«Я наполовину русский, я иду до конца!» Вальтер Уокер — новая звезда UFC

В ночь с 15 на 16 февраля в Лас-Вегасе (США) на арене «UFC Apex» состоялся интереснейший турнир – UFC Fight Night 251. Конечно, основное внимание было приковано к поединкам основного карда. Но и в прелимах некоторые бои выглядели крайне интригующе. Свой путь в лучшей лиге на планете продолжил Вальтер Уокер. Его новым соперником стал Дон'Тэйл Мэйс. Бразилец, который давно стал своим в России, дебютировал в UFC неудачно. Однако успел исправиться перед фанатами, поэтому рассчитывал выйти на победную серию.

Вальтер уже давно живёт и тренируется в России. Он занимается у Гора Азизяна, является частью зала Gor MMA. А ещё Уокер женат на русской девушке! Тяжеловес действительно быстро обосновался в новой стране. Он проживает в подмосковном Ромашкове, вполне неплохо говорит на русском, и у них с супругой уже есть дочь. Боец также отмечал, что его очень хорошо приняли в России, он любит её всей душой.

К противостоянию с Мэйсом Вальтер подходил с профессиональным рекордом 12-1 (1-1 в UFC). Единственное поражение Уокера пришлось на дебютный поединок в лучшей лиге на планете. Соперником стал Лукаш Бржески, дело дошло до единогласного судейского решения в сторону оппонента. Но при этом многие до сих пор утверждают, что Вальтера просто «ограбили». Ту осечку боец уже успел закрыть. Он вышел на поединок с Джуниором Тафой крайне обозлённым, поэтому финишировал оппонента уже в первом раунде.

Джуниор Тафа и Джонни Уокер Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Новый поединок свёл Вальтера с непростой оппозицией. Мэйс имел профессиональный рекорд 12-7 (1 NC). На его стороне, безусловно, был опыт. Правда, в предыдущем поединке боец уступил Шамилю Газиеву. Однако лишь единогласным решением судей. Лишь однажды в карьере Дон'Тэйл проиграл нокаутом. Поэтому и теперь от него ждали максимального сопротивления. Но поединок прошёл совсем не по тому сценарию, которого ждали фанаты.

Вальтер решил не церемониться с соперником. А главное, он постарался в очередной раз воспользоваться своими сильными сторонами. Уокер классно чувствует себя в борьбе, что он и продемонстрировал. Очень быстро удалось «заземлить» соперника. После этого Вальтер довольно ожидаемо начал выходить на приём. И выбрал самый любимый – скручивание пятки. Именно таким образом Уокер расправился с Тафой. И такой же трюк провернул вновь. Любопытно, что скручиванием пятки было добыто всего лишь пять побед в истории тяжёлого веса UFC. И две из них – на счету Вальтера.

Уокер забрал вторую победу подряд в UFC и становится одним из самых ярких персонажей в тяжёлом весе. Дивизион давно нуждался в «новой крови», поэтому за ним пристально наблюдают фанаты. А после поединка Вальтер не забыл напомнить, где именно он готовился к битве с Мэйсом: «Я наполовину русский, я иду до конца!»