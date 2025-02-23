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Джозеф Паркер – Мартин Баколе: обзор боя, кто победил, результат боя, Паркер победил Баколе, победа нокаутом

Огромного нокаутёра вынесли во втором раунде. Паркер легко переехал Баколе
Игорь Некрасов
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Новозеландец очень хорош.

В Саудовской Аравии завершается масштабный турнир по профессиональному боксу. В соглавном событии вечера был разыгран временный титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжёлом весе: в ринге сошлись обладатель пояса Джозеф Паркер и Мартин Баколе.

Изначально соглавное событие турнира выглядело иначе. Чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа должен был провести первую защиту против Джозефа Паркера, и бой обещал быть претендентским: победителю выпадал шанс подраться с Александром Усиком.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Мартин Баколе — Джозеф Паркер (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Мартин Баколе
Окончено
KO
Джозеф Паркер

Однако Дюбуа умудрился слететь с поединка буквально за пару дней до турнира: Даниэль попал в больницу с вирусной инфекцией. Казалось, что бой сорван и организовать замену за это время невозможно. Но Турки Аль аш-Шейх привёз в Саудовскую Аравию Мартина Баколе — чемпиона WBO International, входящего в топ-5 всех ведущих организаций.

«Сижу я, значит, в одном из лаунж-баров, и мне вдруг позвонил мой тренер. Я вышел из здания, потому что там было шумно, и он рассказал мне о том, что бой Дюбуа и Паркера отменён, и спросил, готов ли я подраться с Паркером. Я сразу сказал ему: «Да, я готов, но я нахожусь в Конго. А что думаешь ты, тренер?», и он мне ответил: «Ты с ним спарринговал. Думаю, ты можешь его удосрочить», — сказал Баколе на YouTube-канале IFL TV.

Для Джозефа Паркера, по сути, задача не поменялась: ему нужно было побеждать, чтобы получить бой с Усиком. Для Баколе это был и вовсе неожиданно свалившийся с неба счастливый билет. Конечно, Мартина застали, судя по его словам, не в самый лучший момент, но отказываться от такого шанса он не имел права. На кону — временный чемпионский пояс и возможность заявить о себе.

Основные события турнира
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Баколе вышел на бой с наибольшим весом за всю карьеру: на взвешивании он показал солидные 142,5 кг — Паркер на его фоне не выглядел тяжеловесом. При этом Джозеф превосходил соперника в скорости и пользовался этим на старте: жалил джебом, раздёргивал, пробивал по корпусу. Мартин же присматривался и изредка пытался отвечать.

Развязка боя наступила довольно неожиданно. Баколе стал действовать активнее, больше идти вперёд и искать размены, думая, что в этом его преимущество. Но Паркер тоже бьёт очень мощно, что и продемонстрировал. Джозеф встретил напиравшего Баколе правым оверхендом — Мартин рухнул и не смог продолжить бой. Джозеф Паркер разобрался с опаснейшим претендентом за полтора раунда и сохранил титул временного чемпиона мира по версии WBO.

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