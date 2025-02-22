Бетербиев — неуязвимый. БТР снова переедет Бивола в реванше

Это рубрика «Чемпионата», в которой наши авторы будут по разные стороны баррикад.

В субботу, 22 февраля 2025 года, в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, на «Kingdom Arena» пройдёт большой вечер профессионального бокса, он стартует в 20:00 мск. Главным событием турнира станет реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Этот поединок начнётся не ранее 23:30.

Конечно, реванш ещё больше уравнивает экспертов во мнениях. Одни практически уверены, что Бивол одержит победу и сведёт дело к трилогии. Другие, напротив, считают Бетербиева очевидным фаворитом. Каждая из точек зрения имеет право на жизнь. Но нужно понимать, что победитель у этого противостояния будет только один. И складывается ощущение, что намного больше шансов на итоговый успех именно у действующего чемпиона.

Артур подходит к реваншу в великолепном состоянии. Перед первым поединком ему было непросто – пришлось восстанавливаться и приходить в себя после повреждения. И сам бой переносился по времени из-за травмы Бетербиева. Поэтому у многих экспертов даже были опасения относительно формы российского боксёра. Но БТР справился, показал себя просто великолепно, отработал все 12 раундов на оптимальных скоростях. Кроме того, именно в чемпионских трёхминутках доминация Артура выглядела наиболее наглядно. Теперь же лагерь получился полноценным и проходил без срывов. Именно по этой причине в физическом состоянии Бетербиева сомневаться не приходится.

Артур Бетербиев Фото: Richard Pelham/Getty Images

Чемпионский статус – это не только пояса на плечах. Нужно понимать, что претенденту всегда тяжелее. Обладатель титула имеет негласное преимущество в глазах судей. Ему достаточно быть не хуже оппонента, чтобы провести защиту «по очкам». А вот Биволу будет просто необходимо показывать свои самые лучшие качества. Дмитрию очень важно оказаться сильнее с запасом, чтобы не оставить судьям даже возможности размышлять. Но сложно себе представить, что Артур позволит претенденту беспрепятственно контролировать ситуацию, владеть инициативой. Напротив, Бетербиев будет находиться в выигрышном положении, сможет «подсушивать» в тот момент, когда это действительно необходимо.

Биволу придётся рисковать. Это очевидно. И даже искать нокаут, который против Бетербиева будет выглядеть настоящим чудом. В первом поединке были очень жёсткие размены. Но не было даже микромомента, в котором за Артура стало бы действительно страшно. Складывалось ощущение, что БТР работает намного мощнее соперника. И на лицах оппонентов это отражалось в виде «ущерба». Поэтому и теперь тоннажа претенденту может попросту не хватить. Чего нельзя сказать об Артуре. Сейчас он оказывается в максимально комфортных условиях. Раскрываться и переть вперёд никто не заставляет. Зато можно терпеливо выжидать того самого момента, когда оппонент допустит ошибку, даст возможность нанести тот самый удар. И если Бетербиев его выцелит, то вполне может удосрочить оппонента.

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев Фото: Matchroom Boxing/Getty Images

Уже по ходу первого поединка Бетербиев наглядно продемонстрировал, что у него нет слабых мест. Многие сетовали на возраст, снизившуюся скорость, зависимость от нокаутов. Вот только Артур доказал обратное. Он выглядел ничуть не хуже оппонента, наносил колоссальное количество ударов, великолепно двигался в ринге. И шикарно сокращал дистанцию, чтобы атаки проходили сквозь блок. А теперь делать это может быть ещё проще. Дело в том, что на открытых тренировках была прекрасная возможность увидеть ринг. И если он будет таким же, то Дмитрию придётся невероятно сложно. Ринг выглядел довольно маленьким. А Бивол привык работать с дистанции и много перемещаться. Но в условиях ограниченного пространства Бетербиев сможет быстро сокращать расстояние и прижимать к канатам.

Бетербиев – чемпион и один из самых топовых боксёров на планете. И Артур имеет прекрасную возможность доказать свою состоятельность лишний раз. БТР, кажется, находится в максимально комфортных и удобных условиях. Есть уверенность, что чемпионских поясов россиянин в этом противостоянии не утратит.