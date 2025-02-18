«Заперли с разъярённым носорогом». Что чувствуют оппоненты Бетербиева в ринге?

22 февраля 2025 года в Эр-Рияде состоится топовый боксёрский турнир, где главным событием станет реванш Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола: начало боя российских боксёров — не ранее 23:30 мск. В преддверии громкого поединка мы поговорили с Артуром Зиятдиновым — боксёром, у которого есть уникальный опыт совместной работы как с Бетербиевым, так и с Биволом.

— Артур, как обстоят твои дела? Возможно, готовишься к какому-либо поединку?

— Я сейчас ни к чему не готовлюсь, хоть у меня и есть контракты с промоутерами, которые бестолковые (смеётся). У меня есть и американский промоутер, и канадский промоутер, и менеджер, но, как мы знаем, бокс — это бизнес, и здесь всегда необходимо вкладывать средства в развитие своей карьеры. Если смотреть глобально на мир профессионального бокса, то серьёзные денежные бои делают только арабы.

Мне поступали предложения проводить сейчас бои и в США, и в других странах, но там тебя сразу же бросают в мясорубку. Никто с боксёрами не считается и не церемонится, и у всех на первом месте стоят деньги. Но, несмотря на это, я продолжаю заниматься делом, которое полюбил с самого начала. Однажды меня привёл в зал бокса мой друг, и с тех пор я люблю то, чем занимаюсь.

— Ты был спарринг-партнёром и Дмитрия Бивола, и Артура Бетербиева в разное время. Но перед их очным поединком ты помогал Бетербиеву. Расскажи, как тебе довелось попасть в лагерь каждого из них?

— Всё по воле Всевышнего. Я просто делал то, что люблю, и мою работу заметили. Возможно, кто-то через каких-то знакомых и обратил в один момент на меня внимание, и с той поры всё понеслось. Я с самого начала занятий боксом стремился быть нестандартным боксёром и частично имитировал многих боксёров. Сегодня я Александр Усик, а завтра — Эвандер Холифилд, благодаря этому теперь способен выполнить ту работу, о которой меня просят топовые мировые боксёры. Понятно, что я не Бивол и не Бетербиев, но я могу подстроиться и выполнить поставленные во время лагеря задачи.

Помимо меня, у Артура Бетербиева ещё много других спарринг-партнёров было. У меня хоть и есть частичный стиль Бивола, но я всё же покрупнее его — однако это не смущало Артура (смеётся).

На самом деле, я впервые в Канаду попал через одного из тренеров Артура Бетербиева, помог с документами и прочими моментами менеджер Артура. Затем я провёл какое-то время в Канаде, боксёрское сообщество тех краёв хорошо знает меня, и поэтому, думаю, меня неоднократно приглашали в лагерь Бетербиева. Как бы это высокомерно ни звучало, но я полезен команде Артура.

— Если сравнивать работу в зале с Бетербиевым и Биволом, какие различия бросаются сразу в глаза?

— Ну, работа совсем разная, потому что у них абсолютно разные стили. Артур от природы больше физически одаренный, и нам известно, какой физической силой обладает Артур. Он в свои 40 лет ещё всем молодым фору готов дать. На него работает огромная команда, и каждый внутри этой команды знает свою работу. У них всё расписано по минутам. Всё строго по графику.

Дмитрий также продолжает развивать свои сильные стороны — работу ног, скорость, выносливость и так далее. Я работал с ним в 2021 году, и с той поры, конечно, уже прошло четыре года, но я помню, что Дмитрий буквально немного разминается и приступает к спаррингам, а Артур же, наоборот, варьирует этот процесс, он может сначала провести хорошую разминку, затем провести короткий спарринг, продолжить какие-то упражнения со снарядами, потом снова провести один — длинный — спарринг или наоборот. Поэтому ещё раз отмечу, что они по всем параметрам разные бойцы.

— Сколько раундов в общей сложности ты успел провести с Бетербиевым перед боем с Биволом? Насколько это было тяжело?

— Ну, я не могу назвать точной цифры. Бывало, мы за неделю проводили с ним один спарринг на шесть раундов, а бывало и по три спарринга за неделю, на четыре или шесть раундов, по-разному. В лагере Артура перед боем с Биволом я проводил намного меньше спаррингов, чем перед его боем со Смитом, там я выполнял роль одного из основных спарринг-партнёров и был полностью погружён в процесс.

Спарринги с Бетербиевым — это непросто. Представьте, что вы в большой закрытой комнате и с вами внутри находится огромный разъярённый носорог. И вам нужно выживать как угодно. Это очень непросто, и там не бывает никаких поблажек. Я со временем привык, конечно, к нему и его работе в ринге. Моя задача — не пропустить удар, почувствовать его, потолкаться, и я с этим справляюсь, вовсе не пытаясь ему что-либо доказать в ринге.

