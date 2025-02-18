Нганну готов драться с Немковым. Разбираем, есть ли шансы у россиянина

Фрэнсис Нганну – одна из главных звёзд смешанных единоборств. Более того, он попробовал свои силы и в MMA, и в профессиональном боксе. Правда, заход в джентльменский вид спорта получился не очень удачным со спортивной точки зрения – два поражения от Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа быстро охладили пыл Хищника. Но он смог заработать солидные гонорары, поэтому продолжает думать о возвращении в ринг. При этом контракт с PFL никто не отменял, а значит, там Фрэнсису придётся защищать добытый чемпионский пояс. И, кажется, Нганну уже присматривается к новому сопернику.

Хищник на протяжении долгого времени не проявлял никакого интереса к тому, чтобы самому искать поединки. Он занимался продвижением карьеры в других направлениях, грезил профессиональным боксом и раздумывал о возможном сражении с Джоном Джонсом. Но относительно будущего в PFL сохранял молчание, что наводило поклонников лиги на неприятные мысли. Были опасения, что чемпион просто не захочет защищать свой пояс. И неожиданно Нганну поднял эту тему сам. Причём даже назвал имя того соперника, который был бы ему интересен.

Фрэнсис Нганну чемпион PFL «Что насчёт моего следующего боя в ММА? Я бы хотел бросить вызов какому-нибудь сопернику и сразиться с ним, например, с Вадимом Немковым. Думаю, что ещё всё зависит от времени. Да, в PFL бывают интересные вызовы, и я готов к любому из них».

Россиянин очень давно искал возможность выйти в октагон с Нганну. Фактически с того самого момента, как Фрэнсис покинул UFC и подписал контракт с новой лигой. Именно тогда Немков и стал проявлять инициативу, намекать на потенциальный поединок. Вот только сам Хищник никакого интереса к потенциальному противостоянию не проявлял. Более того, отдельные эксперты сомневались в том, что бой может быть реально интересен публике в США. Проблемой было то, что Нганну зашёл в PFL суперзвездой, имел в послужном списке чемпионство в лучшей лиге на планете. А вот за спиной у Немкова был лишь титул Bellator, что не так высоко котировалось в глазах фанатов.

Вадим Немков Фото: Getty Images

Сейчас же происходит неизбежное. Да, Вадиму пришлось доказать свою состоятельность в PFL. Однако сделал россиянин это достаточно уверенно. Сначала на пути Немкова пал Бруно Каппелоцца. Его удалось финишировать во втором раунде. А затем Вадим очень легко расправился с Тимоти Джонсоном. Уже в первом раунде рефери остановил поединок. Любопытно, что после перехода в новую лигу Немков побеждает исключительно досрочно. Поэтому, кажется, он и попал во внимание чемпиона. Складывается ощущение, что у Нганну попросту нет других вариантов, чтобы провести действительно статусный поединок с приличным гонораром.

Фрэнсис Нганну Фото: Getty Images

Стоит отметить, что у Нганну была и ещё одна причина опасаться россиянина. Вадим – крайне неудобный соперник. Выходец из боевого самбо является топовым ударником. И 10 из 19 побед за карьеру он набрал именно нокаутом. Особенно часто это происходило на старте профессионального пути. Но соревноваться с Нганну в этом компоненте вряд ли бы стоило. Все прекрасно знают, какой именно «динамит» вшит в кулаках Фрэнсиса. Поэтому работать с ним в стойке могло бы быть крайне чревато.

В PFL Вадим очень сильно изменил свой стиль. Он стал больше внимания уделять борьбе. И оба раза использовал её просто великолепно. С Каппелоццей получилось провести ручной треугольник, поставивший точку на притязаниях бразильца. С Джонсоном Немков забрался за спину и провёл удушающий. Ученик Фёдора Емельяненко наглядно продемонстрировал, как сильно прибавил в плане работы в партере. И именно с этим у Нганну могут быть самые большие проблемы. Лишь 4 из 18 побед Хищник забрал приёмами. В основном он делает ставку именно на работу в стойке.

Важно понимать, что на протяжении двух лет Нганну уделял основное внимание именно боксу, ударной работе. Поэтому постарается навязать свою волю, оставить поединок в стойке. И тут всё будет зависеть именно от россиянина. Если он сможет перевести дело в партер, то существенно повысит свои шансы на итоговую победу. А вот работа «на ногах» может стать губительной ошибкой.