Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Чжан Чжилэй – Агит Кабайел: обзор боя, кто победил, Кабайел нокаутировал Чжилэя, бокс 22 февраля 2025 года

Большой взрыв уничтожен. Громадного китайца срубили ударами в корпус
Игорь Некрасов
Громадного китайца срубили ударами в корпус
Аудио-версия:
Комментарии
Агит Кабайел стал временным чемпионом мира.

В Саудовской Аравии продолжается масштабный вечер профессионального бокса. В карде турнира состоялся бой за временный пояс чемпиона мира по версии WBC в «королевском» весе между китайцем Чжан Чжилэем и Агитом Кабайелом из Германии.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Чжан Чжилэй — Агит Кабайел (W)
22 февраля 2025, суббота. 21:20 МСК
Чжан Чжилэй
Окончено
KO
Агит Кабайел

В «королевском» дивизионе намечаются перемены. Постепенно сменяются лидеры: ещё два года назад в супертяжах было четыре громких имени – Александр Усик, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа. Сейчас же из той самой большой четвёрки остаётся только Александр Усик, недавно защитивший три своих чемпионских пояса. А вот дальнейшая судьба Джошуа, Уайлдера и Фьюри пока до конца не ясна.

Дивизион действительно надолго «завис» из-за двух боёв Усика и Фьюри, и теперь ведущие организации вводят временные пояса, чтобы либо определить следующего соперника Усика, либо сделать в будущем обладателя такого пояса полноценным чемпионом – в случае если Александр уйдёт на пенсию.

Чжилэй – уникальный китайский боксёр:
Один Чжилэй на миллиардное население? Почему Китай не даёт миру великих боксёров
Один Чжилэй на миллиардное население? Почему Китай не даёт миру великих боксёров

Временный пояс по версии WBC между собой разыграли Чжан Чжилэй и Агит Кабайел. Чжилэй уже не в первый раз боксировал за временный пояс, более того, он уже становился временным чемпионом и даже защищал этот титул – правда, по версии WBO. Теперь 41-летний Чжан, переписывающий историю китайского бокса, вышел на бой за титул временного чемпиона мира по версии WBC.

В соперниках у него оказался небитый немец Агит Кабайел. Кабайел на девять лет младше китайского боксёра, при этом имеет идеальный рекорд 25-0. В послужном списке Агита, например, есть тяжёлая победа над Дереком Чисорой, а также куда более уверенная победа над небитым россиянином Арсланбеком Махмудовым. Тем не менее в опыте Кабайел уступал Чжилэю – для немца это был первый поединок на таком высоком уровне.

Основные моменты турнира:
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2: турнир в разгаре. Ждём реванша россиян! LIVE
Live
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2: турнир в разгаре. Ждём реванша россиян! LIVE

Чжилэй начал бой с прессинга, активно работал передней рукой, добавляя и мощные прямые, заставлял Кабайела отступать. Но и Агит не просто убегал от соперника, а взрывался неплохими сериями, в том числе и по корпусу. Корпус стал особой мишенью для Кабайела в стартовых раундах, много бил туда Агит. Кабайел работал более разнообразно, однако удары Чжана были куда более мощными.

Постепенно Агит стал перехватывать инициативу, в третьем раунде он много работал первым номером, хорошо комбинировал удары по корпусу с апперкотами. А вот Чжилэй начал застаиваться, больше клинчевать и меньше бить. Чжан явно уступал в скорости, не успевал реагировать на серии немца и к четвёртому раунду уже довольно много напропускал.

Но Кабайел местами заигрывался и тоже пропускал, забывая про защиту, и в пятом раунде Чжан оформил первый нокдаун в поединке: китайский боксёр хорошо попал левым хуком после апперкота. Казалось, это может стать переломным моментом.

Чжан Чжилэй – Агит Кабайел

Чжан Чжилэй – Агит Кабайел

Фото: Richard Pelham/Getty Images

Но развить ситуацию Чжилэй не сумел, Агит пришёл в себя и вернул себе инициативу. А в шестом раунде Кабайел поквитался с соперником за нокдаун. Немец с первого раунда очень много бил по корпусу, и удары эти в итоге сыграли свою роль. В концовке шестого раунда Агит очередной серией по корпусу сложил Чжилэя, и Чжан не сумел подняться. Агит Кабайел одержал очередную победу в карьере, остался непобеждённым боксёром и завоевал временный пояс чемпиона мира.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android