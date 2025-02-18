«Бесстрашный» боксёр без топовых боёв. Почему буксует карьера Стивенсона

22 февраля 2025 года в Саудовской Аравии состоится масштабный вечер профессионального бокса. Помимо долгожданного реванша Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола, в карде турнира будет много других интересных поединков. В частности, непобеждённый чемпион мира по версии WBC в лёгком весе Шакур Стивенсон по прозвищу Бесстрашный будет проводить защиту пояса против небитого претендента Флойда Скофилда.

Шакур Стивенсон – одно из самых громких имён в лёгком дивизионе, наравне с Джервонтой Дэвисом и Василием Ломаченко. Шакур – серебряный призёр Олимпийских игр, победитель юношеских Олимпийских игр и молодёжного чемпионата мира – в общем, боксёр с огромным любительским опытом и регалиями. В профессионалах Стивенсон выступает с 2017 года и с тех стал чемпионом мира в трёх весовых категориях: полулёгкой, второй полулёгкой и лёгкой. Идеальный рекорд 22-0, чемпионские титулы – кажется, что карьера Шакура просто не имеет недостатков.

Однако, в отличие от тех же Джервонты Дэвиса и Василия Ломаченко, Шакур по-прежнему считается перспективным боксёром, а не полноценной суперзвездой. Да, сам он называет себя величайшим, но с такой характеристикой мало кто согласен. Для начала Стивенсон – очень прагматичный и в какой-то степени даже скучный боксёр. Он боксирует в любительской манере, действуя на контратаках и забирая эпизоды за счёт более точной работы с дистанции. Вы редко увидите, когда Шакур будет целенаправленно работать первым номером, идти вперёд, действовать агрессивно. Его не интересуют нокауты, ведь он достигает побед другими способами, более безопасными. В последних восьми боях у него всего два финиша, и это о многом говорит.

Шакур Стивенсон Фото: Steve Marcus/Getty Images

«Этот парень усыпит любого за пределами ринга, но не внутри ринга. Стивенсон — самый скучный боец в истории бокса. Мне реально его жаль, ему не суждено оказаться на PPV. Ему не по силам продать бой», — такую оценку дал молодой звезде американский боксёр Роландо Ромеро.

Про то, что Шакур не продаёт бои, говорил даже промоутер Боб Арум.

«Шакур — великий боец, но с низкой коммерческой ценностью. Когда пытаешься заставить бойца уровня А драться с ним, тот говорит: «Зачем? Мне будет нелегко победить его, а если я это сделаю, то что он принесёт с собой?». В этом проблема бокса», — сказал Боб Арум.

Отсюда вытекает другая проблема – отсутствие серьёзной оппозиции. Казалось бы, в лёгком весе есть множество вариантов громких боёв – Дэвис, Ломаченко, раньше имелись ещё и Хейни с Гарсией. Однако ни с одним из них Стивенсон так и не подрался. О потенциальных поединках с Дэвисом и Ломаченко ходило много разговоров, которые так и остались разговорами. Осенью даже называли точную дату боя Шакура и Джервонты, но вместо этого Стивенсон подрался… с седьмым номером рейтинга WBC Артёмом Арутюняном. И бой снова получился крайне скучным – Стивенсон забрал победу судейским решением.

Сейчас Шакур получил новый вызов. И нет, это снова не Дэвис с Ломаченко, и даже не Уильям Сепеда – временный чемпион WBC, с которым Стивенсон должен был подраться изначально. Шакур проведёт защиту пояса против… 13-го номера рейтинга Флойда Скофилда. Да, у 22-летнего парня идеальный рекорд 18-0, однако он никогда ещё в своей карьере не боксировал на таком уровне.

Время идёт, но Стивенсон, кажется, топчется на одном месте. Его карьера не развивается, он не боксирует с лучшими, а лучшие не изъявляют особого желания делить с ним ринг. Шакур даже объявлял об уходе из спорта, правда, потом забрал свои слова назад. Стивенсону нужно что-то менять. Главным образом, менять стиль – никто не захочет проводить бой с парнем, который все 12 раундов собирается ездить по рингу «на велосипеде». Ну и хотелось бы, чтобы Шакур был Бесстрашным не только про прозвищу. В многочисленных интервью он уже побил и Дэвиса, и Ломаченко, и всех остальных. Однако на деле Стивенсон не добрался ещё ни до одного по-настоящему громкого соперника. Пока он так и остаётся боксёром с вечным статусом «перспективный, но скучный».