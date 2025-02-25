Хабиб, Ислам и даже Фёдор. Как звёзды ММА проигрывали в самбо

С 5 по 7 марта в Краснодаре пройдёт чемпионат России по спортивному и боевому самбо. Это главный национальный турнир сезона, по итогам которого будут сформированы сборные России для участия в чемпионатах Европы и мира.

Ни для кого не секрет, что многие известные российские (и не только) бойцы смешанных единоборств начинали свой путь именно с самбо. Конкуренция в этом виде спорта — как на внутренних соревнованиях, так и на международных — запредельная, и даже самые титулованные бойцы ММА проигрывали на турнирах по самбо.

Чемпионат мира — 2008. Фёдор Емельяненко – Благой Иванов

Фёдор Емельяненко не только икона отечественных смешанных единоборств, но и легенда отечественного самбо. Последний Император сильно поспособствовал популяризации этого вида спорта и, конечно, считался непобедимым. Выиграть у Фёдора в самбо – это задачка с такой звёздочкой, что никакой репетитор не поможет её решить.

Однако даже великие оступаются. Так произошло в 2008 году на чемпионате мира в Санкт-Петербурге. Фёдор на тот момент был уже четырёхкратным чемпионом мира по боевому самбо и, конечно, на домашнем турнире был главным фаворитом. Емельяненко добрался до полуфинала, где встретился с молодым проспектом из Болгарии Благоем Ивановым. Нужно сказать, что они уже делили ковёр в 2008 году на Кубке Президента России в Москве. Тогда победа осталась за Фёдором, но Благой произвёл хорошее впечатление.

Фёдор Емельяненко Фото: sambo.ru

А на чемпионате мира Иванов совершил невозможное. Мощный болгарин сумел навязать Фёдору свой стиль, вязкую борьбу, в которой оказался сильнее. Благой одержал победу со счётом 3:1, а следом забрал и титул. Ну а Фёдор потерпел первое поражение в самбо и остался лишь с бронзовой медалью чемпионата мира.

К слову, Емельяненко воспринял поражение по-философски: мол, поражения случаются всегда, это нормально. Но, по словам очевидцев апсета, Фёдор был, мягко говоря, раздосадован. Сам же Последний Император объяснил поражение тем, что не был до конца сфокусирован на подготовке, что в итоге и сказалось на результате.

Чемпионат России — 2008. Хабиб Нурмагомедов – Магомед Ибрагимов

Интересно, что 2008 год стал не самым удачным не только в карьере Фёдора Емельяненко. Другой титулованный российский боец бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов знаменит в том числе и тем, что сумел сохранить «нолик» в графе поражений в смешанных единоборствах и ушёл на пенсию непобеждённым. Но всё же поражения в карьере Орла были – правда, в самбо.

В 2008 году 20-летний Нурмагомедов добрался до финала чемпионата России по боевому самбо. Конечно, он не был таким именитым самбистом, как Емельяненко, и его поражение не вызвало какого-то большого изумления у публики: это сейчас та неудача Орла воспринимается как нечто особенное. В схватке за золото национального чемпионата Нурмагомедов встретился с крепким Магомедом Ибрагимовым. Поединок получился упорным, было видно, что оба максимально сконцентрированны и бой идёт до первой осечки. Ошибок бойцы не допустили, к концу схватки ни Ибрагимов, ни Нурмагомедов не набрали баллов, при этом оба имели в своём активе по замечанию. Таким образом, в случае равенства показателей победителя определяли судьи, и выбор пал на Ибрагимова. В отличие от Фёдора, молодой Хабиб очень переживал из-за поражения, рухнув на пол после оглашения результатов – сопернику пришлось утешать и подбадривать Нурмагомедова.

Чемпионат мира — 2010. Ислам Махачев – Вячеслав Василенко

Поражения в самбо случались и у «ученика» Хабиба – Ислама Махачева. Действующий чемпион UFC и лучший боец мира вне зависимости от весовых категорий в 2010 году отправился в Киев в составе сборной России на чемпионат мира по боевому самбо. В первом же круге он встретился с местным самбистом Вячеславом Василенко. На тот момент Ислам выступал в весовой категории до 62 кг, и, конечно, узнать на архивных кадрах в худощавом молодом парне Махачева крайне сложно. Схватка для Ислама сложилась неудачно: Василенко проводил красивые броски и едва не заставил Махачева сдаться после армбара – благодаря какой-то невероятной силе воли россиянин вышел из приёма, когда рука уже шла на излом. Но это не помогло Исламу, тот бой он проиграл по баллам и завершил выступления, а Василенко в итоге стал чемпионом мира. Ислам до сих пор держит то поражение в голове.

Кстати, на том чемпионате мира выступил и Хабиб Нурмагомедов – и куда успешнее, завоевав золото.

Ислам Махачев Фото: Международная федерация самбо

«Мне было 18-19 лет. Растущий организм, вес начал подниматься. Пришлось много гонять. А тогда мы толком не знали, как это делать. Было очень тяжело. Одна из самых тяжёлых весогонок в моей жизни. Очень тяжело перенёс то поражение. Это была мечта – выиграть чемпионат мира по боевому самбо. Думал, что по-любому нужно пахать дальше. Была цель – выиграть чемпионат мира», — рассказывал Махачев на канале UFC Eurasia в YouTube.

Чемпионат мира — 2019. Мераб Двалишвили – Степан Кобенов

Пожалуй, одним из самых известных бойцов ММА, кто имеет базу боевого самбо, является Мераб Двалишвили – действующий чемпион UFC в легчайшем весе. Сейчас грузинский боец на пике своей формы, идёт на феноменальной серии побед, выиграл у Умара Нурмагомедова. Но в 2019 году у Мераба был неудачный опыт поездки на чемпионат мира по боевому самбо.

В Южную Корею Двалишвили приехал, будучи бойцом UFC – на тот момент у него был рекорд 2-2 в лучшем промоушене мира. Грузинский боец добрался до финала, где встретился с россиянином Степаном Кобеновым. В той встрече Кобенов доминировал на ковре, превосходил Мераба в борьбе и одержал победу со счётом 4:1. После боя Степан признался, что специально не использовал ударную технику.

Мераб Двалишвили Фото: sambo.ru

«Скажем так, это было благородство. Человек вышел в финал, было бы обидно, если бы он снялся из‑за носа. Ну и для меня был вызов, потому что перед чемпионатом мира говорили, что какой‑то юэфсишник приехал, ещё и в моём весе. Он хорошо всех прошёл по турниру. Мне было интересно подраться», — отметил Кобенов.

К слову, Мераб продолжает выступать в соревнованиях по самбо и сейчас. В 2024 году он одержал победу на Открытом чемпионате США по боевому самбо: кто знает, может быть, когда-нибудь Мераб приедет и на чемпионат мира – только уже в статусе чемпиона UFC.