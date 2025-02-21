Настоящая история из «Рокки». Английский электрик подерётся с суперзвездой бокса

В субботу, 22 февраля 2025 года, в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, на «Kingdom Arena» пройдёт большой вечер профессионального бокса, он стартует в 20:00 мск. Главным событием турнира станет реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Этот поединок начнётся не ранее 23:30.

Но теперь фанатов профессионального бокса привлекает ещё одно противостояние, которое выглядит совершенно неожиданным. В ринге сойдутся Шакур Стивенсон (22-0, 10 КО) и Джош Пэдли (15-0, 4 КО). Конечно, профессиональный рекорд каждого из бойцов смотрится солидно. Но чувствуется колоссальная разница в уровне. Стивенсон – американская суперзвезда, которая рвётся к поясам. А Пэдли… британский электрик, выходящий на этот бой на коротком уведомлении в три дня. И нет никаких сомнений, что Джош попытается превратить свою мечту в реальность.

История пока выглядит фантастически. В начале недели ничего не предвещало такого развития события. К противостоянию с Шакуром готовился совсем другой претендент – Флойд Скофилд. Но в итоге он был вынужден сняться с поединка. Пока история покрыта туманом неизвестности, а отец боксёра вовсю обвиняет соперников в том, что его сына отравили. Однако расследование, если оно и будет, случится уже после турнира. В итоге поединок Стивенсона подвис в воздухе, защита титула чемпиона мира по версии WBC в лёгком весе могла попросту не состояться. И тут на помощь пришёл Пэдли, который принял вызов на коротком уведомлении. На подготовку к поединку было всего лишь четыре дня.

Джош Пэдли Фото: Richard Pelham/Getty Images

Зачастую говорят о том, что, принимая такие вызовы, боксёры всё равно находятся в лагере и ничем не рискуют. Вот только это совершенно точно не случай Джоша. Финансовое состояние Пэдли – довольно сложное. Именно по этой причине он не может полностью сосредоточить своё внимание на карьере профессионального боксёра. Вместо этого он вынужден работать электриком. И был на службе в тот самый момент, когда получил звонок с предложением выступить на турнире. Естественно, Джош моментально его принял и сразу отправился в аэропорт. Такими шансами не разбрасываются.

Шакур Стивенсон и Джош Пэдли Фото: Richard Pelham/Getty Images

Невольно вспоминается фраза Аполло Крида из легендарного фильма «Рокки»: «Раз чемпионов нет, возьмём новичка. А потому Аполло Крид вытащит кого-нибудь из местной подворотни и поместит на афишах рядом с собой. Причём обязательно белого».

Сам Джош не может поверить своему счастью, но готов постараться воплотить свою мечту в реальность: «Безусловно, как вы сказали, это мечта каждого. Если вы занимаетесь боксом, то хотите завоевать титул чемпиона мира. Немногие люди в принципе получают возможность побороться за него. А здесь я получил такую ​​возможность за четыре дня до боя, поэтому я в абсолютном восторге».

Джош Пэдли Фото: Richard Pelham/Getty Images

Джош получил шанс всей жизни, и пока это самый грандиозный вызов в его карьере. Да, на счету Пэдли уже 15 побед (правда, всего четыре нокаутом). Но можно не сомневаться, что британский электрик выложится на максимум. А ситуация говорит лишь о том, что он будет опасен для Стивенсона вдвойне. Даже если Джош проиграет, его никто не станет осуждать. А вот если победит… Тогда навсегда впишет своё имя в историю профессионального бокса. И таким шансом обычный работяга попытается воспользоваться.