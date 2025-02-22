Пять причин, почему реванш Бетербиев — Бивол будет лучше первого боя

В субботу, 22 февраля 2025 года, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт большой вечер профессионального бокса, который возглавит реванш российских полутяжеловесов Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола за звание абсолютного чемпиона мира. Старт турнира запланирован на 20:00 мск, а главный бой вечера начнётся не ранее 23:30.

Первый поединок прошёл четыре месяца назад и получился достаточно хорошим. Если где-то недобрали по зрелищности, то компенсировали это нервом противостояния. В этом плане ожидания оправдались и жаловаться не приходится. Но теперь новая глава и есть основания полагать, что реванш получится ещё лучше. И вот почему.

Напряжения между бойцами стало ещё больше, и руки никто не пожимает

За несколько недель до реванша везде завирусился ролик, где Бетербиев и Бивол пришли на интервью к TNT Sports и отказали ведущему в просьбе пожать друг другу руки «хотя бы ради него». Причём если раньше такая инициатива исходила в первую очередь от Бетербиева, то сейчас правила игры принял и Бивол, потому что раньше он говорил, что готов пожать руку. Более того, спортсмены подчеркнули, что и в повседневной жизни не здороваются за руку. Важно, что эта история не выходит за рамки, оба подчёркивают уважительное отношение к оппоненту. Бетербиев называл Бивола хорошим боксёром, а Дмитрий, в свою очередь, благодарил за реванш и отмечал силу удара соперника.

Но уважение друг ко другу не мешает очень сильному напряжению между бойцами. Скорее, его стало ещё больше из-за истории с протестами по поводу результата первого боя со стороны команды Бивола. Теперь Бетербиев будет ещё более заряжен, а у Дмитрия полно мотивации, чтобы доказать свою правоту.

На кону по-прежнему исторические достижения

Первый бой проходил под девизом «узнаем первого абсолютного чемпиона мира из России». Узнали. Заодно получили первого абсолюта в полутяжёлом весе со времён Роя Джонса-младшего. Но в реванше на кону по-прежнему исторические достижения. Во-первых, не так много абсолютных чемпионов защищают все четыре пояса. Часто бывает так, что один из титулов почти сразу становится вакантным из-за отказов драться с обязательными претендентами. Из свежих примеров подобного — Александр Усик. Так что у Бетербиева есть шансы вписать имя в историю ещё раз. К тому же кому удавалось удерживать все пояса в 40 лет? Таких ещё меньше.

Артур Бетербиев Фото: Richard Pelham/Getty Images

А Бивол может войти в историю, как тот боксёр, который остановил Артура Бетербиева и стал вторым абсолютным чемпионом мира в полутяжах в эпоху четырёх поясов. В этом весе за всю историю было восемь абсолютов, стать девятым (и вторым из России) тоже почётно.

Бетербиев проводит очередной раунд против возраста

«Мне всегда немного грустно, когда напоминают о моём возрасте. Но сам не ощущаю себя на 39. Не знаю почему. Возможно, настолько привык к этому ритму жизни, постоянным нагрузкам, что об этом числе просто не думаю», — говорил Бетербиев год назад.

Несмотря на то что Артур регулярно заявляет, что ощущает себя молодым, разговоры о возрасте неизбежны. Перед боями с Джо Смитом-младшим, Энтони Ярдом, Каллумом Смитом и первым поединком с Биволом эксперты неизменно задавались вопросом, дошёл ли Бетербиев до той точки, где его возраст превратится в критический фактор. В октябре, как выяснилось, не дошёл, хотя и пиковой формы мы не увидели. Теперь Артуру уже 40 лет, и мы увидим новый раунд его борьбы против возраста. Это как минимум интересно и добавляет интриги. А если он и в этот раз докажет, что 40 — всего лишь число, то останется только восхищаться.

Бивол впервые с 2016 года выходит в статусе претендента

В мае 2016 года, почти девять лет назад, Бивол вышел на бой в статусе претендента на временный пояс WBA. Соперником был Феликс Валера, и Дмитрий уверенно с ним разобрался. После этого Бивол неизменно был стороной А. И когда защищал временный титул, и в боях за регулярное чемпионство, и в поединках, где на кону был пояс WBA Super. Сейчас, спустя столько времени, Бивол снова почувствует, каково быть претендентом: «Что-то новое. Претендент — это для меня что-то новое. Как новый вызов. Новые ощущения. Мне нравится».

Дмитрий Бивол Фото: Richard Pelham/Getty Images

Существует мнение, что защищать титулы сложнее, чем их отбирать. Возможно, в таких ситуациях на претендентах меньше психологического давления. Сейчас это может помочь Биволу, который одновременно и более расслаблен, и при этом крайне мотивирован забрать пояса. Да, не приходится сомневаться в том, что Бетербиеву тоже хватает мотивации, но Бивол-претендент — это действительно нечто новое, за чем интересно посмотреть.

Это бой двух боксёров, входящих в топ-5 рейтинга P4P

Всем хочется видеть бои формата «лучший vs лучший», не так ли? В данном случае у нас два абсолютно лучших бойца полутяжёлого веса, которые давно правят в дивизионе, держат у себя все пояса и убирают с пути претендентов. Конкуренции в полутяжах для Бетербиева и Бивола не видно. С натяжкой можно упомянуть Дэвида Бенавидеса и Джошуа Буатси, но действительно ли у них есть большие шансы в боях с россиянами? Так что да, это битва лучших боксёров полутяжёлого веса.

Более того, это не только лучшие полутяжи, но и боксёры, входящие в топ-5 рейтинга pound-for-pound по версии The Ring. Бетербиев занимает четвёртое место, Бивол — пятое (причём после поражения он даже поднялся на две строчки). В целом очень сложно сделать поединки бойцов из рейтинга P4P, потому что там люди из разных весовых категорий, но тут так удачно сложилось, что два россиянина входят в топ-5 и выступают в одном весе. И это прекрасно. И без того высокая значимость поединка вырастает ещё больше.

Ни в коем случае не пропускайте реванш Бивола и Бетербиева.