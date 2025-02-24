Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч: Танк переедет очередного претендента? LIVE

В карде ещё два титульника.

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В ночь на 2 марта в Нью-Йорке пройдёт вечер профессионального бокса, главным событием которого станет титульный бой в лёгкой весовой категории между звёздным чемпионом мира по версии WBA Джервонтой Дэвисом и Ламонтом Роучем, владеющим поясом во втором полулёгком весе. Турнир начнётся в 2:00 мск, главный бой вечера — не ранее 6:30.

Также в рамках ивента пройдут ещё два титульных противостояния. За пояс WBA в первом полусреднем весе сойдутся Хосе Валенсуэла и Гэри Антуанн Расселл. А за титул WBC в этом же дивизионе будут биться Альберто Пуэльо и Сандор Мартин.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.