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Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2, результат реванша, победа Дмитрия Бивола, поражение Артура Бетербиева, разбор и причины

Почему Бетербиев уступил в реванше? Разбираем, что не получилось у Артура
Сергей Сорокин
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
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БТР не смог повторить трюк из первого боя.

В субботу, 22 февраля 2025 года, в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, прошёл большой вечер профессионального бокса. Главным событием турнира стал реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Бой вновь продлился все 12 раундов. В итоге победа осталась за Биволом большинством судейских голосов.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

Безусловно, Дмитрий продемонстрировал высочайшее качество бокса. Россиянин в блестящем стиле взял реванш и исправился за поражение. Но, кажется, большую роль в этом сыграло и состояние Бетербиева. А Артур выглядел далеко не так хорошо, как в первом поединке.

Собрали главные события турнира:
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2: чемпион повержен! БТР проиграл впервые в карьере
Live
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2: чемпион повержен! БТР проиграл впервые в карьере

Артур вновь принял решение отдать старт поединка. Выглядело всё так, будто рисунок первого боя должен был повториться буквально под копирку. На протяжении стартовых трёх раундов Бетербиев минимально активничал, вперёд не шёл. Однако в четвёртой трёхминутке внезапно взвинтил темп. Вот только в первом поединке получилось ухватиться за этот шанс и просто тащить его до самого конца боя. Теперь же не хватило физических кондиций. Три раунда чемпион забрал в блестящей манере. Но затем откровенно замедлился и стал более тяжёлым. В итоге после экватора поединка Бетербиев в пух и прах проиграл по количеству донесённых ударов – 47:82. Видимо, Артур не выдержал собственного темпа.

Второй важнейший момент – попытки подобраться на удобную дистанцию провалились. Получалось это всё в тот же отрезок с четвёртого по шестой раунд. Но затем Дмитрий стал откровенно «перебегать» соперника на ногах. Он уверенно отступал на необходимое расстояние, а оттуда отвечал собственными выпадами. И чаще всего атаки на встречном движении получались максимально опасными. А их количество, судя по статистике, буквально зашкаливало. Конечно, никаких пугающих ударов от Бивола не прилетело, Артур уверенно их переживал. Однако при этом разница в количестве атак становилась всё более колоссальной от раунда к раунду.

Статистика поединка

Статистика поединка

Фото: Compubox

Артур так и не смог найти возможность подобраться к нокауту. Прозвучит довольно цинично, но Бетербиев не смог оправдать свой статус самого страшного ударника планеты. Ни в первом, ни во втором поединке. Размены были, огромное количество открытых атак достигало соперника. Но вряд ли можно говорить о том, что Бивол потерял контроль над ситуацией и поплыл хоть в каком-то из моментов. Лишь в самом конце Дмитрий получил неприятнейшую сечку, однако она уже не могла повлиять на ситуацию, которая нашла своё отражение в судейских карточках.

История вершилась на наших глазах:
Бивол победил Бетербиева в реванше. Россия получила нового абсолютного чемпиона мира!
Бивол победил Бетербиева в реванше. Россия получила нового абсолютного чемпиона мира!

Артур, как показалось, повторил ошибку Дмитрия из первого боя. Он слишком рано поверил, что не проиграет. Видимо, в голове у Бетербиева была мысль, что такие битвы нужно забирать слишком уверенно, чтобы в статусе претендента отбирать чемпионские пояса. Поэтому полноценно включился только под самый занавес – в заключительном раунде. Теперь работу над ошибками предстоит проводить уже Артуру.

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