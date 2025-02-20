«Нужно не только больше бить». Кто победит в реванше Бетербиева и Бивола

В эту субботу, 22 февраля, в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, пройдёт большой вечер профессионального бокса, который возглавит реванш российских полутяжеловесов Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола за звание абсолютного чемпиона мира. Старт самого турнира запланирован на 20:00 мск, а главный бой начнётся не ранее 23:30.

Как это часто бывает перед столь большими боями между двумя высококлассными боксёрами, практически все эксперты затрудняются выделить фаворита. Это тот случай, когда все клише про шансы 50/50 звучат максимально правдиво и логично, потому что и Бивол, и Бетербиев очень сильны, а исход поединка в первую очередь будет зависеть от того, в каком состоянии спортсмены подойдут к очной встрече. Но не стоит забывать, что это реванш, причём незамедлительный, спустя всего четыре месяца после первого боя. То есть боксёры уже гораздо лучше понимают, к чему они готовятся и как нейтрализовать сильные стороны соперника.

Первый поединок получился очень близким и ушёл Бетербиеву, хоть это и вызвало немало споров и рассуждений на тему того, что должно учитываться судьями при вынесении оценок. Упирается ли всё в количество точных ударов или нужно учитывать такие эфемерные и необсчитываемые показатели, как агрессия и прессинг? Но главное: чего в итоге не хватило Биволу, чтобы вырвать победу? В первую очередь — активности. В чемпионских раундах Дмитрий пятился и в основном принимал удары (даже если бо́льшая часть попадала в блок), а, как ни крути, боксёру, который проявляет больше инициативы, будут отдавать предпочтение. Поэтому Артур в итоге забрал победу. Возможно, отчасти потому, что в углу Бивола рано поверили в победу. Тренер Геннадий Машьянов ещё после девятого раунда сказал подопечному, что бой он выиграл. С учётом того, насколько бой был конкурентным, не стало ли это ключевой ошибкой? Потому что все трое судей последние три раунда отдали Бетербиеву, а после девяти раундов на двух карточках вёл именно Бивол (87-84, 86-85, 85-86).

Итог — первое поражение в карьере и возвращение к давно забытому статусу претендента. Плюс трансформация из фаворита в андердога. Коэффициенты на боксёров были близкими и в октябре, и сейчас, но теперь небольшое преимущество отдают Бетербиеву. Перед Биволом встаёт вопрос, что нужно сделать для победы на этот раз? После открытой тренировки Дмитрию задали вопрос, не планирует ли он бить чаще, намекнув именно на недостаток активности (Бетербиев выбросил на 269 ударов больше). Бивол ответил разумно: «Нужно не только больше бить. Нужно больше двигаться, на ещё более высокой скорости, и чтобы удары были сильнее. Мой план в целом такой же, но надо быть более активным, быть лучше во всём».

Дмитрий Бивол — Артур Бетербиев (первый бой) Фото: Getty Images

Однако есть расхожая фраза, что боксёр боксирует настолько, насколько позволяет ему соперник. Бивол — это, безусловно, уникум, который может очень долго работать в ринге на высокой скорости и с большим объёмом ударов, но не факт, что это сработает против Бетербиева. Бивол в первом бою выбросил 423 удара. Для сравнения: с Канело было 710 ударов, с Линдоном Артуром — 607, с Хильберто Рамиресом — 643. Разница очевидна. Причём изначально Дмитрий и в бою с Бетербиевым начал бодро, но постепенно его подавили прессингом. Даже несмотря на то что у Артура не так часто получалось чисто попасть, он создавал необходимое давление, обрезал углы и постоянно угрожал тяжёлым панчем. Плюс ко всему ему хватило кардио, чтобы выдержать свой же высокий темп.

При этом и сам Бетербиев, и его тренеры давали понять, что боксёр не восстановился до конца после травмы мениска и в ринге показал примерно 70% своих возможностей. И всё равно Артур доказал, что не только умеет ронять людей, но и отлично боксирует. В таком случае есть основания полагать, что в реванше Бетербиев будет ещё лучше и его козыри снова перекроют сильные стороны Бивола. А что-то кардинально новое Дмитрий вряд ли предложит, потому что он заточен на другой стиль: измотать, заставить промахиваться и — опционально — добить. Если не получится добить — ничего страшного.

Кроме того, если Бивол станет работать более агрессивно, то есть шанс пропустить фатальный удар. Бетербиев может отработать и как контрпанчер, он точно сможет сохранить свежесть, чтобы взорваться опасными атаками. То есть Биволу всё равно придётся действовать с оглядкой на мощь соперника, а это никогда не играет в плюс.

Бетербиев — справедливый фаворит боя. И точно так же абсолютно справедливо то, что Бивол тут будет совсем небольшим андердогом. Оба боксёра очень хороши, разница между ними совсем незначительна, и всё решат детали. И пока кажется, что у Бетербиева будет чуть больше преимущество в этих самых деталях.

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