«Если кто и побьёт Усика, то он». Весь хайп Дюбуа закончится на крепком новозеландце

В ближайшую субботу, 22 февраля 2025 года, в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, пройдёт большой вечер профессионального бокса, который возглавит реванш российских полутяжеловесов Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола за звание абсолютного чемпиона мира. Старт турнира запланирован на 20:00 мск, а главный бой начнётся не ранее 23:30.

Ну а соглавным событием вечера станет титульный поединок в супертяжёлом весе, где действующий чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа будет защищать пояс против новозеландца Джозефа Паркера.

Дюбуа по умолчанию записан в фавориты боя, и вокруг витает много разговоров о скором реванше Даниэля с Александром Усиком, где на кону будет стоять звание абсолютного чемпиона в супертяжах. Однако заглядывать за спину Джозефу Паркеру — крайне плохая идея. Возможно, он не так сильно раскручен и не обладает такой страшной нокаутирующей мощью, как Дюбуа, но у него достаточно других навыков и опыта, что может стать очень весомым фактором. Паркер давно выступает на самом высоком уровне, становился чемпионом мира ещё в 2016 году, однако при этом ему всего лишь 33 года. Для тяжеловеса он всё ещё молод и прямо сейчас идёт на серии из пяти побед.

Паркер — очень неудобный, вязкий боксёр, для которого не проблема работать как первым, так и вторым номером, он развит во всех аспектах, отлично дышит всю дистанцию боя, может потягаться в чистом боксе, умело отбивает корпус. Часто такая универсальность Джозефа становится для его соперников тупиком. Плюс к этому у новозеландца есть удивительная живучесть, удосрочить его смог только Джо Джойс, который, к слову, проделывал это и с Дюбуа. А в последнем поединке Чжан Чжилэй дважды ронял Паркера, но тот в итоге сумел переработать китайца и забрать бой за временный пояс WBO решением большинства судей.

Джозеф Паркер Фото: Richard Pelham/Getty Images

Тренер Дейв Колдуэлл, работавший с Дереком Чисорой (дважды проиграл Паркеру), вспоминал: «Ключевым фактором боя Паркера с Дюбуа станет тренер Джозефа Энди Ли. Когда Чисора дрался с Паркером, то в каждом раунде казалось, что Джозеф вот-вот развалится на части. Но после каждого перерыва он выходил со свежими силами, как какой-то Супермен. Энди сыграл определяющую роль в перерождении Паркера».

С Энди Ли Паркер работает с 2021 года и за это время одержал семь побед и потерпел поражение от Джойса. Тем не менее под руководством экс-чемпиона Паркер прибавил и смог перезагрузить свою карьеру. Причём настолько сильно, что сейчас другой известный тренер Джеймс Макгирт уверяет: «Я давно знаю Джозефа Паркера и думаю, что он побьёт Дюбуа. Просто перебоксирует его. Может ли он потом побить Усика? Если кто и побьёт Усика, то это будет Паркер».

Почти два года назад Паркер уже был в похожей ситуации, ему назначили бой с очень сильным панчером — Деонтеем Уайлдером. И для всех этот поединок был некой переходной фазой, потому что Бронзовому бомбардировщику уже готовили мегабой с Энтони Джошуа, а Паркер должен был стать разминкой перед более серьёзным соперником. В итоге Джозеф разрушил планы промоутеров и сбил весь лоск с именитой звезды. А помогли ему в этом работа вторым номером, хорошее движение, клинчи и немного «грязного» бокса. Паркер просто повисал на Уайлдере, не позволял тому выйти на нужную дистанцию и в итоге спокойно забрал победу решением судей. Теперь ситуация повторяется — Паркера снова посчитали очередной ступенькой к более крупному поединку, в данном случае к реваншу Дюбуа и Усика.

И Джозеф уверен, что у него есть необходимые ключи к сопернику, потому что Даниэль уже ломался под давлением: «Всё зависит от обстоятельств. Если всё идёт не по плану, он начнёт искать предлог, чтобы выйти из боя. А если всё пойдёт хорошо, тогда он продолжит наседать. Так что моя работа именно в этом и заключается: разрушить его замыслы, следовать своему плану на бой. Разговоры о реванше с Усиком? Такие моменты тоже очень часто приводят к ошибкам. В боксе все постоянно пытаются что-то планировать наперёд. Всякие будущие мегафайты и так далее. Для того чтобы всего этого добиться, ему придётся сначала пройти меня».

И тренер Паркера Энди Ли тоже вспоминает недавнее поражение Дюбуа: «Вокруг много говорят о том, что Дюбуа будет драться с Усиком, но он уже бился с ним и в том бою упал от джеба. О чём он думал в тот момент? Когда он окажется под таким же давлением, произойдёт то же самое. Да, Даниэль развеял все сомнения и доказал, что люди ошибались на его счёт, и мы выходим на бой с лучшим бойцом в мире, находящимся в хорошей форме. Поэтому, когда Джо победит, мы заберём себе все лавры».

Дюбуа — отличный боксёр, у которого всегда есть шанс панчера. Но у Паркера очень много опыта, он может сохранять концентрацию на протяжении всех 12 раундов и дышит лучше своего соперника. Он спокойно может реализовать план на бой с Уайлдером и в этот раз. Вполне вероятен вариант, при котором Джозеф «отбегает» от Дюбуа в первых раундах, где-то заклинчует, отработает по корпусу и потом затащит Даниэля, что называется, в глубокие воды. А там новозеландец чувствует себя прекрасно. Апсет тут вполне возможен, и тогда с Дюбуа тут же слетит не только пояс, но и весь хайп после яркой победы над Джошуа.