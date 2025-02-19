Проверка пузатым джорнименом — пройдена. «Новому Поветкину» нужны соперники покруче

В минувшие выходные российский тяжеловес Алексей Дронов провёл свой пятый поединок в профессиональной карьере. Первые четыре боя россиянин уложил в полгода — с марта по сентябрь 2024 года. Там Дронов бился с примерно сопоставимыми соперниками с точки зрения опыта, а самым серьёзным оппонентом был Кэлвин Барнетт с рекордом 5-0. Его Алексей прошёл лишь раздельным решением.

Новый вызовом для 23-летнего спортсмена стал мексиканский джорнимен Дерек Карденас, который к моменту боя с Дроновым накопил 10 побед при 13 поражениях на профессиональном ринге. Бился Карденас в основном с такими же джорнименами из Мексики, но с 2021 года стал выезжать и в США. Самый известный соперник Дерека — Джаррелл Миллер, которому бой с Карденасом помог окончательно вернуться на ринг после трёхлетнего отстранения. Для Дронова же это была обычная проверка. Как правило, если уверенно проходишь боксёров уровня Карденаса, то ты готов к повышению уровня оппозиции.

Алексей эту проверку джорнименом прошёл. Карденас выглядел тяжеловато во всех смыслах, гораздо тяжелее двигался на ринге и не успевал за соперником. Дронов очень быстро нашёл свою дистанцию, пристрелялся джебом и начал работать по этажам и связывать удары в более затяжные комбинации. В итоге уже во втором раунде практически все удары Дронова начали залетать в голову Карденаса, и рефери, видя полное отсутствие сопротивления со стороны мексиканца, остановил избиение. Пятая победа Алексея на профессиональном ринге и очень уверенное выступление.

Россиянин неоднократно говорил, что ему нужно набраться опыта, так как он достаточно рано перешёл в профессионалы. Пока Дронов двигается по карьерной лестнице очень плавно и грамотно — уровень оппозиции постепенно растёт, пресловутый опыт копится, и Алексей прогрессирует, что не может не радовать. Теперь российскому боксёру нужно делать следующий шаг, так как с соперниками уровня Карденаса он справляется очень уверенно.

Алексей Дронов Фото: РИА Новости

Возможно, дальше снова будет кто-то из джорнименов, но повыше классом. Бросаться в мясорубку топ-15 «новому Поветкину» рановато, он ещё молод, а там соперники гораздо более искушённые. Даже 20-летний Мозес Итаума, входящий в рейтинги WBA, WBO и IBF, уже накопил 11 поединков на профессиональном ринге. Дронову полезно будет получить соперников посильнее предыдущих, и в идеале надо будет пройти всю дистанцию, хотя бы 8-10 раундов, чтобы продышаться и научиться грамотно распределять силы. Это важный процесс обучения боксёра. Конечно, спешить не нужно, но необходим баланс — топтание на месте тоже не приводит ни к чему хорошему.

В любом случае сейчас Дронов всё прочнее закрепляется за океаном, продолжает работать с тренером Тайсона Фьюри и старается учиться чему-то новому. С учётом достаточно юного возраста, у Алексея всё впереди. Он уже говорил, что хотел бы биться как можно чаще, к тому же теперь нет отвлекающего фактора в виде учёбы. Главное, правильно выбрать оппозицию и не увлекаться боями с джорнименами. Нужны более интересные и сложные вызовы, и, возможно, совсем скоро Дронов их получит.