Друзья не дерутся — и портят бизнес UFC. Махачев повторяет ошибку Двалишвили?

В начале 2025 года Ислам Махачев провёл четвёртую защиту чемпионского пояса в лёгком весе. Российский чемпион легко разобрался с Ренато Мойкано, в очередной раз подтвердив статус сильнейшего бойца в своём дивизионе.

И после этого выступления стало всё больше разговоров о том, что Исламу больше нечего ловить в лёгком весе и что пора подниматься в полусредний – за вторым поясом. Об этом говорит и сам Махачев – обещает не заканчивать со спортом, пока не завоюет второй пояс. Вот только есть одна проблема.

Чемпионом в полулёгком дивизионе является Белал Мухаммад, который к своим последним поединкам готовился вместе с Махачевым в команде Хабиба и невероятно сблизился с Исламом. Теперь они называют друг друга братьями и не собираются драться между собой.

«Я никогда не буду драться с Махачевым. Мы вместе тренировались, проливали пот и кровь, у нас особенные отношения. Деньги не будут иметь значения ни для него, ни для меня. Его команда так помогла мне, что я лучше поднимусь в средний вес и позволю ему взять пояс до 77 кг, если так стоит вопрос», — сказал Мухаммад в подкасте Barstool Chicago.

Махачев, к слову, солидарен с Мухаммадом и тоже не горит желанием драться с Белалом. Хотя при своём влиянии в промоушене – всё-таки лучший боец P4P на сегодняшний день – Ислам мог легко получить бой за второй пояс, опередив даже того же Рахмонова. Но принципы не дают Махачеву исполнить свою мечту.

В день боя Махачев не влезает в лимит даже полусреднего веса:

История UFC уже знала такие примеры. Самым ярким из них является ситуация с экс-чемпионом легчайшего веса Алджамейном Стерлингом и действующим чемпионом дивизиона Мерабом Двалишвили. Бойцов связывает не только одна весовая категория и общий зал – Мераб и Алджо уже давно дружат за пределами октагона. И дружба эта мешала чемпионским амбициям Двалишвили очень долго.

Мераб вполне мог получить титульный бой ещё в 2022 году после победы над Жозе Альдо – тогда его победная серия составляла восемь поединков. Но Двалишвили не желал драться с Алджо, чем очень сильно раздражал президента UFC Дану Уайта. Мераб после этого побил Петра Яна и Генри Сехудо и даже в этом случае не хотел просить у лиги пояс: вместо этого он требовал, чтобы Дана Уайт организовал реванш Стерлингу, который утратил пояс в бою с О’Мэлли.

«Все в этой комнате и все, кто смотрит это видео, знают, как я отношусь к подобной чепухе. Я ненавижу это. Зачем вообще нужно было приходить в этот вид спорта? Речь идёт не о дружбе. Речь о том, чтобы выяснить, кто лучший в мире, и, если ты этого не хочешь, тебе здесь не место. Ты должен быть где-то в другом месте. Есть много вариантов, где можно драться. Там плевать на то, что ты делаешь. Однако здесь это не работает», — сказал Дана Уайт.

Дана Уайт Фото: Getty Images

Лишь после этого Стерлинг и Двалишвили, кажется, поняли, что нужно перестать играть в эти игры, и Алджо в итоге поднялся в полулёгкий дивизион, а Мераб стал чемпионом легчайшего веса, хоть и с запозданием в два года.

Теперь Махачев с Белалом повторяют эти ошибки. Да, дружба – дело хорошее, но Дана Уайт правильно заметил, что тогда нужно уходить из спорта. Ведь Махачев сам говорил, что нужно драться с лучшими.

Интересно, что ситуацию для Ислама усугубляет и главный претендент на пояс в полусреднем весе Шавкат Рахмонов. Даже если Мухаммад уйдёт, то с большой долей вероятности Махачеву придётся драться с Рахмоновым. Шавкат и Ислам высказывались, что не против провести очный бой, особенно за титул, но на днях довольно интересно потенциальный поединок Рахмонова и Махачева прокомментировал Усман Нурмагомедов.

«Нет-нет. Потому что мы из России, а казахи — наши братья. Конечно, люди не понимают этого. Но когда два парня из очень близких стран подерутся, начнётся сумасшествие. Шавкат — очень хороший парень, я знаю его с тех пор, когда он ещё не был в UFC. Он очень скромный, очень добрый. Даже я не хотел бы драться против ребят из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана», — заявил Усман Нурмагомедов в интервью MMA Junkie.

Получается, что, каким бы ни был исход титульного боя между Белалом и Шавкатом – а именно этот поединок будет следующим – Махачев окажется в затруднительной ситуации. Однако в ситуацию эту он загоняет себя сам – с одним биться не хочет, с другим – тоже. Так можно и не дождаться боя за второй пояс или дождаться его уже на спаде. Пока Ислам находится на пике, нужно идти за историей. Потом может быть слишком поздно.