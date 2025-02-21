Сколько Казахстан будет ждать своего чемпиона? Рахмонов опять без титульника

В декабре 2024 года Шавкат Рахмонов, казалось, получил долгожданный шанс побороться за титул чемпиона UFC. Казахстанцу назначили поединок с Белалом Мухаммадом, но в итоге тот снялся с боя из-за инфекции, и Шавкату, чтобы не простаивать, пришлось биться с другим соперником. Рахмонов не без труда прошёл Иана Гарри и закрепил за собой статус претендента на пояс номер один.

Уже в начале 2025-го были инсайды, что Рахмонов действительно будет биться с Белалом Мухаммадом, и предполагалось, что это будет турнир UFC 315 в мае. Прошло время, и выяснилось, что Белал действительно будет биться в мае, но соперником станет не Шавкат Рахмонов, а четвёртый номер дивизиона Джек Делла Маддалена. Причём ради этого австралийца пришлось выдёргивать с мартовского турнира в Лондоне, где он должен был возглавить ивент на пару с Леоном Эдвардсом.

А что с Шавкатом? Ему предложили бой с Белалом, но казахстанец отказался из-за травмы, о чём сам позже сообщил в социальных сетях: «Огромное спасибо UFC за то, что мне первому предложили побороться за пояс. К сожалению, из-за травмы я не буду готов к маю. Встречусь с победителем позже в этом году!»

Если у Рахмонова есть проблемы со здоровьем, то он принял максимально верное решение. Шавкат и после встречи с Гарри упоминал ряд травм и болячек, возникших по ходу лагеря и в самом поединке, так что, выходя на самый важный бой в жизни, нужно постараться подойти к нему в оптимальной форме. Плюс ко всему не придётся биться всего через 40 дней после окончания Рамадана. Не так давно Дрикус дю Плесси в похожей ситуации, будучи главным претендентом, не принял бой с Исраэлем Адесаньей из-за травмы, но потом всё равно добрался до пояса через несколько месяцев и пока с титулом не расстаётся.

Шавкат Рахмонов Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Минус ситуации с Рахмоновым в том, что у него немало конкурентов. У того же Делла Маддалены семь побед в UFC, как и у Шавката, так что он свой титульный шанс получил заслуженно. Есть ещё Шон Брэди и Леон Эдвардс, которые будут биться в марте, и, очевидно, там определится ещё один претендент на пояс. Неподалёку Хоакин Бакли и Иан Гарри, которым тоже нужны буквально одна-две победы, чтобы громко заявить о титульных амбициях. Ещё дальше Майкл Моралес и Карлос Пратес, штурмующие десятку рейтинга.

И это мы не берём в расчёт Ислама Махачева, давно грезящего перейти в полусредний вес за вторым поясом, и Камару Усмана, который всё ещё высоко в топе, но давно не бьётся. Так что опций, при которых Рахмонова могут подвинуть, немало. Как часто говорит Дана Уайт, это бизнес возможностей, и тут всё меняется очень быстро.

Тем не менее Рахмонов сейчас занимает второе место в рейтинге, так что чувствует себя более-менее спокойно и понимает, что у него есть время. В худшем случае Шавкату придётся провести ещё один бой и отвоевать обратно статус первого претендента на пояс. У него для этого всё есть, и тогда Казахстан наконец-то увидит своего бойца в титульнике. Ну а в лучшем случае он действительно просто подерётся с победителем боя. Пока путь Рахмонова к поясу замедлился, однако через полгода всё может кардинально поменяться, и Шавкат сразится за титул.

А вот станет ли он чемпионом до конца 2025 года — это уже другой разговор.