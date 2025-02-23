Бивол победил Бетербиева в реванше. Россия получила нового абсолютного чемпиона мира!

Насколько же разным получился путь к организации двух поединков между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом! К первому бою двух россиян за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе организаторы шли несколько лет: вряд ли что-то получилось бы, если бы в дело не вступили арабские промоутеры. Позже у Бетербиева ещё и случилась травма, из-за которой схватку пришлось переносить — хорошо, что Артур форсировал восстановление и сумел достаточно быстро вернуться в ринг.

Со вторым боем всё получилось совсем иначе: о реванше стало известно едва ли не тем же вечером, когда Бетериев победил Бивола большинством судейских голосов. Впрочем, вряд ли кто-то сомневался, что второй бой состоится, слишком спорным получился результат первого поединка. Реванш организовали быстро, но делать на него прогнозы по-прежнему было делом неблагодарным — Бетербиев должен был показать даже лучшее выступление, потому что залечил травму до конца, Бивол мог стать лучше за счёт возраста и наработок тренеров. В общем, бой обещал стать напряжённым и драматичным, однако не факт, что более эффектным: слишком мастеровитые спортсмены в ринге.

Как и ожидалось, в первом раунде никто не форсировал события. Центр ринга занял Бетербиев, но его прессинг выглядел скорее формальным. Боксёры не торопились, особое внимание уделяя защите, чуть более активным выглядел Бивол. Второй раунд уже Артур начал заметно агрессивнее, однако и Бивол включил следующую скорость, отвечая на силовые удары чемпиона быстрыми сериями. Примерно в том же ключе прошли и следующие три минуты: поединок вообще очень напоминал предыдущие, где стартовые отрезки тоже заметно активнее проводил Дмитрий. Бетербиев старался зажать оппонента, который чаще всего успешно уходил за счёт классной работы ног.

В четвёртом раунде Бивол почти не атаковал, сосредоточившись на обороне от крепких ударов Бетербиева. Чемпион выглядел максимально заряженным на жёсткие попадания, постоянно преследуя претендента. Пятая трёхминутка прошла в похожем ритме: Дмитрий, возможно, решил поберечь силы — с его стороны снова было маловато атак, а вот урон Бивол всё-таки получал. В шестом раунде общий темп упал, однако БТР по-прежнему контролировал ринг и выглядел доминирующей стороной.

Если вспомнить судейские записки, которые стали предметом таких ожесточённых споров после первого боя, к середине реванша всё снова выглядело довольно спорно. Первые раунды точно забрал Бивол, потом уже включился Артур, который попадал явно плотнее: впрочем, судейская работа — это настолько непростая тема, что счёт к седьмому раунду мог оказаться абсолютно любым. Бивол по-прежнему выбрасывал чуть меньше ударов, нежели оппонент. Дмитрий включался скорее эпизодами, зато очень ярко, тогда как Бетербиев старался постоянно работать первым номером.

Восьмой раунд Дмитрий начал очень здорово, проведя его значительно сильнее, нежели соперник. Бивол взвинтил темп, грамотно работая на контратаках и обрушивая на чемпиона массу джебов и апперкотов. Бетербиев же продолжал преследовать соотечественника, но почти перестал попадать. Очень хорошо работал Дмитрий, который явно сделал выводы из прошлого поединка, где проваленная концовка стала для него роковой. Артур же шёл за нокаутом, понимая, что победить по очкам будет весьма непросто. Однако и в 11-м раунде Бивол продолжал работать на кураже, тотально переигрывая оппонента. В последние три минуты великого боя картина оказалась схожей — парни рубились по максимуму, а точнее был Дмитрий.

В итоге Бивол закономерно забрал победу, пусть и только большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). У России — новый абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе!

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