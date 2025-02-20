Пресс-конференция Бетербиев — Бивол 2: последние шаги к громкому реваншу. LIVE

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В субботу, 22 февраля 2025 года, в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, на «Kingdom Arena» пройдёт большой вечер профессионального бокса, он стартует в 20:00 мск. Главным событием турнира станет реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Этот поединок начнётся не ранее 23:30.
Также в рамках соглавного события вечера пройдёт бой тяжеловесов Даниэля Дюбуа и Джозефа Паркера за титул IBF.
Непобеждённый чемпион мира в лёгком весе Шакур Стивенсон будет защищать пояс WBC в бою с Джошем Пэдли, который выходит на трёхдневном уведомлении. А обладатель титула WBC в среднем весе Карлос Адамес встретится в титульном поединке с Хамзой Ширазом.
Сегодня, 20 февраля, состоится финальная пресс-конференция перед турниром.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё.
🤔 Президент Top Rank: ещё два раунда, и Бивол не ушёл бы с ринга в бою с Бетербиевым
Президент Top Rank Тодд Дюбеф высказался о предстоящем реванше в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, который состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.
«Вопрос заключается в том, начнёт ли Артур давить раньше? Может ли он начать делать это в первом раунде? В первом бою Бетербиев действительно пошёл вперёд в третьем или четвёртом раунде. Но ему нужно начать в первом раунде. Если бы поединок продлился ещё два раунда, то не думаю, что Бивол ушёл бы с ринга», — приводит слова Дюбефа Sky Sports.
Где смотреть пресс-конференцию Бетербиев — Бивол 2
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию мероприятия, где расскажет о главных событиях.
💪🏽 Моррель: Бетербиев заслуженно победил Бивола в первый раз — и повторит это в реванше
«Бивол — отличный боец, но я думаю, что у Бетербиева больше опыта, что проявилось в первом бою. Полагаю, Бетербиев больше нацелен на победу.
Мне кажется, что Бетербиев выиграл первый поединок, и если матч-реванш пройдёт так же, я уверен, что он победит снова», — приводит слова Морреля Boxing Scene.
Когда состоится пресс-конференция Бетербиев — Бивол 2
Пресс-конференция пройдёт вечером 20 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало мероприятия запланировано на 21:00 по московскому времени.
❌ «Это не мои родственники». Бетербиев ответил на критику результата поединка с Биволом
Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев высказался о причинах своей знаменитой физической силы. 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Бетербиев проведёт реванш с соотечественником Дмитрием Биволом.
«Уверен, если бы я не выиграл этот бой, судьи не отдали бы мне его. Судьи – не мои родственники.
Я постараюсь доказать всё в следующий раз. Постараюсь хорошо подготовиться. Лучше, чем в последний раз. Я это сделаю», — сказал Бетербиев в интервью The Ring Magazine.
Прямая трансляция турнира с главным боем Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
Трансляцию боксёрского турнира планируют показать платформы DAZN и ESPN. В России поединок покажут на Первом канале. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира.
😱 Сатыбалдиев: Бивол явно был лучше Бетербиева
Дилмурод Сатыбалдиев, спарринг-партнёр экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, высказался о судейском решении в поединке россиянина с соотечественником Артуром Бетербиевым.
«Ещё за несколько минут до объявления решения мне стало тревожно, когда мы увидели в ринге Рамзана Ахматовича Кадырова рядом с Бетербиевым. На секунду меня посетили мысли, что сейчас могут не дать победу Биволу. Я замечал, что до боя саудиты больше были расположены к Биволу, но затем уже сомневался. Думаю, что Дима выиграл тот бой, там было, конечно, ровное противостояние в целом. Не знаю, как поединок выглядел по телевидению, но мне показалось, что выиграл Дмитрий. У них был бой двух чемпионов, и там отдавать кому-то раунды из-за того, что один чемпион, а второй — претендент, было невозможно. Бивол явно был лучше, но почему ему не отдали победу, непонятно. Как бы ни работал Дмитрий вторым номером, он был более активен и точен», — сказал Сатыбалдиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Кириллу Иванову.
Дата и время турнира Бетербиев — Бивол 2
Турнир состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало боксёрского вечера запланировано на 20:00 мск. Поединок Бетербиева и Бивола стартует не ранее 23:30.
🥊 Бетербиев ответил, почему не смог нокаутировать Бивола
«Он тоже хороший боксёр (улыбается). Его команда хорошо подготовилась. Они настраивались боксировать полную дистанцию. И они это сделали», — сказал Бетербиев в интервью The Ring Magazine.
Полный кард турнира с главным боем Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
Артур Бетербиев (21-0, 20 KO) — Дмитрий Бивол (23-1, 12 KO);
Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) — Джозеф Паркер (35-3, 23 КО);
Шакур Стивенсон (22-0, 10 КО) — Джош Пэдли (15-0, 4 КО);
Карлос Адамес (24-1, 18 КО) — Хамза Шираз (21-0, 17 КО);
Верджил Ортис (22-0, 21 КО) — Исраил Мадримов (10-1-1, 7 КО);
Агит Кабайел (25-0, 17 КО) — Чжан Чжилэй (27-2-1, 22 КО);
Джошуа Буатси (19-0, 13 КО) — Каллум Смит (30-2, 22 КО);
Брэдли Ри (20-1, 10 КО) — Константино Нанга (12-0, 8 КО).