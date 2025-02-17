Сколько стоит поездка на реванш Бетербиева и Бивола? Изучаем цены

22 февраля 2025 года в Саудовской Аравии состоится масштабный вечер профессионального бокса, где в главном бою проведут реванш Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол. Конечно, понаблюдать за таким турниром вживую, с трибуны «Kingdom Arena» в Эр-Рияде – мечта многих любителей бокса. Насколько же это дорогое удовольствие?

В значительной мере, безусловно, это будет зависеть от многих факторов. Начнём с цен на самолёт. Путешествие в Эр-Рияд из Москвы в любом случае будет многочасовым, так как прямых рейсов нет. В пути вы можете провести от восьми часов до суток – в зависимости от стыковочных рейсов. Например, если вылететь в Саудовскую Аравию 20 февраля, за два дня до боя, то самый дешёвый билет обойдётся в 17 тысяч рублей в одну сторону. Пересадка будет в Дубае, и займёт она восемь часов, а весь маршрут – 16 часов. Вылет 21 февраля будет стоить дороже – самый дешёвый билет обойдётся в 22 тысячи рублей: время маршрута – 17 часов, пересадка в Стамбуле. Конечно, можно выбрать более комфортный и быстрый маршрут, например, восьмичасовой с пересадкой в Дохе, но и обойдётся он уже в 140 тысяч рублей в одну сторону. Если не шиковать и выбирать дешёвые билеты, то дорога туда-обратно уложится в 50 тысяч рублей.

Идём дальше. Отелей в Эр-Рияде достаточно, и, конечно, стоимость проживания тоже сильно варьируется. В среднем отели уровня четырёх/пяти звёзд предлагают одноместные номера примерно за 25 тысяч рублей за ночь. Можно найти вариант и за 10 тысяч рублей – для тех, кто собирается находиться в гостинице исключительно ночью – вполне рабочий вариант. Разумеется, можно выбрать и номера за 50 тысяч рублей за ночь и больше – тут всё зависит от запросов и кошелька.

Отель Ritz Carlton в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде Фото: David Kirkland/Getty Images

Конечно, самое главное – билеты на сам турнир. Реванш Бивола и Бетербиева состоится на Kingdom Arena – домашнем стадионе футбольного клуба «Аль-Хиляль». Здесь уже проходили крупные боксёрские турниры, в том числе и первый бой Артура и Дмитрия. В качестве футбольного стадиона арена вмещает 26 тыс. зрителей. Для боксёрских турниров вместимость могут увеличить до 40 тыс. На данный момент билеты на боксёрский вечер есть в продаже, и, конечно, они имеют разную ценовую категорию. Самый дешёвый билет обойдётся в 32 тысячи рублей: будете сидеть на высоте птичьего полёта, разглядеть детали происходящего в ринге будет сложно. Но для этого существуют большие экраны, где будет вестись прямая трансляция. Вы можете возразить, что на экране можно посмотреть и дома. Да, но атмосферу прочувствовать вам не удастся.

Билеты на сектора ниже обойдутся дороже: 35, 41, 45 и 55 тысяч рублей соответственно. И это не предел. Билеты на места центральных секторов стартуют от 73 тысяч рублей – это категория Gold. Дальше идёт категория Platinum, билеты которой обойдутся в 109 тысяч. А билеты категорий Diamond и Diamond Selective стоят 192 и 265 тысяч. Нужно понимать, что это всё — билеты на трибуны. Да, они ближе к рингу, располагаются по центру, но всё же это не рингсайд, хотя и близко, особенно места в повышенной Бриллиантовой категории.

«Kingdom Arena» Фото: Mohammed Saad/Getty Images

За 265 тысяч можно приобрести билет категории VIP. Эти места располагаются непосредственно на футбольном поле, но за пределами рингсайда. Ну и наконец мы подобрались к самому «вкусному» — к местам в рингсайде. За такое удовольствие придётся выложить… 2,6 млн рублей. Ценник, конечно, баснословный, но и места лучшие – прямо возле ринга. Есть вероятность не просто встретить, например, Криштиану Роналду или Конора Макгрегора, которые собираются посетить турнир, а быть их соседом – согласитесь, приятная компания?

Помимо билетов на самолёт и турнир, а также стоимости номера в гостинице, не забываем про деньги на карманные расходы – транспорт, питание и так далее. Здесь тоже всё зависит от ваших желаний – можно в целом по Эр-Рияду и пешком передвигаться.

Если подводить итоги, то при большом желании и максимально экономном варианте поездка на турнир в Саудовскую Аравию может обойтись и в 100 тысяч рублей. Но такое путешествие точно не назовёшь комфортабельным – с длительным полётом, простенькой гостиницей, самым дешёвым билетом и минимальными тратами. Всё остальное зависит от ваших возможностей и желаний – можно слетать и за 3 млн рублей. Вдруг вы настолько любите бокс?