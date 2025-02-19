Мадримов — большой талант. Но его карьеру ломают трюки промоутеров

В субботу, 22 февраля 2025 года, в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, на «Kingdom Arena» состоится боксёрский турнир, который стартует в 20:00 мск. Главным событием станет бой-реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Поединок стартует не ранее 23:30.

Кард совершенно справедливо считается одним из самых интересных в истории. И с самых первых поединков напряжение в ринге будет запредельным. Особенно притягивает к себе внимание бой, в котором сойдутся Верджил Ортис и Исраил Мадримов.

Они обещают закатить фантастическую битву. Но стоит отметить, что карьера Мадримова откровенно застопорилась. Совсем недавно его считали будущим дивизиона. А теперь второе поражение подряд может поставить Исраила в крайне неудобное положение.

Мадримов – классный боксёр, который с первых профессиональных поединков начал демонстрировать высочайший уровень. И до рекорда 8-0 шёл буквально катком, шесть раз уничтожив соперников досрочно.

Исраил наглядно продемонстрировал, что способен разбивать оппозицию, но при этом старается не спешить, при необходимости выдерживает всю дистанцию. Однако затем случилась первая осечка. В третьем раунде поединка с Мишелем Соро соперники столкнулись головами. В итоге француз не смог продолжить бой из-за сильнейшего рассечения. А судья принял решение остановить поединок, объявив техническую ничью.

Мишель Соро получил рассечение Фото: Bradley Collyer/Getty Images

Мадримов не остановился и продолжил работать на максимум. И отправил в свою копилку две важнейшие победы. Единогласным решением получилось разобрать Рафаэля Игбокве. А затем в пятом раунде Исраил нокаутировал Магомеда Курбанова (25-0). Это принесло вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе. Казалось, теперь боксёр из Узбекистана должен очень аккуратно подводить себя к одной защите за другой. Но, видимо, промоутеры бойца сразу захотели организовать ему максимально статусный и денежный бой. И бросили его на одного из лучших боксёров современности – Теренса Кроуфорда (41-0).

Поединок получился конкурентным, но особого восторга выступление Исраила всё-таки не вызвало. С точки зрения статистики очевидная доминация была на стороне Кроуфорда. Теренс тотально контролировал ситуацию, практически не выпускал инициативу из своих рук. В итоге вердикт судей получился единогласным: 116-112, 115-113 и 115-113. Но Мадримов его признавать отказался. В этот момент разумным решением выглядел шаг назад. После такого поражения нужно было выиграть какой-нибудь поединок наверняка. Чтобы перезагрузиться и вернуть уверенность в собственных силах. Однако промоутеры вновь начали выдавать любопытные трюки.

Исраил Мадримов и Теренс Кроуфорд Фото: Tayfun Coskun/Getty Images

Изначально соперником Исраила должен был стать Сергей Богачук (24-2). Именно его и остановил Ортис в августе 2024 года. Казалось бы, отличный вариант для представителя Узбекистана. Но в итоге произошло нечто странное. Парни должны были сойтись в андеркарде турнира, флагманами которого были Александр Усик и Тайсон Фьюри. Однако Мадримов неожиданно снялся в последний момент. Об этом сообщил председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх: «Врачи подтвердили, что Исраил Мадримов болен острым бронхитом и вынужден отказаться от боя 21 декабря против Богачука. Британский боксёр Ишмаэль Дэвис заменит Мадримова, который теперь будет восстанавливаться и готовиться к запланированному на 22 февраля поединку против Ортиса».

На Мадримова моментально накинулись с критикой. Многие сразу же заявили, что это очередной трюк команды Исраила. И он просто провернул его, чтобы получить поединок с Ортисом. Но для самого узбекистанского боксёра это может быть ключевой бой в карьере. Слишком уж велика цена ошибки. Ортис – опаснейший соперник. И 21 нокаут в 22 поединках это подтверждает. Второе поражение Мадримову могут уже не простить. И тогда получить новый статусный поединок будет невероятно сложно.

Мадримова не жалеют промоутеры, ведут его без должной аккуратности. К сожалению, всё это губит карьеру талантливого боксёра. Конечно, победа в предстоящем поединке, напротив, может сильно поднять Исраила. Но добиться её будет невероятно сложно.