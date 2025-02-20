Теперь бой Махачева и Топурии неизбежен. Илия поднимается в идеальный момент

В декабре 2024 года Илия Топурия, чуть ранее триумфально нокаутировавший Макса Холлоуэя, рассказал о своих дальнейших планах и, к удивлению многих, намекнул на переход в лёгкий вес: «Нам нужно поговорить об этом с UFC и взглянуть на моё будущее, но для меня совершенно ясно, как я хочу это сделать. Я хотел бы перейти в следующую весовую категорию. Возможно, грядут перемены. Да, весьма вероятно, что вы видели мой последний бой в полулёгком весе».

Тренер Илии Хорхе Климент буквально на следующий день подтвердил это, сославшись на то, что Топурии тяжело даётся весогонка и на данный момент переход в 70 кг будет оптимальным решением. На какой-то период эта тема стала главным предметом для обсуждения, но она в итоге плавно перетекла в обсуждение реванша грузино-испанского бойца с Алексом Волкановски в полулёгком весе. Были даже инсайды, что этот бой возглавит турнир UFC 314 в апреле.

Илия Топурия Фото: Getty Images

Что же, инсайды оказались правдивыми ровно наполовину. Волкановски действительно будет возглавлять этот турнир, но биться будет с Диего Лопесом за вакантный пояс в полулёгком весе. Топурия оставил титул и двигается в следующую весовую категорию, о чём сообщил сам Дана Уайт: «Топурия считает, что достиг всего, чего мог, в этом дивизионе, и он уверен, что закрепил своё наследие, но его тело больше не может выдерживать этот вес. Таким образом, Топурия перейдёт в лёгкий дивизион. Он оставляет титул чемпиона в полулёгком весе».

Тезис о наследии звучит сомнительно с учётом всего одной защиты титула, даже несмотря на наличие таких побед, как над Волкановски и Максом Холлоуэем. Тем не менее для Илии это идеальный момент, чтобы перейти в лёгкий вес и получить там сразу бой за титул.

Буквально на прошлой неделе чемпион в лёгком весе Ислам Махачев скептически оценивал возможный бой с Топурией: «Я не собираюсь сразу давать ему шанс, потому что он не выполнил всю работу, которую должен был сделать в своей весовой категории. Ещё есть претенденты, которых он должен победить, но он больше не хочет сгонять вес. Пусть переходит и заслуживает шанс, и мы обязательно подерёмся».

Теперь ситуация меняется, потому что Топурия полноценно переходит в лёгкий вес, а не просто совершает разовую вылазку за статусом двойного чемпиона. И сам Илия намекал на то, что действительно готов отказаться от своего пояса, и ждал вердикта от руководства UFC: «Хочу подняться в лёгкий вес и провести бой с Исламом Махачевым. Но жду решения матчмейкеров. Не знаю, к чему они придут в итоге. Буду готов и подняться в лёгкий вес, и остаться в своём дивизионе. Чего хотел бы я? Очевидно, боя за титул в лёгком весе. Чувствую, что это новое испытание в моей жизни, и оно сильно будоражит меня, в отличие от того, чтобы оставаться в полулёгком весе и драться с одними и теми же людьми. Хочу, чтобы лёгкий дивизион пришёл в движение и появился тот, кто заслуживает титульного шанса».

Ислам Махачев Фото: Getty Images

Почему момент для перехода в лёгкий вес выбран идеально? В последний год мы только и слышим, что дивизион Махачева в застое. Старые звёзды не настолько хороши, чтобы конкурировать с Исламом на равных, но при этом они достаточно хороши, чтобы обрубить путь к поясу новым претендентам (Рафаэлю Физиеву, Бенуа Сен-Дени). Если заглянем в рейтинг, то увидим странную ситуацию. Махачев уже побил Чарльза Оливейру и Дастина Порье, Джастин Гэтжи идёт после поражения, и у него назначен бой с Дэном Хукером, который тоже проигрывал Исламу. Есть Арман Царукян, но он самоустранился из реванша, и в UFC уже заявили, что Арман не получит титульный шанс сразу же. А Макс Холлоуэй и Майкл Чендлер последние свои бои проиграли.

В итоге получается, что ни один из боёв с вышеперечисленными спортсменами не будет оптимальным для Махачева. В каждом бою будут какие-то нюансы. С натяжкой можно рассмотреть лишь бой с Гэтжи, если тот пройдёт Хукера, потому что это новое имя в резюме Ислама. Топурия способен расшевелить болото лёгкого веса и за счёт статуса непобеждённого чемпиона и довольно серьёзного хайпа обойти других претендентов.

Авторитетный журналист Ариэль Хельвани уже сообщил, что предварительно бой Махачев — Топурия планируется на Международную бойцовскую неделю в июне. В целом Ислам уже говорил, что хотел бы там подраться, так что с его желаниями это совпадает, а соперников он никогда не выбирал. И, похоже, бой с Топурией практически неизбежен.