Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч: Танк переедет очередного претендента? LIVE

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В ночь на 2 марта в Нью-Йорке пройдёт вечер профессионального бокса, главным событием которого станет титульный бой в лёгкой весовой категории между звёздным чемпионом мира по версии WBA Джервонтой Дэвисом и Ламонтом Роучем, владеющим поясом во втором полулёгком весе. Турнир начнётся в 2:00 мск, главный бой вечера — не ранее 6:30.
Также в рамках ивента пройдут ещё два титульных противостояния. За пояс WBA в первом полусреднем весе сойдутся Хосе Валенсуэла и Гэри Антуанн Расселл. А за титул WBC в этом же дивизионе будут биться Альберто Пуэльо и Сандор Мартин.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Актуальная форма Дэвиса перед боем с Роучем
Чемпион мира по версии WBA в лёгком весе американец Джервонта Дэвис показал свою актуальную форму перед боем с Ламонтом Роучем. Боксёр опубликовал фотографию на своей странице в социальных сетях.
Джервонта Дэвис
Фото: Личный архив Джервонты Дэвиса
Где смотреть турнир с главным боем Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч
Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Ивент покажут на платформе Amazon Prime Video. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
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«Я единственный боец, которого вы хотите видеть на ринге вместе со всеми. Не имеет значения вес! Как, чёрт возьми, это возможно?» — написал Дэвис на своей странице в социальных сетях.
Дата и время турнира с главным боем Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч
Боксёрский вечер состоится в ночь на 2 марта в Нью-Йорке на арене «Barclays Center». Начало турнира запланировано на 2:00 по московскому времени. Главный бой стартует примерно после 6:30.
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«У меня другие планы. Определённо, на стене появится ещё несколько скальпов», — приводит слова Дэвиса издание Marca.
Полный кард турнира с главным боем Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч
Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч;
Хосе Валенсуэла — Гэрри Антуан Расселл;
Альберто Пуэльо — Сандор Мартин;
Йоэнис Тельес — Джулиан Уильямс;
Джарретт Хард — Йоан Гонсалес;
Алекс Дилманьяни — Джонатан Лопес.