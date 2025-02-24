Возвращение Танка Дэвиса и реванш Хадис – Немков. Главные бои недели

Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств множество турниров и противостояний. Так, в ринг вернётся один из самых талантливых боксёров современности – Джервонта Дэвис. В лиге «Наше дело» состоится титульный реванш между двумя топовыми российскими бойцами – Хадисом Ибрагимовым и Виктором Немковым. Ну, и никуда без очередного турнира UFC.

28 февраля. Хадис Ибрагимов – Виктор Немков

Промоушен «Наше дело» проведёт турнир, возглавит который титульный бой в тяжёлом весе между Хадисом Ибрагимовым и Виктором Немковым. В первый раз российские бойцы встретились в декабре, тогда Немков проводил вторую защиту пояса лиги. Поединок получился близким и завершился в пользу Хадиса. Немков после боя заявил, что испытывал проблемы со здоровьем и хочет провести реванш. В промоушене согласились и устроили повторный бой: смогут ли Виктор и команда Фёдора Емельяненко провести работу над ошибками и вернуть пояс?

Виктор Немков, Рома Жиган и Вадим Немков Фото: Из личного архива Виктора Немкова

28 февраля. Сергей Кузьмин – Эбенезер Тетте

«Бойцовский клуб РЕН ТВ» возвращается с очередным турниром, который состоится в Йошкар-Оле. Изначально турнир должен был возглавить Алексей Папин – пожалуй, главная звезда промоушена, ему предстоял бой с Эбенезером Тетте. Однако Папин получил травму и был вынужден сняться с поединка, в главном событии вечера его заменит другой российский боксёр Сергей Кузьмин. Соперник остался тот же.

В ночь с 1 на 2 марта. Джервонта Дэвис – Ламонт Роуч

В США состоится масштабный вечер профессионального бокса. В ринг вернётся чемпион мира WBA в лёгком весе, непобеждённый нокаутёр Джервонта Дэвис. Танк – один из самых одарённых боксёров современности, при рекорде 30-0 он одержал 28 побед нокаутом – и это в лёгком весе. В последние годы Дэвис выступает не так часто, поединок с Роучем будет третьим для него почти за два года. В соперниках у Джервонты парень из дивизиона ниже – чемпион WBA во втором полулёгком весе Ламонт Роуч. Дэвис в ринге – это всегда яркое зрелище, так что турнир в США ждут многие фанаты современного бокса, пусть даже к выбору оппозиции есть вопросы: всё-таки от Танка ждут громких боёв, например, с Ломаченко или со Стивенсоном.

В ночь с 1 на 2 марта. Хосе Валенсуэла – Гэри Антуанн Расселл

На турнире по боксу в США поединок Дэвиса будет не единственным титульным боем вечера. Так, зрители увидят поединок за титул WBA в первом полусреднем весе между Хосе Валенсуэлой и Гэри Антуанном Расселлом. Валенсуэла – тот самый боксёр, который в августе прошлого года неожиданно победил крепкого Исаака Круса и завоевал титул чемпиона мира. Теперь ему предстоит защита пояса против Гэри Антуана Расселла, у которого 17 побед нокаутами в 17 победных поединках, и кто знает, возможно, в случае победы следующую защиту Валенсуэла будет проводить против россиянина Харитона Агрбы, который идёт на второй позиции в рейтинге WBA.

В ночь с 1 на 2 марта. Альберто Пуэльо – Сардор Мартин

Ещё один чемпион мира в первом полусреднем весе Альберто Пуэльо проведёт защиту титула WBC в андеркарде боя Джервонты Дэвиса. Непобеждённому Пуэльо с рекордом 23-0 предстоит поединок против опытного испанца Сардора Мартина. Мартин никогда не владел полноценным чемпионским поясом, но в декабре 2022 года, например, дал очень тяжёлый бой Теофимо Лопесу, проиграв раздельным решением, так что легко Альберто точно не будет.

Альберто Пуэльо Фото: Steve Marcus/Getty Images

В ночь с 1 на 2 марта. Кэролайн Дюбуа – Бо Ми Ре Шин

В Лондоне состоится вечер профессионального бокса, в карде которого состоится титульный поединок с участием Дюбуа. Но не Даниэля, который на прошлой неделе снялся с турнира в Саудовской Аравии, а Кэролайн – его младшей сестры. Да, у семьи Дюбуа отличные традиции в боксе, и Кэролайн с прошлого года является чемпионкой мира по версии WBC в лёгком весе и теперь будет защищать титул в бою с Бо Ми Ре Шин – наверняка и старший брат будет в углу Кэролайн.

В ночь с 1 на 2 марта. Манел Капе – Асу Алмабаев

В UFC решили взять паузу перед громким номерным турниром UFC 313 с участием Алекса Перейры и Магомеда Анкалаева, поэтому ближайший турнир промоушена будет не самым громким на имена. Возглавят его представители наилегчайшего веса Манел Капе и Асу Алмабаев. Перспективный боец из Казахстана Асу Алмабаев идёт в UFC с рекордом 4-0 и получил первый серьёзный вызов в лице шестого номера рейтинга Манела Капе. Если Асу удастся победить, то он вполне может стать одним из главных претендентов на пояс в дивизионе «мухачей».

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