«Я — человек Советского Союза». Так какой всё-таки национальности Бивол?

22 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, на «Kingdom Arena» состоится огненный боксёрский турнир, главным событием которого станет реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Начало боксёрского вечера запланировано на 20:00 мск. Поединок Бетербиева и Бивола стартует не ранее 23:30.

Первый бой россиян прошёл в октябре прошлого года. Поединок завершился победой Бетербиева решением большинства судей. Спустя четыре месяца парни вновь выйдут в ринг. Примечательно, что выступать они будут под флагами других стран. Но все прекрасно понимают, что биться за звание абсолютного чемпиона мира будут именно представители России.

Дмитрий Бивол

Дата рождения : 18 декабря 1990 года.

: 18 декабря 1990 года. Место рождения : Токмак, Кыргызстан.

: Токмак, Кыргызстан. Рост : 183 см.

: 183 см. Вес : 79,4 кг.

: 79,4 кг. Размах рук : 183 см.

: 183 см. Стойка : левосторонняя.

: левосторонняя. Профессиональный рекорд: 23-1.

Бивол родился в городе Токмак. Уроженец Кыргызстана появился на свет в молдавско-корейской семье. В 11 лет семья Дмитрия приняла решение переехать в Россию. Так он и оказался в Санкт-Петербурге. По сей день боксёр живёт именно там. Но про родину не забывает – постоянно посещает её с тренировками и проводит сборы. Особенно команда Бивола облюбовала озеро Иссык-Куль. В этом нет ничего удивительного, именно в Кыргызстане зародилась любовь Дмитрия к боксу. В шесть лет он начал заниматься под руководством Вячеслава Шарапова.

Юный Бивол с ходу показал свой талант. Он стал самым титулованным боксёром в возрастной категории до 17 лет – дважды выиграл чемпионат мира среди кадетов, дважды триумфовал на чемпионате Европы среди кадетов и молодёжи. Поэтому Дмитрию справедливо предрекали большое будущее в профессионалах. Конечно, по ходу любительского пути не обходилось и без осечек. На 268 побед пришлось 15 поражений. Естественно, к молодому боксёру было приковано серьёзное внимание. И россиянин все ожидания оправдывал.

Дмитрий Бивол Фото: Ethan Miller/Getty Images

А затем началась славная карьера в профессионалах. Первый бой состоялся 28 ноября 2014 года. Бивола свели с крепким уругвайцем Хорхе Родригесом Оливейрой. Поединок завершился победой россиянина техническим нокаутом в шестом раунде. Дмитрий стал быстро собирать пояса. Уже в четвёртом поединке забрал вакантный титул чемпиона США по версии WBC-USNBC, в следующем – звание интернационального чемпиона по версии WBA. И всё это – под флагом России. Конечно, Дмитрий никогда не забывал свои корни. Но при этом практически на каждый поединок гордо выходил с триколором. Так продолжалось до 2022 года.

Дмитрий Бивол Фото: AP Photo/Kamil Krzaczynski/ТАСС

Именно с тех пор Бивол вынужден представлять Кыргызстан. Он имеет гражданство этой страны, поэтому особенных проблем с оформлением спортивной «прописки» не возникло. Однако сам Дмитрий очень удивился, поскольку перед первым поединком в новом статусе его об этом даже не предупредили: «Не хочу никого обидеть, но, если честно, у меня даже мысли не было выходить под флагом Кыргызстана. Я никогда не выходил под ним, когда был профессиональным боксёром. Я выходил под российским флагом, потому что был членом сборной, находился на обеспечении сборной страны. Они кормили меня, возили. Это было само собой разумеющимся, что я выхожу под флагом России.

Бой хотели отменять, потому что такая ситуация. Сказали, что нельзя выходить с флагом, гимном, нельзя использовать музыку Виктора Цоя, под которую я выхожу. Соответственно, организаторы сами решили внести такую лепту. Я после узнал, что сзади был экран. Не знал, только после боя увидел».

Теперь 34-летний россиянин формально представляет Кыргызстан. Но сам отказывается ассоциировать себя с каким-то одним местом: «С самого детства у меня вопрос — к кому я принадлежу больше? Родился в Киргизии, корейско-молдавская кровь, говорю только по-русски и с 11 лет живу в Санкт-Петербурге. В итоге я понял, что являюсь явным примером человека Советского Союза, когда все республики были вместе. Я принадлежу ко всем: и к Киргизии, и к России, и к Молдавии, и к Корее, хотя там я ни разу не был».

Дмитрий Бивол Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Теперь человека Советского Союза ждёт один из самых важных поединков в карьере. От реванша с Бетербиевым может напрямую зависеть всё будущее. Поэтому к нему будет приковано запредельное внимание боксёрского мира.