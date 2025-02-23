Бетербиеву и Биволу необходима трилогия. И вот почему

В субботу, 22 февраля 2025 года, в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, прошёл большой вечер профессионального бокса. Главным событием турнира стал реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Бой вновь продлился все 12 раундов. В итоге победа осталась за Биволом большинством судейских голосов.

Теперь в противостоянии равенство – 1-1. Поэтому совершенно закономерно сразу пошли разговоры о третьем поединке. Естественно, сами парни горят желанием поставить точку в этом вопросе. Поэтому сразу после боя они заявили о готовности сойтись в ринге ещё раз. А ещё до начала поединка о такой возможности говорил Турки Аль аш-Шейх. Видимо, легендарной трилогии двух россиян уже не избежать.

Самый главный фактор, почему третий бой необходим, – равенство в противостоянии. Парни действительно выдали два очень похожих поединка. Особенно любопытно, что зеркальными получились даже оценки судей. Поэтому расставить все точки над i просто необходимо. Кроме того, многие по-прежнему считают, что оба боя были максимально близкими – на три исхода. Поэтому ещё одна встреча в ринге неизбежна. Весь вопрос заключается в том, насколько зрители устанут от противостояния, если парни без пауз выйдут драться друг с другом трижды подряд. Но, кажется, боксёры устраивают шоу, поэтому надоесть фанатам не должны.

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев Фото: Mark Robinson/Getty Images

Второй момент – конкурентность дивизиона. Говоря откровенно, россияне без альтернатив являются лучшими боксёрами в своей весовой категории. Вряд ли кто-то из претендентов сможет составить достойную оппозицию. Единственный реальный вариант сделать ситуацию интереснее – переход одного из парней в более тяжёлый дивизион. Но пока о такой возможности шли лишь гипотетические разговоры. А вот в рамках своего веса Бетербиев и Бивол зачистили всё и всех. Поэтому особой альтернативы в этом вопросе нет. Россияне лишь подтверждают свой статус главных действующих лиц.

А ещё парням важно закрыть трилогию в кратчайшие сроки. Дело в том, что Артуру 40 лет. В таком возрасте каждый месяц идёт не в плюс. А Дмитрий на пике формы, что и доказал накануне в ринге. Именно поэтому важно провести третий поединок как можно быстрее. Только так можно будет действительно говорить о том, что сохраняется конкурентность противостояния. Конечно, есть примеры, когда боксёры раскрывались и в более солидном возрасте. Однако нужно понимать, в каких кондициях сейчас находится Бивол. Шикарные перемещения, идеальная работа на ногах, скорость ударов. И к этому Артуру важно быть готовым. Но с возрастом ситуация может лишь усугубляться.

Артур Бетербиев Фото: Mark Robinson/Getty Images

Кажется, что трилогии уже не избежать. И она просто необходима всему боксёрскому миру. Первый поединок назвали не особо смотрибельным. Но второй абсолютно точно получился классным и интересным. Хочется, чтобы третий и вовсе вошёл в историю, превзошёл всё то, что до этого происходило в профессиональном боксе.