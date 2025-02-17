В WBA хотят сделать бои дольше. Скандальное правило отменяли из-за трагедии

Профессиональный бокс переживает период активного развития. Поэтому организации задумываются над тем, чтобы сделать вид спорта ещё более привлекательным и интересным для зрителей, болельщиков. Внезапно появилась довольно неожиданная идея. В WBA всерьёз решили рассмотреть возможность проведения 15-раундовых поединков. Стоит отметить, что такой шаг может стать возвращением к прошлому. 40 лет назад бои проходили именно по таким правилам. Более того, формат использовался абсолютно во всех чемпионских поединках. Но в итоге случилась трагедия, которая заставила отменить его.

История данного формата, к сожалению, имеет жуткий след в истории профессионального бокса. 15-раундовые титульные поединки использовались до 1982 года. Переломный момент случился в бою между корейцем Ким Дук Ку и американцем Рэем Манчини. Интересно, что бились они именно за пояс чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе. Поединок складывался сложно для каждого из боксёров. А в 14-м раунде был остановлен. Кореец проиграл и сразу же после завершения титульника впал в кому. К сожалению, спасти спортсмена не удалось – он скончался в больнице через несколько дней. Практически моментально формат перестали использовать в WBC, позже по тому же пути пошли WBA и IBF.

Любопытно, что первым с идеей выступил не функционер, а действующий боксёр – Теофимо Лопес. Обладатель титула WBO в первом полусреднем весе отметил, что поединки за звание абсолютного чемпиона являются самым лучшим и красивым, что есть в джентльменском виде спорта. И именно по этой причине они должны отличаться от всех остальных по формату. Более того, так можно будет добиться большей справедливости, если дело доходит до судейского решения: «Давайте добавим ещё три раунда, тогда мы точно будем знать, кто настоящий чемпион. Мне кажется, это будет символично, поскольку будет демонстрировать важность того, за что мы бьемся».

Казалось, инициатива не найдёт особого отклика. Слишком уж давно организации отказались от такого сложного и изнурительного для бойцов формата. Но внезапно её поддержал президент WBA Хильберто Мендоса-младший. И даже сообщил, что готов поспособствовать в реализации. Правда, функционер сразу подчеркнул, что система может быть внедрена только в поединках, в которых сталкиваются лучшие боксёры на планете: «WBA готова обдумать возвращение 15-раундовых боёв и проработать эту идею в тестовом режиме, но речь может идти только о поединках с участием боксеров чрезвычайно высокого уровня».

Первый бой Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева Фото: Getty Images

Флагманом современного бокса является Саудовская Аравия. А там негативно относятся к подобной идее. Об этом сообщил председатель Главного управления развлечений Турки Аль аш-Шейх: «Нет, я никоим образом не поддерживаю эту идею. Это плохо для здоровья боксёров, и я никогда не поддержу возвращение 15-раундовых боёв. По моему мнению, даже 12-раундовый бой может быть слишком тяжёлым для здоровья спортсмена. О 15 раундах не может быть и речи. Такие бои никогда не должны состояться».

Стоит отметить, что современному боксу возвращение такого формата вряд ли сыграет на руку. Конечно, частично можно понять доводы Лопеса и президента WBA. Однако нужно понимать, что 15 раундов – это невероятный стресс для организма боксёра. Кроме того, за такой отрезок выбрасывается огромное количество ударов, большинство из которых летит в голову. Так стоит ли так сильно рисковать здоровьем топовых бойцов? Кроме того, складывается ощущение, что увеличение дистанции поединков скажется на их смотрибельности лишь негативно. В последнее время боксёрский мир увидел два громких боя за звание абсолютного чемпиона мира. И каждый добирался до судейского решения. Особенно яркими они не получились, никто не хотел рисковать. А если раундов станет больше, то первая половина поединка может превратиться в «танцы» в ринге.

Александр Усик и Тайсон Фьюри Фото: Getty Images

Реформы – это хорошо, но при грамотном подходе и обоснованности. Кажется, возвращение 15-раундовых поединков не тот случай. Кроме того, слишком уж ужасную историю за спиной имеет этот формат. Вряд ли все организации повторят шаг WBA и задумаются о его возрождении.