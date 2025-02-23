Девять раундов против электрика. Мы точно этого ждём от американской суперзвезды?

В ночь на 23 февраля в Эр-Рияде прошёл большой вечер профессионального бокса, в рамках которого состоялось сразу шесть титульных поединков. Одним из них стал бой Шакура Стивенсона, которому постоянно выдаются большие авансы, с британцем Джошем Пэдли, выходившим на бой на четырёхдневном уведомлении.

У Стивенсона слетели два соперника. Сначала ожидалось, что это будет бой с временным чемпионом и легитимным претендентом Уильямом Сепедой. Он травмировался, и его заменил 13-й номер рейтинга WBA Флойд Скофилд, а когда в неделю боя выбыл и он, то из Великобритании экстренно выдернули Пэдли (12-й номер рейтинга). Причём Джош ещё в начале недели мирно трудился на смене электриком и не думал, что будет боксировать в суперкарде за чемпионский пояс. При таких вводных от Стивенсона ожидали разгрома, но он зачем-то решил повозиться подольше. Так, что другой чемпион мира в лёгком весе Джервонта Дэвис лаконично отреагировал на бой: «Лол».

В девятом раунде Стивенсон всё-таки финишировал Пэдли, несколько раз уронив его плотными панчами в корпус. На бумаге Шакур оформил 23-0 и провёл вторую защиту титула WBC, но, по сути, выступление американской суперзвезды разочаровало. Особенно после того, как на пресс-конференции Эдди Хирн неустанно нахваливал Стивенсона и называл его лучшим боксёром мира. Мало того, что Стивенсон провозился почти до конца боя, так ещё и Пэдли, почувствовав себя в относительной безопасности, начал попадать. Шакур должен был разбираться гораздо увереннее, однако тратил много времени на кривляния и заигрывания с публикой.

Незрелищные бои — главная проблема Стивенсона. Безусловно, победителей не судят, но когда ты получаешь место в таком карде, то организаторы явно хотят большего. И раз уж Шакуру выпало биться с электриком-середнячком, то ему стоило бы побыстрее разобраться с Пэдли и сделать громкое заявление. Вызвать Джервонту Дэвиса, например. Однако Стивенсон решил, что лучше сделать героем своего нынешнего соперника. В итоге все лавры достались Пэдли: за характер, за рвение к победе, за желание рисковать. Он даже после трёх нокдаунов хотел продолжить бой, но в углу решили, что геройства того не стоят. А отношение к победе Стивенсона у публики обыденное: победил — и хорошо.

Очень здорово, что у Стивенсона такой высокий уровень, за счёт которого он просто разбирает по запчастям соперников. Но точно ли этого ждут болельщики? Сейчас в лёгком весе есть такие чемпионы, как Джервонта Дэвис, Кейшон Дэвис и Василий Ломаченко. Все они сильно превосходят Шакура и в зрелищности, и в народной любви, потому что рискуют в боях и постоянно идут за финишами. На их фоне Стивенсон теряется, и возникают сомнения: точно ли Шакур — топовый боксёр или просто оппозиция позволяет ему оставаться непобеждённым чемпионом мира в трёх весовых категориях? От американца явно ждут не таких поединков, как с Пэдли.

Шакур Стивенсон — Джош Пэдли Фото: Richard Pelham/Getty Images

Стивенсону стоит пересмотреть свою стратегию, иначе есть шанс повторить путь Девина Хейни, который тоже ставил на эффективность, но в какой-то момент дошёл до той точки, в которой болельщики радовались его поражению. Шакур должен убедительнее подтверждать свой класс и не делать так, чтобы люди в зрительном зале засыпали во время его поединков. А то звёздный статус Стивенсона пока выглядит преувеличением.