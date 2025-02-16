Дважды побывал в нокдауне, но снёс бразильского Робокопа. Каннонье всё ещё опасен

В Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC Fight Night 251. В главном событии вечера экс-претендент на пояс в среднем весе Джаред Каннонье в драматичном поединке финишировал бразильца Грегори Родригеса по прозвищу Робокоп. Для каждого из соперников этот бой был очень важен. В итоге он порадовал интригой и накалом. Фанаты совершенно точно остались довольны битвой.

40-летний Джаред Каннонье — уникальный боец UFC. В то время как многие набирают вес и переходят в следующую категорию, он движется в обратном направлении. Джаред начинал с тяжёлого веса и даже дебютировал в нём в UFC. Затем был период в полутяжёлом дивизионе, но не самый удачный: Каннонье при двух победах уступил Гловеру Тейшейре, Яну Блаховичу и Доминику Рейесу и решил перебраться в средний вес, где, собственно, выступает и сейчас.

Тут Каннонье перебил многих топовых бойцов и с рекордом 5-1 получил титульный шанс против Исраэля Адесаньи. Да, в чемпионском бою он проиграл, но Адесанья на тот момент был недостижим ни для кого. После этого Джаред победил Шона Стрикленда и Мартина Веттори, а затем случились два поражения от Кайо Борральо и Нассурдина Имавова.

Каннонье превратился в опытного бойца, который устраивает проверки для перспективных бойцов. Для Родригеса, к слову, это тоже была первая серьëзная рубка. Бывший чемпион LFA дебютировал в UFC в 2021 году, чередовал удачные поединки с поражениями, однако в последних трёх боях одержал три уверенные победы, и матчмейкеры дали бразильцу шанс заявить о себе в битве с опытным Каннонье.

И нужно сказать, что Грегори вполне заявил о себе и мог записать на свой счёт и четвёртую победу подряд. В первом раунде мощный бразилец, превосходивший Каннонье в габаритах, буквально избивал Джареда на руках: залетали отличные двойки, одной из которых Родригес оформил нокдаун, хуки, после которых Каннонье вновь оказался на полу. Казалось, что бой скоро закончится, но Джаред проявил настоящий характер, сумел спастись в клинче и борьбе, дожить до перерыва.

«Он сумел пробить меня настолько сильно, что я дважды падал в первом раунде. Он наносил очень мощные удары», — сказал Каннонье после боя.

Джаред Каннонье Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Но затем картина поединка стала меняться. Робокоп заметно замедлился, удары стали уже не такими быстрыми и мощными, а вот Каннонье, несмотря на солидный возраст, стал перехватывать инициативу и включать прессинг. Джаред нашёл свою дистанцию, с которой начал чаще попадать, а вот Родригес всë больше лупил по воздуху. Каннонье не привыкать проводить длинные поединки, в последних пяти боях четыре раза Джаред прошёл все пять раундов.

В третьем отрезке бойцы устроили настоящую рубку на все деньги, Каннонье разбил сопернику лицо, а под конец раунда отличным локтем из клинча срубил Родригеса, однако добить не успел — за бразильца сыграл гонг. Но уже в начале четвёртого отрезка Канонье просто избил соперника у сетки. Джаред почувствовал вкус крови и пошёл вперёд, обрушил серию размашистых боковых, и Грегори сполз на пол по сетке. Каннонье успел выбросить ещё несколько ударов по лежащему сопернику, однако Хëрб Дин быстро вмешался и остановил избиение. Джаред прервал неудачную серию и одержал волевую победу в крайне тяжёлом бою. И это в 40 лет — Каннонье, безусловно, заслуживает уважения.