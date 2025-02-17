Реванш Бетербиева и Бивола затмит всё. Главные поединки недели

Предстоящая неделя в мире единоборств будет насыщенной на спортивные события. Особенно это касается профессионального бокса: в Саудовской Аравии состоится грандиозный турнир, в карде которого сразу шесть титульных поединков, в том числе и долгожданный реванш Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола. Не обойдётся и без традиционного турнира UFC, где в главном событии выступит бывший двойной чемпион промоушена и олимпийский чемпион Генри Сехудо.

22 февраля. Игорь Глазков — Шамиль Гамзатов

В Екатеринбурге состоится турнир по смешанным единоборствам RCC Intro 35. В главном событии вечера в клетку выйдет экс-боец UFC и PFL Шамиль Гамзатов. После путешествия по топовым зарубежным лигам Гамзатов продолжает карьеру в России и добрался до уральского промоушена. В соперниках у него один из главных проспектов лиги, непобеждëнный Игорь Глазков, за которого будет болеть местная публика — легко Шамилю точно не будет.

22 февраля. Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол

Турки Аль аш-Шейх продолжает радовать поклонников бокса громкими боями. В прошлом году ему удалось организовать объединительный поединок между российскими чемпионами в полутяжёлом весе — Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Бой, как и ожидалось, получился близким и зрелищным, судьбу победителя решили судьи, которые отдали предпочтение Артуру. Но, конечно, реванш после такого поединка был просто необходим, и Турки решил не откладывать дело в долгий ящик. 22 февраля всë внимание будет приковано к Саудовской Аравии, где Бетербиев и Бивол снова разделят ринг.

Пройти опрос можно по ссылке.

22 февраля. Даниэль Дюбуа — Джозеф Паркер

«Королевский» дивизион сейчас переживает смену поколений. Постепенно уходят те, кто долгое время правил в тяжёлом весе: Александр Усик, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер. Появляются новые имена, которые готовы заменить их. Одним из таких боксёров является Даниэль Дюбуа. Британец дал тяжёлый бой Усику и едва не нокаутировал украинца, однако проиграл в итоге. Но Даниэль не опустил руки и добрался до ещё одного титульного боя, в котором растерзал Энтони Джошуа и стал чемпионом мира. Теперь Дюбуа предстоит первая защита пояса против непростого Джозефа Паркера, который имеет в своём активе победу над Уайлдером — поединок намечается крайне интересный.

22 февраля. Шакур Стивенсон — Флойд Скофилд

В карде турнира в Саудовской Аравии будет и титульный поединок в лёгком весе. Одна из главных звëзд дивизиона — непобеждëнный Шакур Стивенсон — будет проводить защиту пояса WBC против непобеждëнного Флойда Скофилда. Стивенсона давно хотят свести и с Джервонтой Дэвисом, и с Василием Ломаченко, но пока объединительных поединков устроить не удалось. Задача у Стивенсона будет непростой: 22-летний Скофилд рвётся на вершину, и для него это будет первый серьëзный шанс громко заявить о себе.

22 февраля. Вëрджил Ортис — Исраил Мадримов

В первом среднем весе в Саудовской Аравии также состоится бой за титул чемпиона мира по версии WBC, правда, за временный пояс. Непобеждëнный Вëрджил Ортис, которому прогнозировали бой с Тимом Цзю, проведёт поединок с Исраилом Мадримовым. Мадримов был тёмной лошадкой дивизиона, но затем уверенно разобрался с Магомедом Курбановым, завоевав пояс чемпиона мира, а после дал очень тяжёлый бой одному из лучших боксёров современности — Теренсу Кроуфорду. Так что сейчас Исраил уже не выглядит аутсайдером, даже в бою с небитым Ортисом.

В ночь с 22 на 23 февраля. Генри Сехудо — Сонг Ядонг

В США состоится турнир UFC Fight Night 252, возглавит который поединок двух топовых представителей легчайшего веса. Бывший двойной чемпион промоушена олимпийский чемпион Генри Сехудо возвращается в клетку. После трёхлетней паузы Сехудо провёл два поединка, в обоих уступил, но дал тяжёлые бои Алджамейну Стерлингу и Мерабу Двалишвили. Сейчас Генри располагается на седьмой строчке рейтинга, и для возвращения в титульную гонку ему нужна победа. В соперниках будет крепкий китайский боец Сонг Ядонг, бои с которым всегда получаются тяжёлыми для соперников — Пётр Ян не даст соврать. Так что на бумаге этот бой крайне интригующий.