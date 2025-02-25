Япония штампует суперчемпионов. Накатани — готовая суперзвезда современного бокса

В Японии состоялся вечер профессионального бокса. В главном событии турнира зрители увидели выступление одной из главных звёзд местного бокса – чемпиона мира в трёх весовых категориях Дзюнто Накатани, который успешно защитил титул WBC в легчайшем весе (до 53,3 кг), нокаутировав ранее непобеждённого мексиканца Давида Куэльяра Контрераса.

Дзюнто Накатани Фото: Sarah Stier/Getty Images

С солидным рекордом 18-0 в 2019 году он завоевал титул чемпиона Японии, а в ноябре 2020 года впервые стал чемпионом мира. Через год Дзюнто впервые боксировал за пределами родной страны – в США, после чего начал походы по весовым категориям. Накатани перебрался во второй наилегчайший вес и на арене «MSG» в Лас-Вегасе снёс австралийца Эндрю Молони, завоевав чемпионский пояс во втором весе – за тот бой, кстати, Дзюнто получил премию «Нокаут года» от журнала The Ring.

А после первой же защиты титула вновь ушёл на повышение – и вновь стал чемпионом мира. В легчайшем весе Дзюнто провёл три боя в 2024 году, завоевав пояс WBC и дважды его защитив. Все три победы он одержал досрочно, а Винсента Астролабио снёс в первом раунде. С рекордом 29-0 Накатани вышел на третью защиту своего пояса против мексиканца Давида Куэльяра Контрераса.

Куэльяр проявил себя как настоящий представитель мексиканского бокса. В первых двух раундах Давид напирал на чемпиона, старался действовать агрессивно, не стеснялся разменов. Но Накатани плотно прикладывался в ответ, и было видно, что претендент чувствует эту мощь. В третьем раунде Дзюнто поставил эффектную точку в этом поединке: чемпион несколько раз пробил в корпус мексиканца, а следом выбросил мощный хук – и Куэльяр оказался на полу. Давид поднялся и продолжил бой, однако только для того, чтобы пропустить ещё два мощных размашистых боковых и закончить поединок, сидя в углу.

Дзюнто Накатани — Давид Куэльяр Фото: Hiro Komae/AP/ТАСС

Дзюнто Накатани в очередной раз продемонстрировал свой высокий уровень и довёл рекорд до идеально красивых цифр – 30-0. Японец поражает своей ударной мощью, для «мухача» Дзюнто бьёт очень прилично, и 23 нокаута это подтверждают. Возможно, Накатани не столь техничен, как его более именитый соотечественник Наоя Иноуэ, зато Дзюнто любит закатывать в ринге яркую рубку, что точно нравится фанатам.

Для Накатани это была третья защита пояса, и, конечно, логичный вопрос: что дальше? Защищать пояс снова не имеет особого смысла, Дзюнто нокаутировал уже трёх претендентов. Значит, вариантов два: либо проводить объединительные бои с другими чемпионами, либо же подниматься в весе. И, кажется, второй вариант Накатани нравится больше.

Дело в том, что в следующей весовой категории правит Наоя Иноуэ, и бой с ним – это то, о чём мечтает Дзюнто.

«Я хотел бы иметь возможность драться с Наоей Иноуэ в будущем, победить его и стать №1 в Японии. Я понимаю, что есть ещё некоторые барьеры и препятствия, которые мне нужно преодолеть, прежде чем этот бой состоится, но это был бы величайший бой в истории японского бокса», — сказал Накатани.

Кажется, Дзюнто слегка преуменьшает: его бой с Иноуэ будет интересен далеко за пределами Японии. По сути, Накатани и Иноуэ – два лучших «мухача» современности. У Дзюнто рекорд 30-0 (23 нокаута), у Наои – 29-0 (26 нокаутов). И их очный поединок, особенно если на кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе, которым сейчас владеет Наоя, вызовет огромный интерес и вполне может украсить один из масштабных вечеров бокса в Саудовской Аравии, тем более что Иноуэ недавно примкнул к команде Турки Аль аш-Шейха. Наоя пока открещивается от поединка с соотечественником, но, кажется, этот бой всё ближе и ближе – Накатани действительно идёт за Иноуэ и делает всё, чтобы поединок состоялся.