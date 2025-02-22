Большой взрыв уничтожен. Громадного китайца срубили ударами в корпус

В Саудовской Аравии продолжается масштабный вечер профессионального бокса. В карде турнира состоялся бой за временный пояс чемпиона мира по версии WBC в «королевском» весе между китайцем Чжан Чжилэем и Агитом Кабайелом из Германии.

В «королевском» дивизионе намечаются перемены. Постепенно сменяются лидеры: ещё два года назад в супертяжах было четыре громких имени – Александр Усик, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа. Сейчас же из той самой большой четвёрки остаётся только Александр Усик, недавно защитивший три своих чемпионских пояса. А вот дальнейшая судьба Джошуа, Уайлдера и Фьюри пока до конца не ясна.

Дивизион действительно надолго «завис» из-за двух боёв Усика и Фьюри, и теперь ведущие организации вводят временные пояса, чтобы либо определить следующего соперника Усика, либо сделать в будущем обладателя такого пояса полноценным чемпионом – в случае если Александр уйдёт на пенсию.

Временный пояс по версии WBC между собой разыграли Чжан Чжилэй и Агит Кабайел. Чжилэй уже не в первый раз боксировал за временный пояс, более того, он уже становился временным чемпионом и даже защищал этот титул – правда, по версии WBO. Теперь 41-летний Чжан, переписывающий историю китайского бокса, вышел на бой за титул временного чемпиона мира по версии WBC.

В соперниках у него оказался небитый немец Агит Кабайел. Кабайел на девять лет младше китайского боксёра, при этом имеет идеальный рекорд 25-0. В послужном списке Агита, например, есть тяжёлая победа над Дереком Чисорой, а также куда более уверенная победа над небитым россиянином Арсланбеком Махмудовым. Тем не менее в опыте Кабайел уступал Чжилэю – для немца это был первый поединок на таком высоком уровне.

Чжилэй начал бой с прессинга, активно работал передней рукой, добавляя и мощные прямые, заставлял Кабайела отступать. Но и Агит не просто убегал от соперника, а взрывался неплохими сериями, в том числе и по корпусу. Корпус стал особой мишенью для Кабайела в стартовых раундах, много бил туда Агит. Кабайел работал более разнообразно, однако удары Чжана были куда более мощными.

Постепенно Агит стал перехватывать инициативу, в третьем раунде он много работал первым номером, хорошо комбинировал удары по корпусу с апперкотами. А вот Чжилэй начал застаиваться, больше клинчевать и меньше бить. Чжан явно уступал в скорости, не успевал реагировать на серии немца и к четвёртому раунду уже довольно много напропускал.

Но Кабайел местами заигрывался и тоже пропускал, забывая про защиту, и в пятом раунде Чжан оформил первый нокдаун в поединке: китайский боксёр хорошо попал левым хуком после апперкота. Казалось, это может стать переломным моментом.

Чжан Чжилэй – Агит Кабайел Фото: Richard Pelham/Getty Images

Но развить ситуацию Чжилэй не сумел, Агит пришёл в себя и вернул себе инициативу. А в шестом раунде Кабайел поквитался с соперником за нокдаун. Немец с первого раунда очень много бил по корпусу, и удары эти в итоге сыграли свою роль. В концовке шестого раунда Агит очередной серией по корпусу сложил Чжилэя, и Чжан не сумел подняться. Агит Кабайел одержал очередную победу в карьере, остался непобеждённым боксёром и завоевал временный пояс чемпиона мира.