Фёдор на голых кулаках — мечта. Емельяненко просто снёс бы всех

Фёдор Емельяненко – один из самых легендарных бойцов в истории смешанных единоборств. Больше двух лет назад он завершил профессиональную карьеру. А затем очень долго размышлял относительно своего будущего. И продолжает по сей день, поскольку пока не принял окончательного решения. Изначально речь шла о том, что Последний Император может провести поединок по правилам профессионального бокса. Но внезапно появился новый вариант. Видимо, Фёдора ждут с распростёртыми объятиями в кулачных боях. И, кажется, в них Емельяненко совершенно точно не затерялся бы, быстро стал бы своим.

О таком варианте развития событий заговорили накануне. А всё потому, что прошла крайне интересная пресс-конференция кулачной лиги BKFC. Да, той самой, в руководстве которой оказался скандальный ирландский боец – Конор Макгрегор. Ноториус постоянно грозится превратить промоушен в феномен единоборств. А теперь он решил вспомнить легендарного россиянина. Конор отметил, что лига готова предложить Последнему Императору сотрудничество: «Мы можем анонсировать сотрудничество с Фёдором Емельяненко. Эй, Фёдор, мы ждём. Bare Knuckle Fighting Championship подписывает и привлекает лучших бойцов всех времен – прошлого, настоящего и будущего. Все хотят быть частью этого. Как говорится, время – деньги».

Складывается ощущение, что такой вариант вполне реален. Фёдор всегда славился умением работать в стойке. Емельяненко именно по этой причине рассматривал возможность перехода в профессиональный бокс. Кроме того, после завершения карьеры Последний Император продолжил тренироваться. И особенное внимание уделял именно ударам руками. Создаётся впечатление, что, если Фёдор всё-таки решится на переход в кула́чку, беспокоиться нужно будет не за него, а за соперников. За карьеру в смешанных единоборствах Емельяненко «настрелял» 16 нокаутов. И приходились они не только на молодые годы. Напротив, из восьми последних побед семь были именно брутальными финишами.

Фёдор Емельяненко Фото: Forza LLC/Forza LLC via Getty Images

Стойка Фёдора всегда наводила страх на соперников. Он выглядел тяжеловатым, неповоротливым. Но затем творил настоящие чудеса. И совсем недавно об этом вспоминал Джо Роган: «Если бы мы могли заполучить Фёдора времен Pride, я не знаю, кто бы победил его в расцвете сил. Он был так хорош, что победил КроКопа в его лучшие годы. Вы должны помнить, что бо́льшую часть боя Фёдор провел в стойке, нанося удар за ударом и тесня его. А Рэндлман схватил его за руку и, чёрт возьми, бросил на голову, а через пять секунд тот уже держал его в кимуре, это безумие. Он был не таким как все, он был монстром».

Россиянина, естественно, хотели бы увидеть в кула́чке абсолютно все. Чувство ностальгии обязательно соберёт любому поединку огромную аудиторию. И, кажется, этот вид единоборств подходит Последнему Императору намного больше. В профессиональном боксе довольно долгая дистанция, предполагающая интенсивную работу. А под занавес карьеры Емельяненко бросалось в глаза, что он плохо переносит долгие дистанции. Фёдор делал ставку на быстрый старт, рассчитывал на нокаут в первом раунде. А затем сталкивался с трудностями.

Кула́чка идеально бы подошла Фёдору. Пять раундов по две минуты – шикарный вариант. Кроме того, в кулачных боях ограниченное пространство «ринга». Поэтому большого количества перемещений и высокой интенсивности не понадобится. В профессиональном боксе Емельяненко мог выглядеть тяжеловато. А вот в кула́чке… Там Последний Император вполне способен громко пошуметь. Переехать абсолютно любого из возможных соперников. И воплотить в жизнь мечту Конора.