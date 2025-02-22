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Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2, кто победит, победа Бивола, бокс 22 февраля 2025 года, прогноз на бой

Всё ради трилогии. Со второй попытки Бивол победит Бетербиева
Яхья Гасанов
Бой Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2
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Яхья Гасанов объясняет, почему в реванше выиграет Дмитрий.
Это рубрика «Чемпионата», в которой наши авторы будут по разные стороны баррикад.

Сегодня, 22 февраля 2025 года, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт вечер профессионального бокса. Его возглавит реванш российских полутяжеловесов Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола, в котором на кону стоит звание абсолютного чемпиона мира. Старт ивента запланирован на 20:00 мск, а главный бой турнира начнётся не ранее 23:30.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
23 февраля 2025, воскресенье. 01:10 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

Чуть больше четырёх месяцев назад первый бой этих боксёров между собой завершился победой Бетербиева решением большинства судей. При этом нашлось очень много тех, кто увидел победу Бивола, среди них довольно много действующих спортсменов и авторитетных экспертов. Даже Турки Аль аш-Шейх заявил, что увидел победу Дмитрия. Это всё вообще не показатель того, что Бивола ограбили, но недосказанность в этом противостоянии, безусловно, осталась.

Главные события предстоящего турнира:
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2: россияне в реванше покажут больше драмы? LIVE
Live
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2: россияне в реванше покажут больше драмы? LIVE

Бивол с подачи своего угла рано поверил в победу и отдал три заключительных раунда на карточках всех судей. До этого он действительно выигрывал, но чемпионские раунды всё перевернули. Это станет уроком и для самого Дмитрия, и для его команды. В таких боях непозволительно расслабляться раньше времени, но Бивол, проводя в общем-то хороший поединок, растерял преимущество и пояса. Второй момент — Дмитрий не показал нужной активности и часто просто принимал атаки Бетербиева.

Это то, что в реванше необходимо исправить. Сам Бивол уже отметил, что за четыре месяца практически невозможно кардинально сменить тактику, да этого и не нужно делать, но есть возможность добавить активности, скорости и темпа. И не растерять те хорошие моменты, которых в первом бою тоже было достаточно. К примеру, Бивол здорово проявил себя на ближней дистанции, хотя по всем раскладам именно Бетербиев должен был извлекать из таких эпизодов больше пользы.

Бой Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол

Бой Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол

Фото: Getty Images

Поражение в первом поединке не сделало Бивола плохим боксёром. Он всё ещё высококлассный спортсмен и в какой-то мере уникум, потому что невероятно тяжело держать в боях такой темп, который задаёт Дмитрий. Если он грамотно проведёт работу над ошибками, сделает меньше акцента на козырях своего соперника и чуть больше будет отталкиваться от своих сильных сторон, то у него есть все шансы перебоксировать Бетербиева и не позволить ему включиться на полную. Очевидно, ставка Бивола в реванше будет именно на это.

Важный момент — новая мотивация Дмитрия. Бивол уже давно не сталкивался с ситуациями, когда его ритм и стиль ломают, навязывают свою игру. Ни у Сауля Альвареса, ни у кого-либо ещё этого сделать не получилось, а вот Бетербиев смог. И Бивол тут же оказался в позиции претендента и без поясов. По признанию самого Дмитрия, этот статус ему нравится, хоть и непривычно выходить на ринг не в чемпионском статусе. А в дополнение к новым ощущениям идёт новая мотивация доказать себе, Бетербиеву и всему миру, что именно Дмитрий Бивол — лучший полутяжеловес мира. Да, и у Артура мотивации достаточно, но в данном случае у Дмитрия её должно быть больше.

Реванш будет лучше первого поединка:
Пять причин, почему реванш Бетербиев — Бивол будет лучше первого боя
Пять причин, почему реванш Бетербиев — Бивол будет лучше первого боя

«Конечно, я хочу отомстить. Глубоко внутри я этого хочу, но пытаюсь контролировать эти эмоции, стараюсь стоять на земле, думать холодной головой, работать разумно без желания мести», — говорил Бивол перед реваншем.

Похоже, Дмитрий не теряет голову и отлично понимает, что нужно сделать лучше, чтобы на этот раз победить и стать абсолютным чемпионом мира со второй попытки. А дальше открывается путь к трилогии, которая станет ещё более интересной при счёте 1-1.

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