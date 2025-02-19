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Бивол выйдет на бой-реванш против Бетербиева под песню Группа крови, Бетербиев выйдет на бой-реванш против Бивола под гимн Ахмата

Бетербиев и Бивол разные даже в музыке. Изучаем песни, под которые выходят боксёры
Игорь Некрасов
Под какую музыку выходят Бетербиев и Бивол в ринг
Аудио-версия:
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Здесь и Цой, и гимн «Ахмата».

22 февраля в Саудовской Аравии состоится масштабный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира пройдёт ожидаемый реванш между абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым и экс-чемпионом мира по версии WBA Дмитрием Биволом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

В октябре 2024 года боксёры разделили ринг в первый раз. Бой продлился все 12 раундов и завершился в пользу Бетербиева, который одержал победу большинством судейских голосов. Но, конечно, такое решение в близком бою вызвало много споров, разрешить которые должен помочь реванш.

Нужно сказать, что Артур и Дмитрий — абсолютно разные боксёры, однако оба показывают запредельный уровень мастерства и профессионализма. Интересно, что Бетербиев и Бивол обладают не только совсем разными боксёрскими стилями, но и как люди совершенно непохожи друг на друга. Это касается даже музыкальных предпочтений.

Онлайн-трансляция турнира:
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2: россияне вновь перепишут историю бокса. LIVE
Live
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2: россияне вновь перепишут историю бокса. LIVE

Бивол в этом отношении более открытый человек, которого вполне можно назвать меломаном. Так, например, Дмитрий признавался, что ему нравится музыка 1980-х годов.

«Честно говоря, эта музыка отправляет меня в детство, когда мой отец слушал эти мелодии, а я был рядом с ним. Это просто наполняет меня добрыми чувствами. Они делают меня счастливыми. А ещë мне нравится темп этой музыки. Она не быстрая и не медленная, не грустная и не слишком весёлая. Она просто такая, как надо», — рассказал Бивол в интервью Fight Hype TV.

При этом Дмитрий любит слушать и рок, особенно русский. В частности, Биволу нравится творчество группы «Кино» и Виктора Цоя. Под песню «Группа крови», кстати, Дмитрий выходил в ринг в своих последних поединках, в том числе и на первый бой с Бетербиевым.

«У меня есть в плей-листе песни Виктора Цоя и группы «Кино». Любимая песня? Она у меня ассоциируется с боем. Когда слышу песню «Группа крови», у меня включается боевой режим. Не знаю почему», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

К слову, Цой играет у Бивола и в раздевалке перед поединком. По всей видимости, песни «Кино» действительно помогают Дмитрию правильно настроиться на бой.

Бетербиев же к музыке относится довольно равнодушно. Сам Артур отмечал, что на тренировках предпочитает работать без музыкального сопровождения.

«Почему я тренируюсь без музыки? Моему тренеру не нравится музыка. Он никогда не включает музыку. Вероятно, поэтому. Когда шумно, вы не слышите своего тренера. И это нехорошо. Думаю, мои тренеры хорошо справляются, потому что нет музыки (улыбается)», — сказал Бетербиев в интервью Daily Mail Sport.

Как Бивол и Бетербиев готовятся к реваншу:
Бивол борется, Бетербиев работает над силой. Как наши боксёры готовятся к реваншу
Бивол борется, Бетербиев работает над силой. Как наши боксёры готовятся к реваншу

При этом один из первых тренеров Артура Гайдар Ибрагимов отмечал, что ещё с юношества Бетербиев не особо тяготел к музыке.

«Он же религиозный парень, а там считается, что музыка, как говорят, от шайтана. Он очень религиозный, в мечеть ходит постоянно, молится. Больше склонен в эту часть», — поделился подробностями Ибрагимов в интервью «Спорт-экспрессу».

В ринг же Бетербиев выходит под гимн клуба «Ахмат», иногда под сопровождение национальных танцев – выглядит достаточно аутентично. И в целом подходит под характер чеченца.

Но, конечно, музыкальные предпочтения будут играть второстепенную роль в предстоящем поединке. И Дмитрий, и Артур полностью сконцентрированны на реванше и готовы подарить зрителям ещё один яркий и зрелищный поединок.

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