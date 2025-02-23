У России два абсолютных чемпиона мира или три? Кто-то считает, что ни одного

Минувшей ночью Дмитрий Бивол одержал главную победу в жизни, одолев в реванше грозного Артура Бетербиева решением большинства судейских голосов. Таким образом, Бивол стал абсолютным чемпионом мира по боксу, завоевав целую охапку поясов в полутяжёлом весе. Главных организаций в боксе сейчас четыре — WBO, WBC, WBA и IBА: Дмитрий завоевал все эти титулы, потому с полным правом может носить звание «абсолюта». А какую страну Бивол представляет и можно ли говорить, что Россия получила своего третьего абсолютного чемпиона?

В комментариях регулярно появляются люди, которые уверяют, что Бивол не имеет никакого отношения к России, как и Бетербиев. Действительно, в заграничных трансляциях Дмитрия представляют как боксёра из Кыргызстана, Артура — как спортсмена из Канады. Но даже сами боксёрские организации зачастую не могут разобраться, за какую страну им записывать боксёра. Например, на официальном сайте IBF Бетербиев, который действительно имеет канадский паспорт, продолжает представлять Россию. А вот у Бивола в графе «страна» стоит Кыргызстан. На ресурсах не менее уважаемой WBA всё наоборот: Дмитрий — россиянин, Артур же бьётся за Канаду.

Вот так представляют гражданство Бетербиева и Бивола Фото: Официальные сайты WBA и IBF

Из-за чего такая путаница? Всё просто. Бивол и Бетербиев изначально именно российские боксёры, которые всю жизнь выступали именно за нашу страну. Как в любителях, так и в профессионалах. Это уже намного позже произошли известные политические события, которые заставили команды боксёров придумывать трюки со сменой спортивного гражданства, чтобы не рушить карьеры двух звёзд. Такое решение может вызывать разную реакцию, но в тот момент, кажется, у спортсменов попросту не было иного выбора. Сейчас они формально выступают за другие страны.

Вот только подавляющую часть своего спортивного пути Дмитрий и Артур всё-таки представляли Россию, слушали её гимн на соревнованиях. И, что самое важное, продолжают считать себя россиянами: Бивол большую часть времени проводит в Санкт-Петербурге, Артур живёт в Канаде, но после окончания карьеры обещает сразу вернуться. Таким образом, можно сказать, что вопрос закрыт: Бивол и Бетербиев — российские чемпионы. Если при этом Кыргызстан и Канада хотят считать этих ребят своими чемпионами тоже, никаких вопросов.

Дмитрий Бивол — Артур Бетербиев Фото: Getty Images

Намного сложнее ситуация с третьим, а точнее, первым абсолютным чемпионом мира из России — Костей Цзю, который завоевал данное звание ещё в эпоху трёх поясов. Костя за Россию не выступал никогда, за СССР — только в любительском боксе. В качестве профессионального боксёра Цзю защищал цвета Австралии: да, поначалу Костя выходил в ринг с двумя флагами, но в интервью признавался — он профессиональный спортсмен, который, по сути, представляет только себя. С другой стороны, родился Цзю на территории современной России, вырос в качестве боксёра тоже здесь. Однако весь мир его знает как спортсмена из Австралии. Таким образом, здесь вопрос более спорный.

Если подводить итоги: Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев — абсолютные чемпионы мира по боксу из России. Костя Цзю сейчас тоже называет себя российским чемпионом, что, наверное, можно считать важным аргументом. Давайте же просто гордиться отечественной школа бокса, которая остаётся одной из лучших в мире. А все вопросы о паспортах оставим тем, кого они действительно интересуют.