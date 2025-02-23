Огромного нокаутёра вынесли во втором раунде. Паркер легко переехал Баколе

В Саудовской Аравии завершается масштабный турнир по профессиональному боксу. В соглавном событии вечера был разыгран временный титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжёлом весе: в ринге сошлись обладатель пояса Джозеф Паркер и Мартин Баколе.

Изначально соглавное событие турнира выглядело иначе. Чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа должен был провести первую защиту против Джозефа Паркера, и бой обещал быть претендентским: победителю выпадал шанс подраться с Александром Усиком.

Однако Дюбуа умудрился слететь с поединка буквально за пару дней до турнира: Даниэль попал в больницу с вирусной инфекцией. Казалось, что бой сорван и организовать замену за это время невозможно. Но Турки Аль аш-Шейх привёз в Саудовскую Аравию Мартина Баколе — чемпиона WBO International, входящего в топ-5 всех ведущих организаций.

«Сижу я, значит, в одном из лаунж-баров, и мне вдруг позвонил мой тренер. Я вышел из здания, потому что там было шумно, и он рассказал мне о том, что бой Дюбуа и Паркера отменён, и спросил, готов ли я подраться с Паркером. Я сразу сказал ему: «Да, я готов, но я нахожусь в Конго. А что думаешь ты, тренер?», и он мне ответил: «Ты с ним спарринговал. Думаю, ты можешь его удосрочить», — сказал Баколе на YouTube-канале IFL TV.

Для Джозефа Паркера, по сути, задача не поменялась: ему нужно было побеждать, чтобы получить бой с Усиком. Для Баколе это был и вовсе неожиданно свалившийся с неба счастливый билет. Конечно, Мартина застали, судя по его словам, не в самый лучший момент, но отказываться от такого шанса он не имел права. На кону — временный чемпионский пояс и возможность заявить о себе.

Баколе вышел на бой с наибольшим весом за всю карьеру: на взвешивании он показал солидные 142,5 кг — Паркер на его фоне не выглядел тяжеловесом. При этом Джозеф превосходил соперника в скорости и пользовался этим на старте: жалил джебом, раздёргивал, пробивал по корпусу. Мартин же присматривался и изредка пытался отвечать.



Развязка боя наступила довольно неожиданно. Баколе стал действовать активнее, больше идти вперёд и искать размены, думая, что в этом его преимущество. Но Паркер тоже бьёт очень мощно, что и продемонстрировал. Джозеф встретил напиравшего Баколе правым оверхендом — Мартин рухнул и не смог продолжить бой. Джозеф Паркер разобрался с опаснейшим претендентом за полтора раунда и сохранил титул временного чемпиона мира по версии WBO.