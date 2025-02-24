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Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч, 2 марта 2025 года, онлайн-трансляция, где смотреть, дата и время боя, лайв

Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч: Танк переедет очередного претендента? LIVE
Яхья Гасанов
Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч
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В карде ещё два титульника.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь на 2 марта в Нью-Йорке пройдёт вечер профессионального бокса, главным событием которого станет титульный бой в лёгкой весовой категории между звёздным чемпионом мира по версии WBA Джервонтой Дэвисом и Ламонтом Роучем, владеющим поясом во втором полулёгком весе. Турнир начнётся в 2:00 мск, главный бой вечера — не ранее 6:30.

Также в рамках ивента пройдут ещё два титульных противостояния. За пояс WBA в первом полусреднем весе сойдутся Хосе Валенсуэла и Гэри Антуанн Расселл. А за титул WBC в этом же дивизионе будут биться Альберто Пуэльо и Сандор Мартин.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Что мешает Джервонте:
«Нового Тайсона» не будет. Танк Дэвис максимально далёк от великой карьеры
«Нового Тайсона» не будет. Танк Дэвис максимально далёк от великой карьеры
Где смотреть турнир с главным боем Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч Дата и время турнира с главным боем Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч Полный кард турнира с главным боем Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч
12:52 Яхья Гасанов

Актуальная форма Дэвиса перед боем с Роучем

Чемпион мира по версии WBA в лёгком весе американец Джервонта Дэвис показал свою актуальную форму перед боем с Ламонтом Роучем. Боксёр опубликовал фотографию на своей странице в социальных сетях.

Джервонта Дэвис

Джервонта Дэвис

Фото: Личный архив Джервонты Дэвиса

12:51 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир с главным боем Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч

Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Ивент покажут на платформе Amazon Prime Video. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

12:51 Яхья Гасанов

🧐 Джервонту призывают провести бой с Наоей Иноуэ. Что думает Дэвис?

«Я единственный боец, которого вы хотите видеть на ринге вместе со всеми. Не имеет значения вес! Как, чёрт возьми, это возможно?» — написал Дэвис на своей странице в социальных сетях.

12:50 Яхья Гасанов

Дата и время турнира с главным боем Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч

Боксёрский вечер состоится в ночь на 2 марта в Нью-Йорке на арене «Barclays Center». Начало турнира запланировано на 2:00 по московскому времени. Главный бой стартует примерно после 6:30.

12:50 Яхья Гасанов

👀 Дэвис ответил, планирует ли он завершить карьеру после боя с Ламонтом Роучем

«У меня другие планы. Определённо, на стене появится ещё несколько скальпов», — приводит слова Дэвиса издание Marca.

12:50 Яхья Гасанов

Полный кард турнира с главным боем Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч

Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч;
Хосе Валенсуэла — Гэрри Антуан Расселл;
Альберто Пуэльо — Сандор Мартин;
Йоэнис Тельес — Джулиан Уильямс;
Джарретт Хард — Йоан Гонсалес;
Алекс Дилманьяни — Джонатан Лопес.

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