Вспоминая первые спарринги с Бетербиевым — было, конечно, тяжело обмануть человеческий организм, который чувствовал опасность. У меня, бывало, даже скручивало живот от нервного напряжения, хотя я прекрасно себя чувствовал и выполнял поставленные задачи как надо. Физически с Артуром очень непросто работать в ринге, и я не первый, кто это сказал, да и Бивол подтвердил, что он бетонный.

— Многие говорят, что Бивол — безударный боксёр. Поделись своим мнением — как человек, который спарринговал с Дмитрием.

— Да как это без удара боксёр? Ударить или нокаутировать может любой, нужно просто попасть. Дима чётко выполняет свою работу, красиво боксирует, и мой первый тренер всегда учил, что лучше нанести один удар и ни одного не пропустить, чем попасть восемь и пропустить пять. Дима именно такого стиля боксёр: у него крепкое тело, которое расслабленно во время боя, и кажется, что он просто набрасывает удары вполсилы, но нет — эти удары чувствуются. Его руки — это верёвки, на конце которых привязаны камни.

— Что бы ты посоветовал Бетербиеву перед реваншем?

— Никаких советов ему дать не могу, потому что знаю, что у него советчиков хватает. Просто он должен всё сделать увереннее, чем сделал это в первый раз, но я лично наблюдал за боем возле ринга и видел уверенную победу Бетербиева. Бой, который ты видишь вживую и по ТВ, — это две разные вещи. Когда смотришь бой вживую, то слышишь и словно ощущаешь эти удары, ты не можешь, конечно, пересмотреть в повторе моменты, однако у тебя собирается в голове картинка. Также и у судей. Весь бой Артур держал в напряжении Диму и концовку явно забрал. Затем я пересмотрел бой в записи и увидел, что он был довольно ровным, но ничью или поражение Бетербиева так и не увидел.

— Какой твой прогноз на предстоящий реванш Бивол — Бетербиев?

— Однозначно будет проведена работа в технико-тактических моментах с обеих сторон, и мы точно увидим другой бой. Оба что-то исправят в себе, что-то добавят: кто-то скорость, кто-то силу. Бой будет плюс-минус тем же, один будет идти вперёд, а второй — отрабатывать вторым номером, картина будет примерно той же, но новшества, какие-то финты будут добавлены. Если даже сравнивать мою работу в лагере Артура перед его боем со Смитом и с Биволом, всё кардинально различалось, и здесь он наверняка тоже что-то добавит.

— Один из твоих обидчиков — венесуэлец Альберто Рамирес. Его рекорд сейчас 20-0. Как оцениваешь его перспективы в полутяжёлом весе? Он способен составить конкуренцию тому же Биволу?

— Вспоминаю слова Владимира Ильича Гендлина, он всегда говорил: «Ты можешь быть чемпионом мира, но при этом абсолютно неизвестным боксером, а можешь не иметь каких-то титулов и быть известным». Это очень грязный бизнес. Меня засуживали в любителях, и я думал, что в профессионалах такого не будет, а оно здесь ещё хлеще. Весь мир в целом, включая людей даже, прошу прощения, стал хуже, его качество стало хуже.

Рамирес может составить какую-то конкуренцию в ринге Биволу и Бетербиеву, он не просто какой-то левый боксер, у него большой бэкграунд, он левша. Но он не того калибра боец, как ни крути, и сможет ли он выиграть у них? Не думаю. Даже когда мы с ним боксировали, я помню, что, если на него начинаешь газовать, он сразу даёт заднюю и сдаёт моменты, жаль, что мне не хватило ещё нескольких раундов, тогда, возможно, результат мог бы быть другим.

— А что скажешь по поводу другого ожидаемого поединка между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером?

— Насколько знаю Паркера и Дюбуа, думаю, должен выиграть Дюбуа и, скорее всего, сделает это досрочно. Он сейчас на взлёте, подходит к пику карьеры. Но, опять же, Паркер — очень техничный и подвижный боец, и с ним просто в ринге не будет.

— Ну а какие у тебя планы на 2025 год?

— Не хочу раскрывать все карты. Это новый год, новая жизнь, и каждый день нам что-то дарит. Всю мою жизнь у меня меняется всё из года в год, и я просто отвык загадывать что-то наперёд. Вот сегодня у меня есть тренировка — пойду потренируюсь. У меня было много моментов в карьере, когда назначались бои и отменялись, потом я неожиданно попадал в лагеря Бивола, Бетербиева, поэтому сложно сказать, что будет. Но знаю одно — я продолжаю оставаться в боксе и буду активен.