Разъезды по континентам и концертам. Перейра вообще готовится к Анкалаеву?

В ночь на 9 марта в Лас-Вегасе на арене «T-Mobile» пройдёт очередной номерной турнир UFC 313. А его главным событием станет титульный бой в полутяжёлом весе между действующим чемпионом Алексом Перейрой и претендентом из России Магомедом Анкалаевым.

До турнира остаётся чуть меньше двух недель и, по идее, подготовка бойцов выходит на финишную прямую. Анкалаев с командой прибыл в Лас-Вегас ещё в начале февраля, чтобы полноценно акклиматизироваться и провести финальный этап подготовки. Магомед присоединился к залу Porrada Training Center, и одним из его спарринг-партнёров стал Александр Волков, тренирующийся там же. То есть Анкалаев максимально сосредоточен на титульном поединке – всё так, как и должно быть. Периодически также появляются какие-то «послания» в адрес Перейры в рамках раскрутки боя.

Магомед Анкалаев и Александр Волков Фото: Из личного архива Александра Волкова

А вот подготовка Перейры, мягко говоря, смущает. Во-первых, стоит сказать, что о поединке было официально объявлено только ближе к концу января, то есть до самого турнира оставалось семь недель. Алексу же нужна серьёзная подготовка под человека, который может сделать борьбу основой геймплана на бой. Мы отлично помним, что с Яном Блаховичем были проблемы, пока поляк не устал, а «залежать» Перейру на каких-то отрезках удавалось даже Исраэлю Адесанье и Иржи Прохазке, которые и близко не являются борцами. Это всё лишний раз подчёркивает проблемы Перейры. Да, его тяжело финишировать на земле, он может терпеть, однако, если он просто пролежит 25 минут под Анкалаевым, это не поможет победить.

Но у Алекса, похоже, есть дела поважнее. В феврале он летал в Австралию секундировать Шона Стрикленда. Вернее сказать, просто побыть в углу друга, так как вряд ли Перейра давал Шону подсказки на португальском языке. Само по себе это не плохо – Перейра отозвался на просьбу приятеля. Проблема в том, что для этого пришлось летать на другой континент и обратно, а это смена ритмов и часовых поясов, что несомненно выбивает бойца из графика подготовки, даже если Перейра посещал зал в Сиднее.

Причём Алекс не покинул Австралию сразу же после турнира, а остался там и посетил концерт Дрейка. Именно поэтому тревогу забил Даниэль Кормье: «Анкалаев уже в Лас-Вегасе, он полностью погружён в предстоящий бой. Я заходил к нему в штаб-квартиру UFC на прошлой неделе — Магомед готов побеждать Алекса Перейру. Перейра же был в Австралии на прошлой неделе, пожимал руку рэперу Дрейку и выходил на сцену на его концерте. Что Перейра до сих пор делает в Австралии?! Бой через две недели!»

Перейра потом, конечно, записал видео, где он борется с Гловером Тейшейрой и призвал ДиСи не переживать за его подготовку, но опасения Кормье абсолютно справедливы. Выбрасывать неделю из лагеря перед боем с самым опасным соперником в дивизионе — странное решение. Возможно, Алекс стал заложником собственной популярности и решил порадовать австралийских фанатов такой ценой. Если Перейра проиграет, ему тут же припомнят скомканную подготовку и разъезды по концертам на других континентах.

И это всё на фоне того, что бой сделан под Перейру в идеальные для него сроки. В конце февраля начнётся Рамадан, и подготовка Анкалаева из-за этого усложнится. Может, Алекс рассчитывает, что именно это ему и поможет, но всё равно такой лагерь — весьма сомнительное решение бразильца. Уж слишком много внимания он уделяет развлечениям. Есть вероятность, что Анкалаев «приземлит» Перейру и вернёт его в зал, однако узнаем мы это только через две недели.

Алекс Перейра Фото: Getty Images

«Надеюсь, ты готов заниматься этим 25 минут», — пишет Анкалаев под видео Перейры, где тот на снегу борется с Гловером Тейшейрой. Алексу можно начинать переживать.