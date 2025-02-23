Выход на замену в боксе надо запретить. Бои теряют в классе, а смельчаков нокаутируют

В Саудовской Аравии состоялся вечер профессионального бокса. Кард турнира изначально казался чем-то из области фантастики: Турки Аль аш-Шейх и матчмейкеры провели отличную работу и подготовили в том числе шесть конкурентных титульных боёв.

Однако уже на неделе перед турниром стало известно о том, что два поединка под угрозой срыва. Так, у Шакура Стивенсона слетел соперник по титульному бою в лёгком весе – Флойд Скофилд, причём за три дня до турнира. А за два дня до ивента под вопросом оказался и соглавный поединок: чемпион мира по версии IBF в королевском весе Даниэль Дюбуа попал в больницу с вирусной инфекцией, а Джозеф Паркер остался без соперника.

Джозеф Паркер Фото: Richard Pelham/Getty Images

Конечно, в мире единоборств это явление далеко не новое. Часто спортсмены вылетают из-за травм, из-за неудачных весогонок, из-за болезней, и в этом нет ничего удивительного. Но это всегда проблема для организаторов, особенно если до турнира остаётся всего несколько дней: как выкручиваться из таких ситуаций?

Иногда поединок могут просто отменить, особенно если это не самый значительный бой. Но Турки Аль аш-Шейх столкнулся с тем, что у него под угрозой срыва оказались второе и третье события вечера – то есть главные бои после реванша Бивола и Бетербиева. Отменять сразу два таких поединка – значит, вызвать шквал критики, хотя организаторы в общем-то и не виноваты в случившемся.

Турки всё же стал искать замены выбывшим Скофилду и Дюбуа – и нашёл. Флойда заменил британский проспект Джош Пэдли, а Дюбуа – Мартин Баколе. Нужно ли говорить о том, что для Пэдли и Баколе это были неожиданные предложения? Мартин и вовсе отдыхал где-то в Конго, когда неожиданно позвонил его менеджер.

Мартин Баколе Фото: Justin Setterfield/Getty Image

«Сижу я, значит, в одном из лаунж-баров, и мне вдруг позвонил мой тренер. Я вышел из здания, потому что там было шумно, и он рассказал мне о том, что бой Дюбуа и Паркера отменён, и спросил, готов ли я подраться с Паркером. Я сразу сказал ему: «Да, я готов, но я нахожусь в Конго. А что думаешь ты, тренер?», и он мне ответил: «Ты с ним спарринговал. Думаю, ты можешь его удосрочить», — сказал Баколе на YouTube-канале IFL TV.

Сюда же добавляем отсутствие подготовки и не самую лучшую форму боксёров. Баколе, например, вышел на бой с весом 142,5 кг: это для него рекордный показатель, причём предыдущий рекорд он превзошёл почти на 10 кг. А Пэдли столкнулся ещё и с тем, что ему необходимо было влезть в лимит категории, а это, соответственно, весогонка.

Получаем на выходе растренированного Баколе с лишним весом и Пэдли – электрика из Йоркшира, который проводил свой первый поединок на таком уровне и вынужден был выйти на бой против одного из лучших боксёров дивизиона без подготовки и после весогонки. Конечно, у обоих боксёров был вариант отказаться, но Аль аш-Шейх предложил отличные финансовые условия, да и выйти на титульный бой в таком карде что для Пэдли, что для Баколе было отличным шансом проявить себя.

Конечно, на деле такие истории заканчиваются хэппи-эндом только в фильмах про «Рокки». Нужно отдать должное Пэдли: Джош проявлял характер раунд за раундом, старался дать Стивенсону тяжёлый бой. Но постепенно Шакур стал добавлять, а Джошу просто не хватило опыта и подготовки. В итоге серия нокдаунов после ударов в корпус – и угол Пэдли был вынужден спасать своего боксёра.

Баколе же очевидно выдернули на бой с отдыха. Внешний вид Мартина, его домашние шорты добавляли картине ещё больше колорита: Баколе будто вышел не на бой за титул чемпиона мира, а на конкурс «Мистер отель» где-то на тёплом побережье. И конкуренцию Джозефу Паркеру он составить не сумел: уже во втором раунде Баколе рухнул после оверхенда, который прошёл вскользь, и капитулировал.

Безусловно, нужно отдать Мартину и Джошу дань уважения: спасти турнир за несколько дней до его проведения – это сильный поступок. Но с такими экспериментами нужно заканчивать. Только в единичных случаях спортсмены, выходящие на замену, одерживают победы. А на уровне титульных боёв в боксе таких инцидентов практически не случается. Слишком высокий уровень конкуренции, спортсмены месяцами готовятся к таким поединкам, пусть и с другими соперниками: нельзя просто встать с дивана и навязать близкий бой в чемпионском поединке. Обычно всё заканчивается нокаутами, и хорошо, если этот нокаут не повлияет на дальнейшую карьеру. А ведь один такой смелый поступок может привести к тому, что спортсмен уже больше никогда не будет конкурировать на высоком уровне. И тогда встаёт вопрос с очевидным ответом: стоила ли игра свеч?