Драма Сехудо! Сонг Ядонг выиграл у экс-чемпиона тычком в глаз

В США состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 252. В главном событии вечера в клетку вышел один из самых титулованных бойцов промоушена — бывший двойной чемпион лиги, олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо. В соперниках у него оказался крепкий китайский боец Сонг Ядонг.

Генри Сехудо — действительно тот боец, который вписал своё имя в историю UFC. Именно Сехудо прервал 13-матчевую победную серию легендарного Деметриуса Джонсона. Генри к своей золотой олимпийской медали добавил не один, а два чемпионских пояса UFC: Сехудо был одновременным чемпионом наилегчайшего и легчайшего дивизионов и стал называть себя Трипл Си.

Казалось, что Сехудо последовал примеру Хабиба Нурмагомедова и ушёл из спорта на пике: с двумя поясами и на серии из шести побед. Однако спустя три года Генри неожиданно вернулся и получил титульный шанс в бою против Алджамейна Стерлинга. Для парня, который простаивал три года, Сехудо провёл отличный поединок, но проиграл раздельным решением судей. А следом Генри уступил другу Стерлинга — действующему чемпиону UFC Мерабу Двалишвили. Несмотря на два поражения, Сехудо занимает высокую седьмую строчку в рейтинге и мечтает вернуться в титульную гонку.

На пути у бывшего двойного чемпиона встал крепкий китайский боец Сонг Ядонг. Ядонг выступает в UFC с 2017 года, давно находится в топе легчайшего веса, но до титульного боя так никогда и не добирался. При этом нужно сказать, что Ядонг — крайне неудобный и неуступчивый боец, который навязывает борьбу всем своим оппонентам — Пётр Ян не даст соврать: россиянину пришлось крайне непросто в поединке с Сонгом. На счету Ядонга 21 победа при восьми поражениях и одном ничейном поединке: сейчас китайский боец идёт на восьмой строчке в рейтинге, и победа над Сехудо могла бы поднять котировки Ядонга и приблизить его к топ-5.

Сехудо начал поединок с прессинга, много финтил и пытался взрываться сериями на руках. Ядонг встречал соперника лоу-киками и работал с дистанции, опасаясь проходов в ноги: Генри несколько раз попытался зайти в борьбу, но Ядонг справился с этими попытками. Во второй половине раунда Сонг пристрелялся, в концовке раунда китайский боец донёс несколько неплохих ударов в голову, а Сехудо, напротив, переключился на лоу-кики.

Старт второго раунда начался с разменов с дистанции, которые были на руку китайскому бойцу. Ядонг работал дисциплинированно, жёстко прикладывался на руках, а Генри продолжал финтить, много двигаться и действовать разнообразно. Но в борьбу у Сехудо зайти так и не получалось: ни одной нормальной попытки от олимпийского чемпиона за два раунда так и не было. В концовке отрезка Генри стал больше попадать и даже разбил Ядонгу нос — последние эпизоды явно остались за Трипл Си.

Бой Сехудо — Ядонг Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Сонг попытался вернуть себе инициативу в третьем раунде, по-прежнему работал в стиле кикбоксинга, но получалось не так эффективно, как на старте боя. В середине раунда бойцы устроили размены в центре клетки, в которых предпочтительнее выглядел Ядонг. В третьем отрезке Сонг дважды нарушил правила: сначала попал в пах, а следом совершил тычок, который стал ключевым эпизодом. Генри оба раза брал паузу, чтобы восстановиться: во втором случае Генри даже поиграл на публику, использовав все пять минут, положенных на восстановление, но всё же продолжил бой. А после паузы Ядонг провёл неплохую концовку раунда, действуя первым номером.

Однако после третьего раунда Генри посовещался с угловыми и решил отказаться от продолжения боя: тычок в глаз оказался весьма существенным. Сехудо говорил, что у него двоится в глазах: рефери начал четвёртый отрезок и тут же завершил поединок — в такой ситуации, когда прошло больше половины боя, подсчитываются судейские голоса на момент остановки. 29-28, 29-28, 30-27 — техническим решением победа досталась Ядонгу. После поединка китайский боец заявил, что хочет встретиться с Генри ещё раз, а Сехудо вновь объяснил своё решение о прекращении поединка плохим зрением после тычка.