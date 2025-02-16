Соглавный бой даже круче главного. Кто подерётся перед Бетербиевым и Биволом

В субботу, 22 февраля 2025 года, в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, на «Kingdom Arena» состоится по-настоящему грандиозный боксёрский турнир, главным событием которого станет реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Начало боксёрского вечера запланировано на 20:00 мск. Поединок Бетербиева и Бивола стартует не ранее 23:30.

Но не только на двух россиянах держится весь вечер. В Саудовской Аравии постарались собрать кард мечты. В соглавном событии за чемпионский титул по версии IBF сразятся два топовых тяжеловеса – Даниэль Дюбуа и Джозеф Паркер.

Ожидается, что битва будет носить претендентский характер. После того как Тайсон Фьюри завершил профессиональную карьеру, все мысли о возможной трилогии с Александром Усиком отпали. И теперь чемпиону нужен новый соперник.

Полный кард турнира с главным боем Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол

Артур Бетербиев (21-0, 20 KO) — Дмитрий Бивол (23-1, 12 KO);

Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) — Джозеф Паркер (35-3, 23 КО);

Шакур Стивенсон (22-0, 10 КО) — Флойд Скофилд (18-0, 12 КО);

Карлос Адамес (24-1, 18 КО) — Хамза Шираз (21-0, 17 КО);

Верджил Ортис (22-0, 21 КО) — Исраил Мадримов (10-1-1, 7 КО);

Агит Кабайел (25-0, 17 КО) — Чжан Чжилэй (27-2-1, 22 КО);

Джошуа Буатси (19-0, 13 КО) — Каллум Смит (30-2, 22 КО);

Брэдли Ри (20-1, 10 КО) — Константино Нанга (12-0, 8 КО).

Соглавный бой действительно приковывает к себе повышенное внимание. Особенно по той причине, что свой очередной поединок проведёт Дюбуа. За всю карьеру Даниэль потерпел всего два поражения – от Джо Джойса и Усика. Любопытно, что оба раза британец уступал нокаутом. Но про бой с Александром ведутся разговоры до сих пор. Фанаты спорят, был ли тот самый удар в пах, после которого чемпион оказался на настиле. Некоторые абсолютно уверены, что атака была легальной, поэтому судья должен был отсчитать нокаут Усика.

Александр Усик и Даниэль Дюбуа Фото: Gabriel Kuchta/Getty Images

То поражение мощно перезагрузило Дюбуа. Даниэль обозлился и выдал серию из трёх побед. Первым на пути британца пал американец Джаррелл Миллер (26-0-1), его удалось победить техническим нокаутом в 10-м раунде. Затем Дюбуа буквально растерзал Филипа Хрговича (17-0), которого считали будущим тяжёлого веса. Хорвата Даниэль отправил в технический нокаут в восьмом раунде. Но вишенкой на торте стала победа над Энтони Джошуа. Эй Джей выглядел беспомощно на фоне соотечественника, Дюбуа финишировал его уже в пятой трёхминутке. А до этого Даниэль трижды (!) отправлял оппонента в нокдаун. Теперь набравший обороты боксёр рвётся к реваншу с Усиком.

Важнейшим испытанием в карьере Дюбуа станет 33-летний новозеландец Паркер. Он также пережил мощнейшую перезагрузку. Любопытно, что он тоже проигрывал Джо Джойсу. Но затем удалось выдать череду побед, которых насчиталось пять. Джозеф последовательно снёс с пути Джека Мэсси (20-1), Файгу Опелу (15-3-2), Саймона Кина (23-1), Деонтея Уайлдера (43-2-1) и Чжан Чжилэя (26-1-1). И довольно неожиданно превратился в участника чемпионской гонки. Более того, в одного из главных претендентов на потенциальный титульный бой с Усиком. Стоит отметить, что Джозеф – очень умный боксёр, который умеет терпеть. И довольно часто он доводит свои поединки до судейского решения, даже когда его доминация особенных вопросов не вызывает.

Битву Дюбуа и Паркера также можно прозвать столкновением двух стихий. А всё потому, что Даниэль больше нацелен на нокаут. Его огненный стиль принёс 21 досрочную победу при 22 успешных поединках. У Паркера статистика скромнее (23 финиша – при 35). Он любит действовать осторожно, даже когда ведёт поединок стилистически. Поэтому и теперь новозеландец не станет форсировать события, будет выискивать возможности довести дело до победы. А вот Дюбуа поймал кураж и начал вырубать одного оппонента за другим. Поэтому он постарается вновь поставить точку максимально быстро.

Даниэль Дюбуа и Энтони Джошуа Фото: Richard Pelham/Getty Images

Противостояние Дюбуа и Паркера может стать настоящим украшением турнира. И даже затмить главный бой. Всё потому, что в поединке за звание абсолютного чемпиона мира вряд ли кто-то станет рисковать. А вот Даниэль и Джозеф совершенно точно дадут огня.