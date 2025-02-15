Канадский паспорт не мешает быть россиянином. Как Бетербиев шёл к величию

22 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, на «Kingdom Arena» состоится огненный боксёрский турнир, главным событием которого станет реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Начало боксёрского вечера запланировано на 20:00 мск. Поединок Бетербиева и Бивола стартует не ранее 23:30.

Первый бой россиян прошёл в октябре прошлого года. Поединок завершился победой Бетербиева решением большинства судей. Прошло всего лишь четыре месяца, а соперники уже готовы выйти в ринг вновь. Артур намерен защитить пояса и звание абсолютного чемпиона мира. Формально БТР представляет Канаду, но весь боксёрский мир прекрасно понимает, что в субботу он будет биться за Россию.

Артур Бетербиев

Дата рождения : 21 января 1985 года.

: 21 января 1985 года. Место рождения : Хасавюрт, Россия.

: Хасавюрт, Россия. Рост : 182 см.

: 182 см. Вес : 79,38 кг.

: 79,38 кг. Размах рук : 185 см.

: 185 см. Стойка : левосторонняя.

: левосторонняя. Профессиональный рекорд: 21-0.

Артур родился в Дагестане, имеет чеченские корни и никогда не думал о том, чтобы перебраться в Канаду. Уроженец Хасавюрта выстраивал успешную любительскую карьеру, защищая цвета сборной России. А самыми яркими и захватывающими получались бои Бетербиева на Олимпийских играх, где на груди всегда был флаг родины. Но затем россиянин принял решение перебраться на профессиональный уровень. И был вынужден попытать счастья в Канаде. Сначала Артур должен был временно обосноваться в Северной Америке. Однако со временем БТР полностью адаптировался к условиям, был полностью удовлетворён тренировочным процессом. И фактически Бетербиев закрепился в Канаде на постоянной основе.

Примечательно, что изначально Бетербиев вообще мог прекратить занятия боксом. А всё потому, что отец был против увлечения сына. Правда, позже глава семейства изменил своё мнение. Но успехов наследника, к сожалению, не увидел. Бетербиев-старший попал в ужасное ДТП, работая на маршрутке. Сам Артур позже вспоминал этот жуткий инцидент: «Пришёл человек, назвал имя отца: «Такой здесь живёт? Он в больнице, попал в аварию». Мы сразу кинулись туда. Отец боролся за жизнь до половины восьмого вечера. Ему ампутировали ногу. Умер от потери крови. Помню, я эту ногу, обмотанную в целлофан, нёс в машину, чтоб отвезти домой. Отец в тот момент ещё был живой. Его оперировали, пытались спасти. Ампутация не помогла».

А дальше была любительская карьера. И она получилась действительно славной. Уже в 2001 году Бетербиев впервые выступил на крупных соревнованиях. На чемпионате мира среди кадетов Артур завоевал бронзовую медаль. А в 2007 году россиянин наконец-то добрался до золота на чемпионате России. Затем БТР завоевал золото чемпионата мира, дважды стал чемпионом Европы и выиграл Кубок мира. А ещё Артур добрался до стадии четвертьфинала Олимпийских игр в 2012 году. И там россиянин в спорном поединке уступил Александру Усику.

Артур Бетербиев Фото: Mark Robinson/Getty Images

Бетербиев обладает богатырской антропометрией. При росте в 182 см он весит 79,38 кг. Но могучего россиянина сначала не хотели подписывать в Европе. Он безуспешно пытался заключить профессиональные контракты, а затем попробовал перебраться в Канаду. И именно с этого начался легендарный путь Артура. Дебют – в Монреале. А затем – ещё семь поединков в Канаде. Только после этого Бетербиев попробовал перебраться на новую «локацию», подрался с Александром Джонсоном в США. Всего же за профессиональную карьеру Артур подрался в Канаде 12 раз. Больше чем в любой другой стране.

Артур Бетербиев Фото: Mark Robinson/Getty Images

При этом ни разу за всю карьеру россиянин не пытался откреститься от родины. Напротив, БТР постоянно говорил, что представляет именно страну, в которой появился на свет: «Всегда чувствовал себя россиянином. С юности выступал за Россию и продолжаю выступать за страну. Мы приняли решение сделать гражданство Канады, иначе меня лишили бы титула. Это необходимо, чтобы продолжать боксировать».

Стоит отметить, что Артур действительно стал в Северной Америке практически своим. И даже получил паспорт. Но сам заявляет, что после завершения карьеры всё равно отправится на родину: «Вот завтра завершу карьеру – более чем уверен, что вернусь в Россию. Мои дети «Россия, Россия!» кричат (смеётся). Всё время в Россию хотят. В Канаде я чисто из-за бокса. Сейчас вся моя команда… примерно мой рекорд знаете какой? Это всё я с этой командой сделал. Менять эту команду – как говорится, на переправе коней не меняют. Мне смысла нет сейчас уходить от этих людей».

Бетербиев выйдет на очередной бой в статусе канадца. Но весь мир прекрасно понимает, что в ринге появится россиянин. Наш соотечественник защищает звание абсолютного чемпиона мира. И если сделает это успешно, то все пояса, без сомнений, повезёт именно на родину.