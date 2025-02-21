Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2: реванш перепишет историю бокса. LIVE

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В субботу, 22 февраля 2025 года, в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, на «Kingdom Arena» пройдёт большой вечер профессионального бокса, он стартует в 20:00 мск. Главным событием турнира станет реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Этот поединок начнётся не ранее 23:30.
Также в рамках соглавного события вечера пройдёт бой тяжеловесов Мартина Баколе и Джозефа Паркера. Непобеждённый чемпион мира в лёгком весе Шакур Стивенсон будет защищать пояс WBC в бою с Джошем Пэдли, который выходит на трёхдневном уведомлении. А обладатель титула WBC в среднем весе Карлос Адамес встретится в титульном поединке с Хамзой Ширазом.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию боксёрского вечера и событий вокруг него.
🤩 Бивол рассказал, что мотивировало его при подготовке к реваншу с Бетербиевым
«Что говорят другие… Не так сильно влияет на меня, в отличие от внутреннего ощущения. Ощущение было, что я сделал работу нормально, но не удовлетворён собой и мог бы сделать лучше. Поэтому мысли о том, что можно исправить то, что не сделал в первом бою, они, конечно, мотивировали в подготовке», — сказал Бивол в интервью в телеграм-канале «Спорт на Кинопоиске».
4️⃣ «Цепляет внутри». Бивол перед реваншем с Бетербиевым назвал фильм, который мотивирует
Бывший чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол в интервью в телеграм-канале «Спорт на Кинопоиске» рассказал о художественном фильме, который его мотивирует.
«Лучший фильм всех времён? Есть фильм, который меня мотивирует и нравится, цепляет внутри. Это «Четыре пера», — сказал Дмитрий.
🎯 Бивол ответил, каким фильмом было бы его противостояние с Бетербиевым
— Если бы противостояние «Бивол-Бетербиев» было фильмом, то какого жанра — боевик или драма?
— Я думаю, что это боевик, — сказал Бивол в интервью в телеграм-канале «Спорт на Кинопоиске».
💢 Бивол ответил, закроет ли досрочная победа вопрос о реванше с Бетербиевым
«Не знаю. Даже не думал, закрою вопрос или нет, потому что у меня фокус только на этом бою. Даже не представляю, что будет после него… Я буду открыт для любых переговоров», — сказал Бивол в интервью в телеграм-канале «Спорт на Кинопоиске».
🤯 Мартин Баколе полон решимости «шокировать мир» в бою против Джозефа Паркера
Конголезский тяжеловес Мартин Баколе дал комментарий перед боем против экс-чемпиона мира в этом весе Джозефа Паркера, с которым согласился подраться на кратчайшем уведомлении всего за двое суток до боя. Этот поединок станет соглавным событием боксёрского вечера 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
«Вчера нам позвонили и пригласили на бой. Я сказал: «Скучаю по Саудовской Аравии». У меня есть цель в боксе, поэтому я еду в Саудовскую Аравию драться за свою мечту.
Хотел бы поблагодарить вас, ваше превосходительство [Турки Аль аш-Шейх]. Для меня очень много значит, что вы выбрали именно меня на замену Даниэлю Дюбуа. Большой кард, большая платформа. Я так благодарен судьбе, что не могу передать словами. Большое спасибо моей команде и промоутеру Бену Шалому. Я не могу дождаться этого момента. Это невероятно. Кажется, что сплю, но это не сон.
Думаю, что завтра шокирую мир. Я боксёр, которого можно сравнить с солдатом. Когда бы тебя ни попросили пойти на войну, всегда будь готов. Так что я готов пойти на войну. Неважно, что меня будет ждать в ринге, я буду готов», — приводит слова Баколе Boxing Scene.
Прямая трансляция турнира с главным боем Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
Трансляцию боксёрского турнира планируют показать платформы DAZN и ESPN. В России поединок покажут на Первом канале. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира.
💥 Фрэнк Уоррен высказался о предстоящем поединке Агита Кабайела с Чжаном Чжилэем
Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен дал свой прогноз на предстоящий бой за титул временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе между немцем Агитом Кабайелом и китайцем Чжаном Чжилэем, который состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.
«Это тяжёлый бой. Я имею в виду, что это действительно сложный для определения победителя поединок. Они оба достойные супертяжеловесы, и оба проводят качественные бои. Это невероятно хорошее состязание между ними двумя. Я не знаю, кто победит. Здесь можно просто бросать монету и гадать. Да любой бой из этого карда — это 50 на 50», — приводит слова Уоррена Boxing Scene.
Дата и время турнира Бетербиев — Бивол 2
Турнир состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало боксёрского вечера запланировано на 20:00 мск. Поединок Бетербиева и Бивола стартует не ранее 23:30.
🦁 «Это просто зверюга». Джозеф Паркер — о бое с Мартином Баколе
Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе новозеландец Джозеф Паркер дал комментарий по поводу предстоящего поединка против африканского нокаутёра Мартина Баколе, с которым сразится 22 февраля в Саудовской Аравии вместо первоначально планируемого соперника в лице действующего чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом дивизионе Даниэля Дюбуа.
«Если одна возможность уходит, то на смену ей приходит другая. Значит, надо действовать.
Кто знает, возможно, в будущем мы ещё встретимся с Дюбуа. Я по-прежнему стремлюсь стать чемпионом мира. Баколе является самым избегаемым бойцом дивизиона, но я люблю бросать самому себе подобные вызовы. Я сказал, что готов к любому, кто выйдет со мной в ринг. И здорово, что это будет Баколе. Этот парень — просто зверюга», — сказал Паркер на YouTube-канале iFL TV.
Полный кард турнира с главным боем Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
- Артур Бетербиев (21-0, 20 KO) — Дмитрий Бивол (23-1, 12 KO);
- Мартин Баколе (21-1, 16 KO) — Джозеф Паркер (35-3, 23 КО);
- Шакур Стивенсон (22-0, 10 КО) — Джош Пэдли (15-0, 4 КО);
- Карлос Адамес (24-1, 18 КО) — Хамза Шираз (21-0, 17 КО);
- Верджил Ортис (22-0, 21 КО) — Исраил Мадримов (10-1-1, 7 КО);
- Агит Кабайел (25-0, 17 КО) — Чжан Чжилэй (27-2-1, 22 КО);
- Джошуа Буатси (19-0, 13 КО) — Каллум Смит (30-2, 22 КО);
- Брэдли Ри (20-1, 10 КО) — Константино Нанга (12-0, 8 КО).