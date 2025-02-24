«Есть обязательный претендент». Что может помешать трилогии Бивола и Бетербиева

В минувшие выходные прошёл долгожданный реванш между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Бивол сумел реабилитироваться за поражение четырёхмесячной давности и завоевал все пояса. Сразу после боя Бетербиев обозначил желание провести трилогию: «Не хочу говорить о решении. Это не моё дело. Поздравляю Бивола. В первом бою я победил, во втором — проиграл. Теперь моё время, чтобы вернуться. Реванш? Это не в полной мере зависит от меня. Но я, безусловно, хотел бы».

Бивол тоже не против, о чём рассказал в интервью «Ушатайке»: «Дать реванш Бетербиеву? Да не проблема вообще. Если будет предложение, то надо это делать, конечно. Это было бы правильно. Но важно понимать, что всё не от меня зависит. Будет ли интересно организовать этот реванш? Если Турки Аль аш-Шейх захочет, то да».

В целом трилогия напрашивается — исходя из того, как прошли два поединка. Это были очень конкурентные противостояния двух классных боксёров, которые привели нас к счёту 1-1. К тому же ещё до реванша появились слова Турки Аль аш-Шейха, который прямым текстом заявил, что победа Бивола ведёт к трилогии между боксёрами. Вопрос теперь в том, когда может состояться третий бой, потому что у такого развития событий есть и противники, причём весьма авторитетные.

Маурисио Сулейман, скандальный президент WBC, видит для Бивола другого соперника и хочет именно этот поединок: «Это было сенсационное выступление Бивола. Отличный бой на высочайшем уровне техники и воли. Трилогия? Давид Бенавидес — обязательный претендент WBC, и он уже разрешил провести два боя между Биволом и Бетербиевым. А сейчас мы должны отметить потрясающий поединок и потрясающий турнир!»

Дэвид Бенавидес Фото: Ethan Miller/Getty Images

Дэвид Бенавидес давно мелькает в контексте потенциального поединка с Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. На этот раз он даже прилетал в Саудовскую Аравию, чтобы лично присутствовать на реванше и увидеть, с кем ему предстоит проводить следующий поединок. Дэвид — бывший чемпион мира во втором среднем весе, и тот дивизион он покинул, так как не получил шанса подраться с Саулем Альваресом. В полутяжёлом весе Бенавидес провёл два боя. Сначала завоевал временный пояс WBC в поединке с Александром Гвоздиком, затем защитил титул в противостоянии с Дэвидом Морреллом.

С одной стороны, Бенавидес — законный претендент на титул, и ему обязаны дать шанс сразиться с чемпионом. С другой стороны, можно упустить трилогию Бивола с Бетербиевым, когда она максимально актуально. Каждый месяц простоя — не в пользу Артура, он должен всеми силами выбивать реванш сейчас и не пропускать вперёд Бенавидеса. По большому счёту Дэвид — единственная преграда для очередного поединка россиян, и он действительно прождал дилогию, когда уже стал претендентом. Но принципиальность WBC в данном случае удивляет. Маурисио Сулеймана не очень волновали временный пояс Бенавидеса и статус претендента, когда Канело просто отказывался биться с Дэвидом. И мексиканца никто не лишал пояса, более того, организация даже не настаивала на том, чтобы он подрался с Бенавидесом.

Если WBC пойдёт до конца, то может запросто лишить Бивола одного из поясов. Тогда трилогия с Бетербиевым будет не за абсолютное чемпионство. Помешает ли это очередному поединку между россиянами? Зависит от Бивола и его команды. Если Дмитрию принципиально сохранить все пояса, то вполне может случиться так, что его следующим соперником станет Бенавидес.

Правда, это может привести к тому, что Бетербиева начнут двигать всё дальше от титульника, потому что все организации заинтересованы в «свежей крови» для дивизиона, который захватили два россиянина. В IBF есть обязательный претендент Михаэль Айферт, которого попытались пропихнуть вперёд реванша Бетербиева с Биволом. И, в отличие от WBC, IBF как раз свойственна принципиальность в таких ситуациях. Организация лишала поясов и Фьюри, и Усика, и Канело. Бивола тоже лишат при желании.

Дмитрий Бивол Фото: Richard Pelham/Getty Images

Многое зависит от Турки Аль аш-Шейха и Саудовской Аравии. Все понимают, что сейчас именно там сосредоточены главные рычаги влияния на мировой бокс. Турки при желании может уговорить и WBC, и IBF, и WBO (где тоже есть временный чемпион Каллум Смит) немного подождать и дать миру увидеть трилогию Бетербиева и Бивола. Но пока разговоры о третьем поединке на уровне хотелок боксёров и болельщиков, так что есть чего опасаться. Бивол и сам говорит, что, помимо Бетербиева, есть не только Смит и Бенавидес, но ещё и Канело. Не хотелось бы, чтобы Артур лишился своего заслуженного шанса.