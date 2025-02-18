Бетербиев и Бивол пойдут за нокаутом. Решение не нужно никому

В субботу, 22 февраля 2025 года, в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, на «Kingdom Arena» состоится боксёрский турнир, он стартует в 20:00 мск. Главным событием станет реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Поединок стартует не ранее 23:30.

Первый бой россиян прошёл в октябре прошлого года и завершился победой Бетербиева решением большинства судей. Теперь эксперты практически в один голос заявляют, что поединок может пойти по совершенно другому сценарию. БТР имел идеальный процент финишей до столкновения с Биволом, поэтому попытается не оставить в своей карьере соперников, которых не получилось удосрочить. А самому Дмитрию придётся действовать в совершенно иной манере, учтя ошибки, допущенные в первом поединке.

Естественно, ритм и скорости должен задавать Бивол. Он потерпел поражение в первом поединке. Поэтому теперь горит желанием взять реванш. А главное — Дмитрий должен понимать, что он уже уступил один раз по очкам. И чтобы выиграть бой за звание абсолютного чемпиона мира решением, необходимо полностью переработать оппонента во всех компонентах. Если поединок вновь получится довольно равным и близким, пояса останутся на плечах Артура. Поэтому Бивол совершенно точно пойдёт за финишем. Более того, в первом поединке он уже увидел, что способен вступать в ожесточённые размены с соперником, наносить приличный урон. Теперь Дмитрий, практически без сомнений, бросится искать нокаут с первых же минут. Он не собирается отдавать и второй бой на откуп судьям.

Кроме того, Бивол попытается не повторить той самой роковой ошибки, которая была допущена прошлой осенью. Тогда поединок шёл ровно вплоть до чемпионских раундов. Но их Дмитрий проиграл практически вчистую. Он уступил Артуру по количеству и качеству ударов, выглядел статично. А всё потому, что в углу Бивола уже были уверены в триумфе, призывали его особо не торопиться. Теперь от россиянина все ждут риска. И чем ближе поединок будет к потенциальному решению, тем сильнее раскроется Дмитрий. Конечно, такая тактика может быть для него опасна, Артур является топовым нокаутёром. Но вновь проводить бой по тому же сценарию Бивол совершенно точно не станет.

Дмитрий Бивол Фото: Mark Robinson/Getty Images

Артур подходит к реваншу в статусе абсолютного чемпиона мира. Поэтому болельщики переживают, что возрастной обладатель титулов попытается действовать более осторожно. Но сложно себе представить, что БТР изменит свой стиль. Он забирает свои поединки именно за счёт агрессии и мощи. А отказ от привычной манеры может быть чреват негативными последствиями. Да и многие эксперты в один голос утверждают, что свои поединки Бетербиев «сушить» не умеет. Например, такой позиции придерживается российский тренер Виталий Сланов: «Артур не тот человек, чтобы «сушить», он не умеет. Он боец. Не исключаю досрочного финиша. Причём как с одной, так и с другой стороны».

Кроме того, у Артура совершенно точно будет ещё одна серьёзнейшая мотивация. Россиянин до столкновения с Биволом имел идеальный процент нокаутов. Но Дмитрий стал первым человеком, устоявшим под натиском Бетербиева. Естественно, БТР попытается закрыть для себя этот «пунктик». Дело в том, что по ходу первого поединка Артуру было тяжело вскрывать оборону закрывшегося Бивола. Бетербиев не рисковал, работал грамотно и размеренно. Однако во втором бою ситуация может поменяться. Дмитрий будет вынужден раскрываться, станет намного более уязвимым. А БТР не раз демонстрировал, что способен решить судьбу поединка одним точным ударом.

Артур Бетербиев Фото: Richard Pelham/Getty Images

Первый поединок Бетербиева и Бивола получился не самым смотрибельным. И к такому мнению пришли многие эксперты. Но теперь он просто обязан пойти по совершенно другому сценарию. Такого мнения придерживается и председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов: «Лично мне хотелось бы больше экшена. Понятно, что все эти бои раскрученные, медийные… Но первый бой с точки зрения смотрибельности был не очень. Он имел нерв, конкурентность. Но смотрибельным не был. Сейчас Биволу придётся рисковать, раскрываться. Ему нужно будет доказывать. Артур тоже настроен. Для меня бой – 50 на 50. У Димы в углу Машьянов – стратег и тактик. У Бивола разнообразный технический потенциал. Артур же уже понимает, что происходит, какой Дима может нанести урон. И видит, что Бивол может боксировать агрессивно. Поэтому всё будет зависеть от самого течения боя. Они очень равные боксёры. Что и показал предыдущий поединок».

Реванш Бетербиева и Бивола – самое ожидаемое событие февраля. И от лучших боксёров на планете ждут яркой битвы. Есть ощущение, что до второго подряд решения дело не дойдёт. Слишком уж много факторов указывает на обратное.