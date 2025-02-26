Карьера Чендлера в UFC – сплошное разочарование. Американец был способен на большее

В ночь с 12 на 13 апреля в США состоится турнир UFC 314. Основное внимание будет приковано к поединку полулегковесов Алекса Волкановски и Диего Лопеса, которые выступят в главном событии. Однако в карде турнира будут и другие интересные бои. Так, например, в клетку вернётся бывший претендент на пояс UFC, экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер, которому предстоит встретиться с восходящей британской звездой промоушена – Пэдди Пимблеттом.

Чендлер попал в UFC в 2021 году, и на него возлагались большие надежды. Бывший чемпион Bellator, который в каждом своём поединке закатывает рубку — это то, что было нужно UFC, и Дана Уайт надеялся освежить Майклом лёгкий дивизион. При этом Чендлер очень мощный физически, внешне и вовсе похож на бодибилдера, и имеет неплохие навыки в борьбе, что в совокупности с хорошей ударной техникой делали его потенциальной звездой промоушена.

Майкл Чендлер Фото: Chris Unger/Getty Images

Чендлеру в первом же поединке дали удобного по стилю Дэна Хукера, с которым он брутально разобрался в первом раунде и действительно многих впечатлил. Этого, к слову, хватило для того, чтобы получить титульный бой. Круче было, пожалуй, только у чемпиона Rizin Кая Асакуры, который в дебютном поединке UFC дрался за пояс.

Однако дальше карьера Майкла начала пробуксовывать в плане результатов. Его сумасшедший стиль, конечно, дарил зрителям зрелище: в частности, только один из шести поединков Чендлера не был отмечен бонусом. Майкл всегда устраивал настоящую рубку в клетке, получал колоссальный урон, что, конечно, сказывалось на результатах. Сколько здоровья он оставил в трёх раундах поединка с Джастином Гэтжи — можно только гадать, тот поединок, к слову, был признан боем года. В каждом своём бою Чендлер непременно идёт в размены, даже с такими бойцами, как тот же Гэтжи или Дастин Порье. Майкл в хорошем смысле «сумасшедший» — и это очень нравится и публике, и руководству лиги.

По-другому не объяснить тот факт, почему Майкл до сих пор находится так высоко в рейтинге и получает громкие бои. В шести боях он одержал только две победы — над Дэном Хукером и Тони Фергюсоном, который на тот момент уже проигрывал всем подряд. Тем не менее, Майкл располагается на седьмой позиции в рейтинге — выше Бенеила Дариуша, Ренато Мойкано и Матеуша Гамрота.

Конечно, от Чендлера в UFC ждали других результатов, и если бы Майкл контролировал себя в клетке и дрался с умом, возможно, его карьера складывалась бы по-другому. Но Чендлер ставит зрелищность на первое место, забывает про защиту и выходит драться, будто он на улице — и часто за это расплачивается.

Отдельно стоит сказать и про ситуацию с Конором Макгрегором, которая сильно сказалась на карьере Чендлера в UFC. Майклу пообещали главный бой в карьере — против легендарного ирландца. Чендлер был в предвкушении: деньги и слава должны были литься на него потоком. Майкл и Конор даже были наставниками одного из сезонов TUF, в конце которого и должен был состояться их поединок. Но время шло, а Конор не возвращался в клетку. Ирландец залечивал травму, имел проблемы с допинг-тестированием и уходил в загулы, а Майкл всё ждал и верил. Два года Чендлер не появлялся в октагоне, отвергал все другие предложения, но Конор так и не вернулся.

Тогда Майкл всё же оставил эту идею и принял бой с Чарльзом Оливейрой, и снова проиграл – двухлетний простой ещё никому на пользу не шёл. В апреле Чендлеру стукнет 39 лет и карьера будет идти на спад. Майкл постепенно превращается в трамплин для более перспективных бойцов, как Пэдди Пимблетт, и очередное поражение может только укрепить его в этом статусе. Майкл приходил в UFC в качестве потенциальной суперзвезды, но так ей и не стал, хотя, конечно, точно запомнится фанатам смешанных единоборств: рубкой с Гэтжи, фронт-киком в голову в бою с Фергюсоном и, конечно, мемами про ожидание Конора.