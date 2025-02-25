Тим Цзю возвращается домой. Американский вояж завершился провалом

Карьера Тимофея Цзю – настоящие американские горки. Сыну Кости совсем недавно пророчили чемпионские пояса и мировую славу. На горизонте даже маячил поединок с Теренсом Кроуфордом. Казалось, всё складывается максимально удачно. Но затем Тим решил проверить себя на прочность. Он отправился в США, чтобы провести два важнейших поединка. А дальше… поражения, которые перечеркнули старания талантливого боксёра. Нет, не полностью, однако очень сильно ударили по интересу со стороны промоутеров. Теперь многое придётся начинать заново. И первый шаг – новый вызов для Тимофея.

Новым соперником Тимофея станет 24-летний американец Джозеф Спенсер (19-1, 11 KO). И, кажется, это довольно удобная оппозиция для сына Кости. Тим намного опытнее своего соперника. 30-летний боксёр успел пройти жёсткие испытания. И Себастьян Фундора, и Бахрам Муртазалиев – топовые бойцы, которые вскрыли главные слабости Цзю. А вот Спенсер такой же оппозицией похвастаться не может. Он, напротив, сталкивался с некоторыми соперниками, которых вообще сложно причислить к разряду статусных. Например, недавно Джозеф сражался с Марсело Фабианом Бзовски. На момент поединка профессиональный рекорд оппонента выглядел провальным – 11-24-4.

При этом сам Тимофей с восторгом принял новый вызов в карьере. И считает Джозефа действительно статусным соперником: «Это путь искупления. Я возвращаюсь сильнее, голоднее и готов проявить себя. Никаких послаблений и никаких разогревочных боёв – сразу в огонь с хорошим, очень хорошим бойцом в лице Джоуи Спенсера».

Тим Цзю Фото: Getty Images

Команда Тима подобрала соперника очень грамотно. С одной стороны, его действительно не особо хорошо знает массовая публика. С другой — у Спенсера солидный профессиональный рекорд. И единственное поражение получилось прикрыть тремя победами. При этом Джозефа вряд ли можно назвать опасным нокаутёром. Всё-таки финишей в его карьере чуть больше 50%. Поэтому Цзю, скорее всего, получает очередного соперника, с которым можно «поиграться». После нокаута в предыдущем поединке Тиму важно и выступить удачно, и провести в ринге достаточно времени, вновь почувствовать вкус битвы.

Ещё одно важнейшее решение от команды Тима – возвращение в Австралию. Так уж складывается карьера Цзю, что в Америке у него постоянные «приключения». Причём не самые приятные. Прямо сейчас рекорд боксёра в США – 1-2. А единственную победу Тим совершенно точно запомнил надолго. Уже в первом раунде Террелл Гуше отправил сына Кости в нокдаун. Конечно, затем Тим встал и расправился с оппонентом. Но было очень нервозно. А вот два следующих поединка в Штатах Цзю явно хочет забыть. Кровавая бойня с Фундорой обернулась первой осечкой в карьере. Затем Тим практически без шансов уступил Муртазалиеву. Видимо, команда сделала работу над ошибками и приняла решение временно вернуться к истокам.

Тим Цзю Фото: Getty Images

Теперь вопрос возвращения полностью в руках Цзю. Он получил удобного соперника в максимально комфортных условиях. Но нужно понимать, что ещё одну ошибку ему просто не простят. Если поражение случится даже в такой ситуации, о чемпионских поясах и топовых боях в ближайшее время можно будет забыть.