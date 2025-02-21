Взвешивание Бетербиев – Бивол 2: кто окажется тяжелее перед боем? LIVE

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В субботу, 22 февраля 2025 года, в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, на «Kingdom Arena» пройдёт большой вечер профессионального бокса, он стартует в 20:00 мск. Главным событием турнира станет реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Этот поединок начнётся не ранее 23:30.

Также в рамках соглавного события вечера пройдёт бой тяжеловесов Мартина Баколе и Джозефа Паркера. Непобеждённый чемпион мира в лёгком весе Шакур Стивенсон будет защищать пояс WBC в бою с Джошем Пэдли, который выходит на трёхдневном уведомлении. А обладатель титула WBC в среднем весе Карлос Адамес встретится в титульном поединке с Хамзой Ширазом.

Сегодня, 21 февраля, пройдёт церемония взвешивания перед турниром. Она запланирована на 21:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию церемонии взвешивания и событий вокруг неё.