился с Кейном Веласкесом или Джуниором дос Сантосом в 2009 или 2010 году и выиграл, то, наверное, вопрос о величайшем тяжеловесе всех времён был бы окончательно снят. Но этого не случилось, что оставляет пространство для скепсиса и критики.

Да, в 2010 году Емельяненко попал в Strikeforce, где началась его неудачная серия. Однако не стоит забывать, что Фёдор дрался на высочайшем уровне уже 10 лет, прошёл множество сложнейших поединков, в которых получал урон. Сказывались и возраст (на тот момент Фёдору было уже 34 года, и он явно прошёл свой пик), и потеря мотивации — всё-таки, когда ты выступаешь на таком уровне 10 лет, становится тяжело себя настраивать на новые вызовы.

За величие Фёдора, к слову, говорит не только его послужной список. Почитайте интервью бойцов, которые делятся мнением о Емельяненко, и вы всë поймёте. Джон Джонс, например, считает Фёдора своим кумиром — и Боунс такой далеко не один.

Споры о статусе лучшего бойца или лучшего тяжеловеса в истории — это всегда субъективная история, у каждого есть своё мнение, свои фавориты. Но на бумаге достижения Емельяненко никому ещё не удалось побить: 10-летняя беспроигрышная серия в тяжёлом весе, с учётом габаритов Фёдора — это и есть история, приблизиться к которой крайне тяжело.

Фёдор Емельяненко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пиковый Емельяненко был крепким универсалом, что очень редко для современных тяжей: сейчас есть либо нокаутëры по типу Сергея Павловича, либо борцы вроде Жаилтона Алмейды, либо перспективные, однако ещё не сделавшие суперзвёздное имя спортсмены, как Том Аспиналл. Фёдор умел и снести соперника, и перевести, и побить в партере, и выйти на приём — много вы знаете современных бойцов, которые обладают таким арсеналом? Стипе Миочича считают лучшим тяжеловесом за всю историю UFC — но есть большие сомнения, что Стипе бы смог что-то противопоставить пиковому Фёдору — и в ударной технике, и в борьбе. Ну а про остальных бойцов и говорить не стоит.

И да, ещё раз: речь именно про пиковую версию Последнего Императора. Конечно, трудно сравнивать бойцов разных эпох, но всё же когда речь заходит о Фёдоре времён Pride, то действительно трудно представить, что его кто-то мог одолеть. Никто так и не смог — удалось только возрасту.