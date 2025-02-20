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Чжан Чжилэй – Агит Кабайел, бокс, 22 февраля 2025 года, китайский бокс, китайские чемпионы по боксу, Чжан Чжилэй, карьера

Один Чжилэй на миллиардное население? Почему Китай не даёт миру великих боксёров
Игорь Некрасов
Чжан Чжилэй
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Спортсменов высокого уровня можно пересчитать по пальцам.

22 февраля в Саудовской Аравии состоится большой вечер профессионального бокса. Зрители увидят сразу шесть титульных поединков, в том числе бой за временный пояс чемпиона мира по версии WBC в «королевском» дивизионе между Чжан Чжилэем и Агитом Кабайелом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Чжан Чжилэй — Агит Кабайел
22 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Чжан Чжилэй
Не началось
Агит Кабайел

Чжан Чжилэй по прозвищу Большой взрыв – уникальный в своём роде боксёр, один из немногих представителей Китая, боксирующих на самом высоком уровне. Чжану 41 год, и он снова дерётся за титул чемпиона мира. У Чжилэя была мощная любительская карьера: в 2008 году он стал серебряным призёром домашней Олимпиады в Пекине, а через четыре года в Лондоне в близком бою уступил Энтони Джошуа и не сумел добраться до подиума.

Чжан Чжилэй на Олимпиаде-2008

Чжан Чжилэй на Олимпиаде-2008

Фото: Al Bello/Getty Images

В профессионалах Чжан выступает с 2014 года и уже становился временным чемпионом мира, однако за полноценный титул ещё не боксировал. В активе китайского боксёра 27 побед при двух поражениях и одной ничьей.

Сам Чжилэй неоднократно высказывался о том, что он готов поднять китайский бокс на новый уровень.

«Написание новой страницы истории китайцев в боксе — моя миссия и моё первоначальное намерение. Люди всегда думали, что китайский бокс не может производить супертяжей, конкурировать с европейским и американским боксом. Я не согласен. Считаю, что китайский бокс определённо займёт центральное место на международной арене», — отметил Чжан.

Но время идёт, а он, по сути, так и остаётся единственным китайским боксёром, который держится на слуху и боксирует за чемпионские титулы. Бокс никогда не был китайским видом спорта, хотя китайцы умеют быстро осваивать дисциплины, в которых они изначально не очень сильны. Но до бокса пока не добрались.

Онлайн-трансляция турнира в Саудовской Аравии:
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Точнее, Китай не ставит перед собой цель развивать этот вид спорта. Ведь когда ставил, тогда и результаты были. Например, перед домашними Олимпийскими играми китайцы экстренно «подтягивали» все направления, где они отставали, и бокс стал одним из них. К слову, им это удалось: на Играх-2008 китайская сборная внезапно выиграла общий зачёт боксёрского турнира, завоевав четыре медали – в том числе два золота.

Но после этого бокс развития в Китае не нашёл: ни любительский, ни профессиональный. За редким исключением, таким как трёхкратный чемпион мира в любителях и двукратный олимпийский чемпион Цзоу Шимин или же как первый китайский чемпион в профессионалах Сюн Чжао Чжун, успехов у китайцев на ниве бокса почти не было.

Чжан Чжилэй

Чжан Чжилэй

Фото: Richard Pelham/Getty Images

Да, можно долго удивляться тому, что страна с миллиардным населением не может вырастить нескольких боксёров высокого уровня, но ничего особо удивительного здесь нет. Чтобы они появлялись, нужна хорошо выстроенная система подготовки – с опытными тренерами, хорошими залами, с пониманием того, что и как работает. Для этого, возможно, стоит приглашать иностранных специалистов, которые будут делиться своим опытом.

Пока же этого в Китае нет, поэтому все успехи, которые случаются у китайских боксёров, скорее исключения. Бокс в Китае не пользуется популярностью, а ведь от данного фактора зависит многое: сейчас у молодых спортсменов почти нет примеров и мотивации – поэтому и развитие этого вида спорта не продвигается.

Подробнее о карьере Чжилэя:
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«Фьюри будет уничтожен». Огромный китаец — новая сила супертяжёлого веса?

Плюс, конечно, не забываем, что китайцы не отличаются особыми габаритами, и такие люди, как двухметровый Чжилэй, – отдельные уникальные случаи. Поэтому странно слышать от Чжана про то, что Китай может производить супертяжей высокого уровня. А конкурировать в дивизионах «мухачей» китайским боксёрам тоже тяжело: там ниша занята филиппинцами, японцами и другими представителями Азии, где бокс достаточно хорошо и давно развит, в отличие от Китая.

Всё это сводится к тому, что Китай по-прежнему остаётся небоксёрской страной. Да, есть население, есть возможности, но нет системы и желания развивать этот вид спорта. А на единичных случаях, как Чжилэй, далеко не уедешь, хотя, конечно, Чжан переписывает историю и даже в 41 год конкурирует в «королевском» дивизионе на уровне титульных боёв.

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