Бивол провёл работу над ошибками. Идеальный реванш от Дмитрия

В ночь на 23 февраля 2025 года в Эр-Рияде прошёл большой боксёрский вечер, который украсил титульный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Четыре месяца назад состоялся первый бой. Дмитрий проиграл, но решение судей широко обсуждалось.

Однако сам Бивол сосредоточился на том, чтобы закрыть пробелы и исправить то, что помешало ему одержать победу осенью. До реванша боксёр честно признавался, что за такой короткий срок невозможно поменять что-то кардинально, но можно внести коррективы и прибавить в некоторых аспектах, таких как скорость, агрессия, жёсткость и, самое главное, активность.

Что в итоге показал Бивол и почему он уверенно победил в реванше? Во-первых, с самого начала боя Дмитрий очень активно работал передней рукой и жёсткими джебами гасил все попытки Бетербиева прорваться на удобную дистанцию. Пока Артур не усердствовал в атаках, это работало идеально, Бивол забирал раунды. Плюс шикарная скорость рук Дмитрия играла большую роль. На каждую атаку Бетербиева Бивол отвечал резкими и точными сериями, за которыми Артур уже не успевал.

После трёх хороших раундов Бивол взял длительную паузу. Показалось, что повторяется сценарий из первого поединка, где прессинг Бетербиева всё же поставил оппонента в тупик. На этот раз пауза была целиком и полностью стратегическим ходом — Дмитрий сэкономил силы и дальше уже не выключался, то есть проблема с недостатком активности была устранена.

Для стиля Бивола нужна феноменальная физическая подготовка. Очень тяжело держать такой темп, когда над тобой постоянно нависают, но Дмитрию удалось не только сохранить лёгкость на ногах, но ещё и выбросить значительно больше ударов — 547 против 423 в первом бою. Это тоже часть домашней работы, потому что Бивол неоднократно подчёркивал, что ему нужно больше бить. А чтобы хоть немного разгрузиться и не терять в движении, Дмитрий привлёк в команду массажиста, и в каждом перерыве между раундами тот разминал боксёру ноги. Бивол уделил внимание всем деталям, и это впечатляет.

Кроме того, Дмитрий сумел сохранить плюсы из первого боя и перенести их в реванш. К примеру, он впечатлил работой на ближней дистанции, где по умолчанию преимущество бывает у Бетербиева. В реванше Бивол снова был очень хорош в этих ситуациях, и зачастую размены складывались не в пользу Артура.

И не забываем о психологии. В реванше не было внешнего давления, связанного с регулярными выпадами со стороны бывшей жены Дмитрия. А угол боксёра в этот раз сработал более грамотно. Если в первом бою Геннадий Машьянов после девяти раундов заявил, что поединок выигран, то сейчас тренер требовал от Бивола забрать два финальных раунда.

На выходе мы получили улучшенную версию Дмитрия Бивола, который выдал практически идеальный реванш. Вряд ли можно было выступить лучше, когда напротив тебя такой же высококлассный спортсмен. Бивол показал, что обещания провести работу над ошибками были не пустыми, и заслуженно стал абсолютным чемпионом мира.