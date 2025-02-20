Один Чжилэй на миллиардное население? Почему Китай не даёт миру великих боксёров

22 февраля в Саудовской Аравии состоится большой вечер профессионального бокса. Зрители увидят сразу шесть титульных поединков, в том числе бой за временный пояс чемпиона мира по версии WBC в «королевском» дивизионе между Чжан Чжилэем и Агитом Кабайелом.

Чжан Чжилэй по прозвищу Большой взрыв – уникальный в своём роде боксёр, один из немногих представителей Китая, боксирующих на самом высоком уровне. Чжану 41 год, и он снова дерётся за титул чемпиона мира. У Чжилэя была мощная любительская карьера: в 2008 году он стал серебряным призёром домашней Олимпиады в Пекине, а через четыре года в Лондоне в близком бою уступил Энтони Джошуа и не сумел добраться до подиума.

Чжан Чжилэй на Олимпиаде-2008 Фото: Al Bello/Getty Images

В профессионалах Чжан выступает с 2014 года и уже становился временным чемпионом мира, однако за полноценный титул ещё не боксировал. В активе китайского боксёра 27 побед при двух поражениях и одной ничьей.

Сам Чжилэй неоднократно высказывался о том, что он готов поднять китайский бокс на новый уровень.

«Написание новой страницы истории китайцев в боксе — моя миссия и моё первоначальное намерение. Люди всегда думали, что китайский бокс не может производить супертяжей, конкурировать с европейским и американским боксом. Я не согласен. Считаю, что китайский бокс определённо займёт центральное место на международной арене», — отметил Чжан.

Но время идёт, а он, по сути, так и остаётся единственным китайским боксёром, который держится на слуху и боксирует за чемпионские титулы. Бокс никогда не был китайским видом спорта, хотя китайцы умеют быстро осваивать дисциплины, в которых они изначально не очень сильны. Но до бокса пока не добрались.

Точнее, Китай не ставит перед собой цель развивать этот вид спорта. Ведь когда ставил, тогда и результаты были. Например, перед домашними Олимпийскими играми китайцы экстренно «подтягивали» все направления, где они отставали, и бокс стал одним из них. К слову, им это удалось: на Играх-2008 китайская сборная внезапно выиграла общий зачёт боксёрского турнира, завоевав четыре медали – в том числе два золота.

Но после этого бокс развития в Китае не нашёл: ни любительский, ни профессиональный. За редким исключением, таким как трёхкратный чемпион мира в любителях и двукратный олимпийский чемпион Цзоу Шимин или же как первый китайский чемпион в профессионалах Сюн Чжао Чжун, успехов у китайцев на ниве бокса почти не было.

Чжан Чжилэй Фото: Richard Pelham/Getty Images

Да, можно долго удивляться тому, что страна с миллиардным населением не может вырастить нескольких боксёров высокого уровня, но ничего особо удивительного здесь нет. Чтобы они появлялись, нужна хорошо выстроенная система подготовки – с опытными тренерами, хорошими залами, с пониманием того, что и как работает. Для этого, возможно, стоит приглашать иностранных специалистов, которые будут делиться своим опытом.

Пока же этого в Китае нет, поэтому все успехи, которые случаются у китайских боксёров, скорее исключения. Бокс в Китае не пользуется популярностью, а ведь от данного фактора зависит многое: сейчас у молодых спортсменов почти нет примеров и мотивации – поэтому и развитие этого вида спорта не продвигается.

Плюс, конечно, не забываем, что китайцы не отличаются особыми габаритами, и такие люди, как двухметровый Чжилэй, – отдельные уникальные случаи. Поэтому странно слышать от Чжана про то, что Китай может производить супертяжей высокого уровня. А конкурировать в дивизионах «мухачей» китайским боксёрам тоже тяжело: там ниша занята филиппинцами, японцами и другими представителями Азии, где бокс достаточно хорошо и давно развит, в отличие от Китая.

Всё это сводится к тому, что Китай по-прежнему остаётся небоксёрской страной. Да, есть население, есть возможности, но нет системы и желания развивать этот вид спорта. А на единичных случаях, как Чжилэй, далеко не уедешь, хотя, конечно, Чжан переписывает историю и даже в 41 год конкурирует в «королевском» дивизионе на уровне титульных боёв.